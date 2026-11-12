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Mercedes-Benz hat offenbar alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte vorerst gestoppt. Verkündet hat das Produktionsvorstand Michael Schiebe in einem internen Interview, das am Donnerstag im Intranet erschien und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



Mit dem Mercedes-Investitionsstopp rücken wohl auch Werksschließungen näher: Personalvorständin Britta Seeger erklärte, der Konzern müsse nun prüfen, welche Standorte er sich in Deutschland überhaupt noch leisten könne. Dahinter steht ein seit Monaten festgefahrener Streit über die Arbeitskosten.

Warum Mercedes keinen „Lösungskorridor“ mehr sieht

Seit Monaten ringen Management und Arbeitnehmervertreter um Kostensenkungen, bisher ohne Durchbruch. „Trotz intensiver Gespräche zeichnet sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab“, schrieb Seeger dem Intranet-Beitrag zufolge.

Schiebe begründete den Stopp damit, dass sich Investitionen mit den heutigen Kostenstrukturen in Deutschland nicht mehr lohnten. Eine Arbeitsstunde in der Produktion liege hierzulande teilweise bis zu fünfmal so hoch wie an Standorten in Osteuropa, in der Verwaltung sei der Abstand ähnlich.

Schiebe hatte bereits vor ein paar Wochen die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten nicht reduziert werden. Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen.

Welche Mercedes-Werke von einer Schließung bedroht sein könnten

Welches Werk konkret betroffen wäre, hat der Konzern offengelassen. Schiebe hatte jedoch schon vor einigen Wochen angekündigt, bei ausbleibenden Einsparungen zwei deutsche Standorte zu schließen – ein Aufbauwerk und ein Powertrainwerk.

In Aufbauwerken werden die Fahrzeuge montiert; neben Sindelfingen betreibt Mercedes solche Werke in Rastatt und Bremen. Powertrainwerke stellen Komponenten her, unter anderem in Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hamburg, Kamenz sowie Kölleda und Arnstadt.

Im Mittelpunkt steht die Forderung, für das gleiche Gehalt länger zu arbeiten. „Die Arbeitsstunde muss günstiger werden“, hieß es bereits Ende Juni in einem Rundschreiben an die Belegschaft.

Nach Berichten von FAZ und Wirtschaftswoche, die sich auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen berufen, soll die Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden steigen – ohne Lohnausgleich.

Beschäftigungssicherung bis Ende 2034

Noch schützt die „Zukunftssicherung 2035“ die Belegschaft: Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2034 ausgeschlossen. Dafür haben die Beschäftigten nach Angaben der IG Metall bereits finanzielle Zugeständnisse gemacht.

Ein Stellenabbau über Abfindungen, Altersteilzeit oder Verlagerungen bleibt trotzdem möglich. Mehr als 5000 Mitarbeiter haben den Konzern im Zuge des Sparprogramms bereits gegen eine Abfindung verlassen.

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