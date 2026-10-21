Merz beim Berlin Global Dialogue: „Wir suchen keinen Konflikt“ mit China

Im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude beginnt der vierte Berlin Global Dialogue. Der Kanzler eröffnete den ersten Tag mit einer Rede über China, Russland und Protektionismus.

Berlin empfängt in dieser Woche die Welt. Führende Köpfe aus Industrie, Politik und Tech-Branche kommen in die Hauptstadt, die Stadt platzt aus allen Nähten. Im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR am Schloßplatz hat zum vierten Mal der Berlin Global Dialogue (BGD) begonnen. Am Mittwoch sprach dort Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Vor dem streng bewachten Hotel Adlon am Pariser Platz weht die mongolische Flagge. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing am Dienstag den mongolischen Präsidenten Khurelsukh Ukhnaa zum Staatsbesuch. Gemeinsam eröffneten die beiden auf der Museumsinsel die Ausstellung „Dschingis Khan und die Welt der Mongolen“. Der Chipkonzern Nvidia versammelt im Tempodrom die Tech-Branche zu seiner KI-Konferenz GTC, und kurz zuvor hatte die Bundesregierung zum Invest-in-Germany-Gipfel geladen. Zum BGD an der Wirtschaftshochschule ESMT kommen bis Donnerstag rund 1500 Vertreter aus Politik und Wirtschaft zusammen.

Merz sagt, die EU wolle einen Handelskonflikt mit China vermeiden. Zugleich müsse sie sich gegen chinesische Überkapazitäten und eine unterbewertete Währung schützen. Überkapazitäten bedeuten, dass ein Land mehr produziert, als es selbst verbraucht, und den Überschuss billig exportiert. „Wir suchen keinen Konflikt“, sagt der Kanzler auf dem Podium, das Bloomberg-Reporterin Stephanie Flanders moderierte. Man müsse aber bereit sein, „uns und unsere Industrie zu verteidigen“.

In der Vorwoche hatten die EU-Staats- und Regierungschefs neue Instrumente gegen wirtschaftliche Erpressung ausgehandelt. Im Extremfall erlauben sie, Rivalen wie China vom europäischen Binnenmarkt mit 450 Millionen Verbrauchern auszuschließen. Laut Merz muss die EU diese Befugnisse womöglich gar nicht einsetzen.

Merz: „Wir müssen liefern“

In seiner Rede sagte der Bundeskanzler, Russland verübe hybride Angriffe, um Europa zu spalten. Der Krieg im Nahen Osten bringe außerdem das globale Energiesystem durcheinander. China und die USA lieferten sich einen „erbitterten Wettbewerb“ um wirtschaftliche und militärische Vorteile und um „technologische Vorherrschaft“, vor allem bei der KI. „Eine neue Welle des Protektionismus wirft Sand ins Getriebe des globalen Freihandels“, sagte der Kanzler. Einige Staaten setzten Abhängigkeiten „gezielt als Waffe“ ein.

Im Gespräch danach nannte Merz den Einfluss Russlands auf die Gesellschaft seine größte Sorge. Gefragt wurde er auch nach steigenden Preisen, hohen Wohnkosten und der alternden Gesellschaft. Darauf verwies er auf Rentenreformen, reguläre Arbeitsmigration und den stärkeren Einsatz von KI. Die Politik müsse genauer hinhören, womit die Menschen in ihrem Alltag zu tun haben. Seine Regierung müsse zeigen, dass die politische Mitte Probleme lösen kann: „Wir müssen liefern.“

BlackRock-Chef Larry Fink: Ein langsamer KI-Ausbau treibt die Inflation

BlackRock-Chef Larry Fink diskutierte am Morgen mit Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius darüber, wie man in einer schwer berechenbaren Welt investiert. Am Rande der Konferenz sagte er Bloomberg TV: „Wenn wir diese Rechenzentren nicht bauen, wirkt das sogar inflationstreibender, weil Rechenleistung gerade so teuer ist.“ Je schneller neue Rechenzentren entstünden, desto schneller sänken die Kosten. Ein gebremster Ausbau gefährde „wirklich die Wirtschaft“. Den Wettbewerb um Kapital nannte er so groß wie nie in seiner Laufbahn.

