Menschenjagd für Touristen? Was an der Geschichte der Wochenend-Sniper von Sarajevo wirklich dran ist

Reiche Europäer sollen fürs Töten in Sarajevo bezahlt haben. Die Vorwürfe sorgen für Schlagzeilen. Doch wie belastbar sind die Belege? Ein Gastbeitrag.

Männlich, vermögend, jagdbegeistert: Das sind die typischen Merkmale jener Europäer, die während der Belagerung von Sarajevo (1992–1996) an der sogenannten Sarajevo-Safari teilgenommen haben sollen – die Bezeichnung wurde der breiten Öffentlichkeit durch den gleichnamigen Dokumentarfilm von 2022 des slowenischen Regisseurs Miran Zupanič bekannt.

Männer sollen das Wochenende genutzt haben, um ins ehemalige Jugoslawien zu fliegen und mithilfe der bosnisch-serbischen Streitkräfte die Hügel rund um Sarajevo zu erreichen. Von dieser erhöhten Position aus sollen sie dann auf wehrlose Zivilisten geschossen haben, die in der belagerten Stadt gefangen waren.

Die Geschichte hat große Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich gezogen, Entsetzen und Empörung in der europäischen Öffentlichkeit ausgelöst – und die Mailänder Staatsanwaltschaft hat dazu ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Über die Sache wissen wir jedoch in Wirklichkeit weniger, als viele journalistische Berichte glauben machen.

Frühe Berichte, unklare Quellen

Der erste Hinweis auf das Phänomen stammt aus einem Artikel, den der Corriere della Sera am 30. März 1995 veröffentlichte. Darin werden Aussagen von Gianni Tognoni wiedergegeben, dem Generalsekretär des Ständigen Völkertribunals, die er gegenüber Journalisten anlässlich der Sitzung vom 27. März desselben Jahres gemacht hatte.

Weder aus dem Artikel des Corriere noch aus den vom Ständigen Völkertribunal veröffentlichten Dokumenten – das trotz seines Namens eine private Organisation ist – geht jedoch hervor, dass Tognoni das Phänomen persönlich bezeugt hätte. In einem am selben Tag (30. März 1995) in La Stampa erschienenen Artikel von Giuseppe Zaccaria wurde die Anzeige dieses neuartigen Tötungstourismus einer anonymen „Gruppe von Freiwilligen“ zugeschrieben.

Hinzu kommt: Was tatsächliche Unabhängigkeit und methodische Strenge angeht, lässt sich das Ständige Völkertribunal nicht ohne weiteres mit einem gesetzlich eingerichteten öffentlichen Gericht gleichsetzen. Es ist eine private Einrichtung und ist daher nicht an die strengen Regeln gebunden, die für echte Gerichte gelten. Schon in der ersten Sitzung zum ehemaligen Jugoslawien am 17. Februar 1995 räumte Tognonis Organisation Persönlichkeiten wie Adil Kulenović breiten Raum ein – einem der schärfsten Gegner der identitären Anliegen der Bosnienserben.

Auch zu den Orten, von denen aus die Flüge gestartet sein sollen, die diese Wochenendmörder auf den Balkan gebracht hätten, bleiben die damaligen Zeitungsangaben äußerst vage: „irgendein kleiner europäischer Flughafen“ beim Corriere, „einige deutsche und britische Flughäfen“ bei La Stampa.

Zu dieser Vagheit kommen Ungenauigkeiten hinzu – um einen sehr großzügigen Ausdruck zu verwenden. In dem bereits zitierten Stampa-Artikel behauptet Zaccaria, mehrere Journalisten hätten vor dem ICTY Aussagen zum Phänomen der Touristen-Scharfschützen gemacht. Bis heute finden sich solche Aussagen in den Archiven des Gerichts jedoch nicht.

