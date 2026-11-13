Mercedes stoppt Investitionen, VW baut 100.000 Jobs ab: Deutschland schafft sich als Autoland ab

Mercedes-Benz zieht die Notbremse. Produktionsvorstand Michael Schiebe teilte am Donnerstag in einem Interview im Konzern-Intranet mit, der Vorstand habe alle weiteren Investitionen an den deutschen Standorten vorerst gestoppt. Personalvorständin Britta Seeger erklärte, der Konzern prüfe nun auch Werksschließungen. Scheitern die Verhandlungen mit Betriebsrat und IG Metall, sollen neue Modelle ausschließlich im Ausland gebaut werden.



Das ist zunächst eine Drohung im Streit um Arbeitskosten. Mercedes verlangt von den Beschäftigten mindestens 38 statt 35 Wochenstunden für das gleiche Gehalt und will Sonderzahlungen kürzen. Doch die Botschaft reicht weit über einen Tarifkonflikt hinaus: Einer der Konzerne, die das Auto in Deutschland groß gemacht haben, hält neue Investitionen hier nicht mehr für wirtschaftlich.



Mercedes steht damit nicht allein. Bei Volkswagen summieren sich die laufenden und geplanten Abbauprogramme inzwischen auf rund 100.000 Stellen weltweit. BMW zahlt Beschäftigten teilweise Abfindungen von mehr als einer halben Million Euro. Bosch, Schaeffler, ZF und andere Zulieferer streichen ebenfalls Tausende Jobs oder verlagern Arbeit ins Ausland.