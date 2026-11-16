Die Bewohner der Baleareninsel bestatteten ihre Toten in künstlichen Felshöhlen. Bei der Untersuchung von 34 Keramikgefäßen fanden Forscher auch Rückstände von Milchprodukten.

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Auf der spanischen Baleareninsel Menorca haben Archäologen erstmals Wein bei Bestattungsritualen vor mehr als 2000 Jahren nachgewiesen. Bei der chemischen Untersuchung von 34 Keramikgefäßen fanden sie außerdem Rückstände von Milchprodukten. Die Studie unter Beteiligung der Autonomen Universität Barcelona erschien im Fachblatt Journal of Archaeological Science. Die Universität berichtete darüber am Montag.

Die Gefäße stammen aus der Grabanlage Calescoves bei Alaior. Dort bestatteten die Inselbewohner ihre Toten in künstlich angelegten Felshöhlen. Vor einigen Grabkammern befanden sich offene Höfe, in denen die Angehörigen zusammenkamen und Opfergaben darbrachten. Die untersuchten Gefäße wurden 2023 und 2024 geborgen. Teilweise hatte sie noch an ihrem ursprünglichen Platz gelegen.

Menorca war damals von Gemeinschaften der sogenannten posttalayotischen Kultur bewohnt, die sich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus auf der Insel entwickelte. Die Menschen lebten vor allem von der Schaf- und Ziegenhaltung sowie vom Anbau von Gerste und Weizen. Im Jahr 123 vor unserer Zeitrechnung eroberten die Römer die Balearen.

Milch und Wein in unterschiedlichen Gefäßen

In kleinen, handgefertigten Gefäßen mit erhöhtem Boden fanden die Forscher vor allem Rückstände von Milchprodukten. Weil die Gefäße nur wenig fassten, vermuten sie, dass diese für symbolische Opfergaben verwendet wurden. Weinspuren entdeckten sie dagegen in Gefäßen, die auf Menorca nach Vorbildern aus anderen Mittelmeerkulturen hergestellt worden waren.

Nach Einschätzung der beteiligten Archäologin Margalida Coll Sabater gelangte der Wein wahrscheinlich über Ibiza auf die Insel. Die Bewohner übernahmen demnach Wein und Gefäßformen aus anderen Mittelmeerkulturen, hielten aber an ihren eigenen Bestattungsbräuchen fest.

Kleines Gefäß könnte Babyflasche gewesen sein

Die Forscher untersuchten außerdem ein kleines Gefäß mit Ausgusstülle. Darin fanden sie Milchfette und Spuren von Früchten, jedoch keine Rückstände pflanzlichen Öls. Vergleichbare Gefäße wurden auf Ibiza in Kindergräbern gefunden. Die Wissenschaftler halten es deshalb für möglich, dass das Gefäß zur Ernährung von Säuglingen verwendet wurde. Wem das Gefäß in Calescoves mit ins Grab gegeben wurde, ist nicht bekannt.

Auch die Lage der Gefäße innerhalb der Grabanlage lässt auf unterschiedliche Verwendungen schließen. Gefäße im Hof könnten von Opfergaben und gemeinsamem Verzehr zeugen. Gegenstände in der Grabkammer wurden dagegen den Toten beigegeben.

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