Von möglichen Touristen-Scharfschützen berichtet hingegen eine deutlich spätere Aussage (2007) des ehemaligen amerikanischen Marinesoldaten John Jordan. Er will in den Kampfgebieten Männer gesehen haben, deren Waffen und Kleidung ihm eher zur Jagd als zum Krieg zu passen schienen und die seiner Einschätzung nach „Touristen“ auf Menschenjagd gewesen sein müssten. Jordan selbst konnte jedoch keine genauen Angaben zu Namen oder Nationalität dieser Männer machen und räumte offen ein, sie nie schießen gesehen zu haben.

Zaccaria erzählt in La Stampa außerdem, ein Serbe habe ihn Jahre zuvor in seinem Haus in Pale empfangen, ihm ein Präzisionsgewehr gezeigt und angeboten, vom Garten aus auf das belagerte Sarajevo zu schießen. Die Episode ist völlig unplausibel: Pale liegt rund 14 Kilometer von Sarajevo entfernt, und die dazwischenliegenden Hügel machen es unmöglich, Sarajevo von dem Punkt aus, an dem Zaccaria sich befunden haben will, auch nur zu erblicken – geschweige denn, auf die Stadt zu schießen.

Diese Schwachstellen schienen der Sarajevoer Tageszeitung Oslobođenje jedoch nicht aufzufallen. Wenige Tage später übernahm sie den Inhalt der beiden genannten Artikel und fügte hinzu, laut dem Ständigen Völkertribunal zielten die Scharfschützen-Touristen von Sarajevo vorzugsweise auf Kinder, weil der Tod Erwachsener inzwischen keine Schlagzeilen mehr mache.

Sandsäcke schützen die Bewohner des Sarajevoer Stadtteils Dobrinja im Juli 1993 vor Scharfschützenbeschuss. © Markus Matzel/imago

Ein Film bringt die Vorwürfe zurück

Damit schien die Geschichte zu enden. Auch in den Prozessen nach Kriegsende tauchte kein nennenswertes Indiz für die mögliche Anwesenheit dieser zahlenden ausländischen Scharfschützen auf. Erst 27 Jahre später, 2022, kehrte die Sache dank des bereits erwähnten Dokumentarfilms „Sarajevo Safari“ von Zupanič ins Rampenlicht zurück.

In den 74 Minuten des Films steht die Geschichte der Kriegstouristen im Zentrum. Die gesamte Rekonstruktion stützt sich jedoch auf nur zwei Elemente, beide eher schwach: erstens die Aussage eines Mannes ohne Gesicht, der behauptet, während des Krieges für einen amerikanischen Geheimdienst gearbeitet zu haben; zweitens die Aussage von Edin Subašić, einem ehemaligen Agenten der bosnischen Dienste. Dieser räumt ein, die berüchtigten Touristen-Scharfschützen nie selbst gesehen zu haben. Er sei Ende 1993 durch die Vernehmung eines serbischen Gefangenen auf das Phänomen gestoßen; dieser habe ihm von drei Menschenjägern aus Italien in der Umgebung von Sarajevo berichtet.

Subašić berichtet außerdem, der damalige Chef des bosnischen militärischen Nachrichtendienstes, General Mustafa Hajrulahović, genannt „Talijan“, weil er in Italien ausgebildet worden war, habe die Sache vertieft und in Sarajevo Beamte des SISMI getroffen, die das italienische Kontingent begleiteten. Aus offiziellen UN-Dokumenten geht jedoch klar hervor, dass Italien nicht mit Bodentruppen an Unprofor beteiligt war und dass es in Sarajevo vor den Dayton-Abkommen kein italienisches Kontingent gab.

Diese Ungenauigkeit entwertet Subašićs Aussage nicht zwingend – sie ist allerdings rein de relato, also auf Erzählungen Dritter und nicht auf eigene Beobachtung gestützt. Sie zwingt uns aber zu fragen, wie zuverlässig die Erinnerungen des ehemaligen Agenten nach 30 Jahren wirklich sein können.

