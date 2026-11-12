Merkel, Jauch, Cacau: Diese Prominenten wählen den neuen Bundespräsidenten

Wenn die Bundesversammlung am 30. Januar das neue Staatsoberhaupt wählt, sitzen nicht nur Politiker im Saal. Schauspieler, Sportler und Unternehmer sind auch unter den Delegierten.

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Für die Bundesversammlung zur Wahl des neuen Bundespräsidenten am 30. Januar sind erneut zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Wirtschaft nominiert worden. Die 16 Landtage stellen die Hälfte der insgesamt 1.260 Mitglieder und sind in ihrer Auswahl frei. In der Regel entsenden sie Abgeordnete, aber nicht nur.

Nach bislang vorliegenden Nominierungen gehören der frühere VfB-Stürmer Cacau, der Pur-Sänger Hartmut Engler und die Schauspielerin Katja Riemann dem Gremium an. Ebenfalls nominiert wurden der Drogeriechef Raoul Roßmann, der Unternehmer Reinhold Würth sowie der Astronaut Matthias Maurer.

Das Land Bremen entsandte unter anderem den früheren Werder-Profi Tim Borowski. Auf ihn treffen können dort der Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, der Fernsehmoderator Günther Jauch, die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer sowie der Revolverheld-Frontmann Johannes Strate.

Auch Merkel und Wulff unter den Wahlleuten

Unter den nominierten früheren Politikern finden sich der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff und die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch die einstigen Ministerpräsidenten Roland Koch und Volker Bouffier aus Hessen sowie David McAllister aus Niedersachsen (alle CDU) wurden benannt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wählen die letzten Landtage ihre Vertreter erst im Dezember. Weitere prominente Namen sind demnach zu erwarten.

Als wahrscheinliche Kandidatin für das Amt des Staatsoberhauptes gilt laut dem Quellenmaterial Ilse Aigner.

Olivia Jones liebäugelt mit Kandidatur

Bereits bei der Wahl von Frank-Walter Steinmeier 2017 waren unter anderem die Schauspielerinnen Iris Berben und Veronica Ferres, die Sänger Peter Maffay und Roland Kaiser, die Verlegerin Friede Springer und der damalige Fußball-Bundestrainer Joachim Löw als Wahlleute dabei. Auch die Travestiekünstlerin Olivia Jones nahm teil.

Jones sagte dem Portal t-online, sie könne sich vorstellen, selbst für das höchste Staatsamt zu kandidieren. „Ich wäre auf jeden Fall bunt und würde mit sehr viel Herz diese Rolle ausfüllen.“ Für das Amt kann man sich allerdings nicht bewerben – ein Vorschlag durch eines der 1.260 Mitglieder der Bundesversammlung ist erforderlich. (mit dpa)

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