Laut Bloomberg sorgen sich Anleger zunehmend, dass sich die hohen KI-Investitionen erst später als erwartet in Gewinnen niederschlagen. Fink weist Warnungen vor einer KI-Blase zurück. Er verweist auf Lieferengpässe und eine Nachfrage, die stärker wachse als erwartet. Auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht keine Blase. Damit widersprach er Citadel-Gründer Ken Griffin, der einen Tag zuvor gesagt hatte, Anleger steckten „fast sicher“ in einer KI-Blase. Sewing führt die Unruhe an den Märkten eher auf die Geopolitik zurück.

Fink wandte sich außerdem an Washington: „Wach auf, Bundesregierung. Unsere Defizite fangen an, echte große Probleme zu verursachen.“ Das US-Haushaltsdefizit liegt bei fast zwei Billionen Dollar, die Renditen von US-Staatsanleihen sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Forum für Dialog und Netzwerke

Gegründet hat den BGD Lars-Hendrik Röller. Unter Angela Merkel leitete er von 2011 bis 2021 die Wirtschafts- und Finanzabteilung im Kanzleramt und war ihr G7- und G20-Sherpa. Sherpas bereiten die Gipfelergebnisse für ihre Regierungschefs vor. Heute lehrt Röller an der ESMT, die den BGD ausrichtet.

Die Konferenz gilt als Berliner Gegenstück zur Münchner Sicherheitskonferenz, mit dem Schwerpunkt auf internationaler Wirtschafts- und Industriekooperation. Der BGD ist ein Forum für Diskussion und Netzwerke, keine Investorenkonferenz. Politik und Wirtschaft beraten hier, wie sie auf geopolitische Verschiebungen reagieren und wo sie zusammenarbeiten können.

Das diesjährige Motto lautet „Advancing Alliances for the New Era“. Die Veranstalter begründen es mit einer grundlegend veränderten internationalen Ordnung, in der wirtschaftliche Verflechtung immer enger mit Fragen der Sicherheit verbunden ist. Bestehende Partnerschaften müssten sich weiterentwickeln, neue Allianzen müssten entstehen.

Laut Röller knüpft das Thema an die Gründungsidee an: den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik in einem zunehmend komplexen geopolitischen Umfeld voranzubringen. Das Programm gliedert sich in vier Bereiche: geopolitische Verschiebungen, Klimawandel, technologischer Fortschritt und globale Ungleichheit.

Gäste aus aller Welt

Die Gästeliste ist hochkarätig, die Themen reichen weit über Europa hinaus. Wie eng Energieversorgung, technologischer Wandel und geopolitische Machtfragen miteinander verwoben sind, zeigte sich in den Debatten. So ging der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, der Frage nach, ob die Krise an der Straße von Hormus den Umstieg auf eine breiter aufgestellte Energieversorgung beschleunigt.

Südafrikas Innenminister Leon Schreiber beschäftigte sich mit den gesellschaftlichen Folgen künstlicher Intelligenz, während Lesothos Vize-Premierministerin Justice Nthomeng Majara den Blick auf die Handlungsspielräume von Entwicklungsländern zwischen den großen Machtblöcken lenkte.

Auch Europas wirtschaftliche Zukunft spielte eine zentrale Rolle. Dabei ging es nicht nur um neue Wachstumschancen, über die Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, RWE-Chef Markus Krebber und Siemens-Healthineers-Chef Bernd Montag diskutierten, sondern auch um den Preis größerer Unabhängigkeit. Wer die Kosten für den Abbau strategischer Abhängigkeiten trägt, beschäftigte EU-Kommissar Valdis Dombrovskis und Telekom-Chef Timotheus Höttges. Neben den etablierten Stimmen kamen auch 37 junge Menschen aus 21 Ländern zu Wort, die als „BGD Young Voices“ ein eigenes Panel gestalteten. Am Abend war Montenegros Präsident Jakov Milatović zu Gast.

Goyal und Pavel am Donnerstag

Am Donnerstag sprechen unter anderem Indiens Handelsminister Piyush Goyal und Tschechiens Präsident Petr Pavel. Goyal diskutiert über wirtschaftliche Bündnisse, die Länder unabhängiger von den USA und China machen sollen. Pavel spricht über die Sicherheitslage in Europa seit dem Beginn des Ukraine-Krieges.

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