Die Justiz ermittelt – der Beweis steht aus

Auf die Titelseiten zurückgebracht hat die Sache 2025 der Schriftsteller Ezio Gavazzeni. Er hat eine Untersuchung zu den Scharfschützen von Sarajevo vorgelegt und bei der Mailänder Staatsanwaltschaft eine Anzeige mit den Ergebnissen seiner Recherche erstattet. Derzeit soll es in Italien vier Beschuldigte geben; die Justizbehörden in Bosnien, Österreich, Belgien und der Schweiz prüften die Lage weiterer dort ansässiger Personen.

Trotz alledem bleibt die These eines großen, äußerst gut strukturierten transnationalen kriminellen Netzwerks, das Menschensafaris organisiert habe, erst noch zu beweisen.

Gavazzenis Recherche ist interessant und gut geschrieben, stützt sich aber im Wesentlichen auf indirekte Zeugenaussagen und auf Quellen, die nicht frei von Widersprüchen und Problemen sind – namentlich eben „Sarajevo Safari“ und die Erinnerungen Edin Subašićs. Diese Erinnerungen stehen etwa – zumindest teilweise – im Widerspruch zur Aussage des Italieners Michael Giffoni, der damals als Diplomat in Sarajevo stationiert war. Er erklärt, vonseiten des bosnischen Nachrichtendienstes tatsächlich die Bitte erhalten zu haben, die mögliche Anwesenheit italienischer Scharfschützen zu prüfen, die Bitte an den SISMI weitergeleitet und einige Monate später die Zusicherung erhalten zu haben, die Dienste hätten sich der Sache angenommen. Was die italienischen Dienste genau getan oder entdeckt hätten, dazu scheint Giffoni selbst wenig sagen zu können. Vor allem deckt sich die Version, der Diplomat sei Vermittler zwischen bosnischem Nachrichtendienst und SISMI gewesen, nicht vollständig mit Subašićs Darstellung, wonach General Hajrulahović selbst mit den italienischen Diensten verhandelt habe.

Die Lücken in der Geschichte

Weitere Widersprüche hat Michael Martens in einer Recherche für die Frankfurter Allgemeine deutlich gemacht. Er hat mehrere unmittelbare Zeugen der Belagerung von Sarajevo befragt und Tausende Dokumente des Haager Tribunals durchforstet, ohne dass ein Indiz für die tatsächliche Anwesenheit von Touristen-Scharfschützen zutage trat – mit Ausnahme der bereits genannten Aussage John Jordans. Martens hebt weitere kritische Punkte hervor, etwa die Unplausibilität der Theorie, kleine Zivilflugzeuge seien jedes Wochenende ungestört von Triest – oder anderen kleineren Flughäfen – zum Flughafen Belgrad geflogen, der überdies für den Verkehr geschlossen war, hätten dabei systematisch eine von der Nato verhängte Flugverbotszone verletzt, ohne abgeschossen zu werden und ohne die Aufmerksamkeit der zahlreichen in der Region präsenten europäischen Streitkräfte zu erregen.

Das ehemalige Gebäude des Jugoslawien-Tribunals in Den Haag im August 2025. In den Verfahren wurden auch Aussagen über mutmaßliche Touristen-Scharfschützen gemacht. © Imago

Gewiss hat jemand spekuliert, die Flüge seien alternativ in Budapest oder anderen osteuropäischen Städten gelandet und die Scharfschützen-Touristen von dort aus auf dem Landweg nach Belgrad weitergereist. Aber wie glaubwürdig ist es, dass ein derartiger grenzüberschreitender Verkehr bewaffneter Männer niemals abgefangen wurde?

Eine Analyse des Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) hat zudem eine mögliche zeitliche Unstimmigkeit zwischen Subašićs und Giffonis Versionen aufgezeigt: Der italienische Diplomat habe seinen Dienst in Sarajevo erst am 25. Oktober 1994 angetreten, während Subašić die ersten Verdachtsmomente hinsichtlich italienischer Todestouristen auf die letzten Monate des Jahres 1993 datiert.

