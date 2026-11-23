Was bedeutet es, als Sohn des US-Präsidenten aufzuwachsen? In einer neuen Doku spricht Melania Trump ungewohnt offen über Barrons Kindheit, Privatleben und Ambitionen.

Als Barron Trump mit seinen Eltern vor rund zehn Jahren erstmals ins Weiße Haus einzog, war er gerade einmal zehn Jahre alt.



Während andere Kinder seines Alters auf dem Schulhof herumtollten, sich mit Freunden trafen und bei ihnen übernachteten, musste der jüngste Sohn von US-Präsident Donald Trump sich an ein Leben unter ständiger Beobachtung gewöhnen. Kameras, Sicherheitskräfte und öffentliche Auftritte gehörten plötzlich zu seinem Alltag.

Inzwischen ist Trump Junior 20 Jahre alt, studiert an der New York University und hält sich im Gegensatz zum Großteil seiner Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über sein Privatleben ist nur wenig bekannt. In einer neuen Dokuserie gewährt seine Mutter Melania Trump nun seltene Einblicke in das Leben ihres einzigen Kindes – ohne dass er jedoch selbst zu Wort kommt.

Präsidentensohn und Frauenschwarm

„Die Zeit im Weißen Haus hat ihn sehr geprägt“, erklärt die First Lady in der ersten Folge der zweiteiligen Dokumentarserie „Melania, The Series“, einer Fortsetzung ihres gleichnamigen Kinofilms, der Anfang dieses Jahres erschien. Die 56-Jährige erzählt, ihr Sohn sei „sehr stark, weil er schnell erwachsen geworden ist“.



Allerdings mache sie sich manchmal Sorgen um seine Sicherheit, da er als Sohn des Präsidenten ebenfalls häufig im Scheinwerferlicht stehe. „Sein Leben ist nicht wie das anderer Kinder“, so Melania Trump.

Zustimmung wird geprüft...

So gut es geht, wolle sie ihren Sohn beschützen – betont zugleich aber, ihn nicht kontrollieren zu wollen. „Ich werde immer für ihn da sein. Er weiß, dass er meine Priorität ist, und er wird immer meine Priorität sein“, erklärt Melania Trump klar.



Dennoch möchte sie Barron Raum geben, sich frei zu entwickeln: „Er hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Überzeugungen, und das respektiere ich.“

Barron Trumps Engagement im US-Wahlkampf

In der Dokumentation, die seit Freitag (20. November) bei Amazon Prime zu sehen ist, geht es auch um Barron Trumps Liebesleben. Demnach scheint der Präsidentensohn ein wahrer Frauenschwarm zu sein. Regisseur Brett Ratner zufolge schwärmten die Töchter von Freunden so sehr für Barron, dass sie nur seinetwegen an die New York University wollten, wo er Wirtschaft studiert.

Den Schilderungen seiner Mutter zufolge sprechen sie und ihr Sohn sehr offen miteinander – auch über sein Liebesleben. Ihr sei es wichtig, dass er ein Leben führe, das ihn glücklich mache. Zugleich mahnt sie, er solle aufpassen: „Die Welt da draußen ist gefährlich, sei vorsichtig.“

Auch politisch scheint Barron Trump in die Fußstapfen seines Vaters treten zu wollen. „Er mag Politik“, verrät Melania Trump. Demnach habe er seinen Vater im Wahlkampf unterstützt und ihm gezeigt, wie er junge Wähler seiner Generation erreichen kann.



Unter anderem habe er ihn mit Podcastern und Streamern bekannt gemacht. So habe er seinem Vater „Millionen und Abermillionen“ Stimmen eingebracht, meint die First Lady.

Weiter heißt es in der Dokuserie, Barron Trump sei „außergewöhnlich“, „sehr klug“, „ein guter Mensch“ und habe „ein großes Herz“. Sich selbst beschreibt Melania Trump schließlich als das, was sich wohl jedes Kind von seiner Mutter wünscht: „Ich bin eine sehr coole Mutter für Barron, und daran erinnere ich ihn ständig.“

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