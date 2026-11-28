Ein Teil des Siegerpokals der Rennstute Makybe Diva von 2003 ist wieder aufgetaucht. Ermittler vermuten, dass ein weiterer Rennpokal aus dem Jahr 1948 eingeschmolzen wurde.

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Der Siegerpokal des Caulfield Cup 2026. Eine Trophäe des Rennens aus dem Jahr 1948 wurde offenbar eingeschmolzen.

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Die Polizei des australischen Bundesstaates Victoria hat bei Ermittlungen zum Diebstahl historischer Rennpokale rund zwei Kilogramm eingeschmolzenes Gold und den oberen Teil des Pokals sichergestellt, den die Rennstute Makybe Diva 2003 beim Melbourne Cup gewann. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Ermittler beides am Donnerstag bei der Durchsuchung eines Anwesens im Melbourner Stadtteil Elsternwick.

Im Raum Melbourne stießen die Ermittler zudem auf Gold, das nach Einschätzung der Polizei vom eingeschmolzenen Pokal des Caulfield Cup von 1948 stammen könnte. Die Trophäe soll nach dem Diebstahl an einen Dritten weiterverkauft worden sein.

Diebstähle auf zwei Rennbahnen

Am 12. und 16. November waren vier Pokale von der Rennbahn Flemington in Melbourne gestohlen worden. Darunter waren nach einem Bericht des australischen Senders ABC die Trophäen für drei aufeinanderfolgende Siege von Makybe Diva beim Melbourne Cup. Ihr Gesamtwert beträgt demnach drei Millionen australische Dollar (rund 1,83 Millionen Euro). Bei dem vierten Pokal handelt es sich um eine Nachbildung. Die Diebe sollen laut ABC als Handwerker verkleidet gewesen sein.

Auf der Rennbahn Flemington in Melbourne wurden Mitte November vier Pokale gestohlen. © Martin Keep/imago

Der Pokal von 1948 soll bereits am 4. November von der Rennbahn Caulfield entwendet worden sein. Dort kam es nach Angaben von ABC zwischen dem 4. und 11. November zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebstähle auf den beiden Rennbahnen zusammenhängen.

Der Melbourne Racing Club, der die Rennbahn Caulfield betreibt, reagierte bestürzt auf die Nachricht von den beschädigten oder zerstörten Pokalen. Die Trophäen seien ein unersetzlicher Teil der australischen Sportgeschichte, erklärte der Club laut ABC.

Zwei Verdächtige müssen vor Gericht

Die Polizei nahm am 16. November zunächst einen 39-Jährigen aus Elsternwick im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Caulfield fest. Am folgenden Tag nahmen ihn die Ermittler wegen des Verdachts auf Beteiligung am Diebstahl in Flemington erneut fest. Ihm werden unter anderem Einbruch, Diebstahl und Hehlerei vorgeworfen. Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und soll am 1. März vor Gericht erscheinen.

Einen 36-Jährigen aus Mount Waverley nahmen die Ermittler am 19. November in Cheltenham fest. Auch ihm werden unter anderem Einbruch und Diebstahl vorgeworfen. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll am 23. Februar vor Gericht erscheinen.

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