Auch Gavazzeni scheint – vermutlich auf Subašićs Aussage gestützt – Giffoni Ende 1993 in Bosnien für ein Treffen mit den bosnischen Behörden zum Thema Scharfschützen-Touristen zu verorten. Letzterer bestreitet jedoch, vor Ende Oktober oder Anfang November 1994 vor Ort gewesen oder auf anderem Wege über die Sache informiert worden zu sein.

Nähme man an, das Treffen falle tatsächlich ins letzte Quartal 1994, würde sich die Frage stellen, warum General Hajrulahović oder wer auch immer ein ganzes Jahr gewartet haben sollte, bevor er den Kontakt zu den italienischen Behörden suchte.

BIRN betont außerdem, dass in den von Gavazzeni vorgelegten Dokumenten der SISMI nicht einmal erwähnt werde. Klar ist: Ereignisse nachzuvollziehen, die vor 30 Jahren in einem Kriegskontext stattfanden, ist ein schwieriges Unterfangen; nicht immer lässt sich glasklare Gewissheit erreichen.

Aus Verdacht wird Gewissheit

Wenn die Zweifel jedoch die Gewissheiten überwiegen, die konkreten Anhaltspunkte knapp und die Widersprüche in den Aussagen nicht leicht zu beheben sind, sollten die Medien vielleicht etwas häufiger den Konjunktiv setzen – auch wenn das ein paar Exemplare weniger oder ein paar Quotenpunkte kostet.

Die Geschichte der Mörder-Touristen von Sarajevo, 1995 aus zwei knappen (und, wie gesehen, nicht sehr präzisen) Zeitungsartikeln entstanden, 2022 durch Zupaničs Dokumentarfilm neu belebt und 2025 mit Gavazzenis Recherche medial explodiert, ist von vielen, zu vielen Medien als feststehende Tatsache behandelt worden – als ein Phänomen von erschreckendem Ausmaß, das historisch bereits belegt sei. Dabei bleibt sie bis heute eine undurchsichtige Angelegenheit, in der sich Erinnerungen, Eindrücke, ungeprüfte Gerüchte und persönliche Meinungen vermischen, ohne dass sich in vielen Fällen eine klare Trennlinie ziehen ließe.

Gewiss ermittelt die Mailänder Justiz tatsächlich gegen eine Handvoll Personen, die sich während des Konflikts in das heutige Bosnien und Herzegowina begeben haben sollen. Das reicht für sich genommen jedoch nicht aus, um die Existenz eines „Kriegstourismus“ als breites, strukturelles Phänomen zu belegen.

Wie jeder Historiker weiß, bringt der Krieg die schlechteste Seite des Menschen zum Vorschein, und in jedem Konflikt gab es verabscheuungswürdige Einzelne, die den Krieg nutzten, um sadistischen Impulsen nachzugeben. Sollten die justiziellen Ermittlungen bestätigen, dass einzelne Ausländer das Chaos auf dem Balkan tatsächlich genutzt haben, um mörderische Fantasien auszuleben und sich unter die vielen „regulären“ oder Söldner-Scharfschützen zu mischen, die in diesem schmutzigen, blutigen Konflikt tätig waren, wäre ich darüber leider keineswegs überrascht.

Um aber zu beweisen, dass jemand über Jahre hinweg einen stetigen Strom von Todestouristen zwischen Europa und dem ehemaligen Jugoslawien organisiert hat – buchstäblich unter den Augen von Unprofor und Nato, ohne dass jemand eine Miene verzog –, braucht es ein sehr solides Beweisfundament. Eine Handvoll Aussagen de relato über Worte, die vor 30 Jahren gehört wurden, kann gewiss ein Ausgangspunkt sein. Soll daraus eine historisch gesicherte Wahrheit werden, kann das jedoch nicht der Endpunkt sein.

Zum Autor: Lorenzo Bernasconi ist Research Fellow der Fondazione Machiavelli. Zuvor war er als Beamter beim Europäischen Parlament und beim Ministerratspräsidium tätig. Er war Berater des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung sowie des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen. M.A. in Philosophie an der Katholischen Universität Mailand, M.A. in Politikwissenschaft und internationaler Sicherheit an der Universität Tuscia.

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