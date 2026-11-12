Merz bleiben „100 Tage“: Chemie-Chef nimmt Reformkurs der Bundesregierung auseinander

Die Chemieproduktion sinkt, Gas und Strom werden teurer. Im Osten ist die Lage besonders ernst. Die Branche drängt auf Entlastung – und warnt Merz vor Stillstand.

Die deutsche Chemieindustrie hat binnen eines Jahres rund 12.000 Jobs verloren. Jetzt nimmt der Branchenverband VCI Kanzler Friedrich Merz in die Pflicht.

Deutschlands Chemie- und Pharmaindustrie hat binnen eines Jahres rund 12.000 Stellen verloren. Nach einer kurzen Belebung im Frühjahr ging die Produktion im dritten Quartal saisonbereinigt um vier Prozent gegenüber dem Vorquartal zurück. Auch Aufträge und Umsatz sanken. Das geht aus dem neuen Quartalsbericht des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) hervor.

„Wir haben 100 Tage“, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup am Mittwoch im Pressegespräch. So viel Zeit bleibe der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aus seiner Sicht, um Reformen auf den Weg zu bringen. Danach könnten die Landtagswahlkämpfe die Koalition ausbremsen. Auf Nachfrage der Berliner Zeitung sagte Große Entrup, dass die Lage für die Branche in Ostdeutschland wegen der besonderen Energiesituation noch angespannter sei als in anderen Teilen der Bundesrepublik.

VCI fordert niedrigere Energiekosten und Bürokratieabbau

Große Entrup rechnet damit, dass die Landtagswahlkämpfe in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-Holstein im Frühjahr 2027 den Spielraum für Entscheidungen im Bund einengen. Die Koalition habe bereits Reformen angestoßen, die sich frühere Regierungen aus seiner Sicht nicht zugetraut hätten. In den Betrieben kämen die Entlastungen aber bislang zu wenig an. „Nutzen Sie die vorliegenden 100 Tage!“, sagte er an die Bundesregierung gerichtet.

Für den VCI geht es dabei zuerst um die Energiekosten. Der Verband verlangt außerdem weniger Bürokratie, andere Prioritäten im Bundeshaushalt und Korrekturen am europäischen Emissionshandel. Während die Koalition darüber entscheidet, kürzen Unternehmen bereits ihre Investitionen, fahren Anlagen herunter und bauen Stellen ab. Bei dauerhaften Stilllegungen gehe dem Standort Produktionskapazität verloren, sagte Große Entrup.

Gaspreis an der Börse verteuert sich um fast 40 Prozent

Im dritten Quartal stieg der Gaspreis an der Börse laut VCI um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Der Börsenstrompreis legte um mehr als 30 Prozent zu. Gegenüber dem Vorjahresquartal kostete Gas an der Börse mehr als 90 Prozent mehr, Strom mehr als 50 Prozent.

Wann diese Preissprünge die Betriebe treffen, hängt auch davon ab, wie sie ihren Energiebedarf absichern. Matthias Belitz, beim VCI für Nachhaltigkeit, Energie und Klimaschutz zuständig, erklärte, dass Unternehmen einen Teil ihres Bedarfs längerfristig deckten. Je länger die Preise am kurzfristigen Markt hoch blieben, desto stärker dürften sie auf die Kosten durchschlagen. Der Verband drängt darauf, die Entlastung bei den Stromnetzentgelten und den Industriestrompreis umzusetzen und finanziell abzusichern.

Produktionsanlagen im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt. Der Chemieverband VCI sieht bei den Energiekosten im Osten besonders großen Handlungsbedarf. © Jan Woitas/dpa

Ost-Chemie verliert jeden dritten Ausbildungsplatz

Für die ostdeutschen Standorte sieht Große Entrup bei den Energiekosten den größten Handlungsbedarf. „Wir brauchen jetzt Entlastungen, die an den Werkstoren ankommen, die die Unternehmen wirklich in den Kosten entlasten“, sagte er auf Nachfrage der Berliner Zeitung. Wenn Betriebe Anlagen dauerhaft abschalteten, gingen mit der Produktion auch Arbeitsplätze verloren.

Der Druck zeigt sich im Osten bereits beim Nachwuchs. Die Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbands Nordostchemie boten 2026 noch 549 Ausbildungsplätze an, rund 37 Prozent weniger als zwei Jahre zuvor. Hauptgeschäftsführerin Nora Schmidt-Kesseler verwies neben der schwierigen Wirtschaftslage auch auf Probleme bei der Suche nach geeigneten Bewerbern. Qualifizierte Beschäftigte würden weiterhin gebraucht, sagte sie der Berliner Zeitung.

Auch bundesweit sieht der VCI Anzeichen dafür, dass sich der Kapazitätsabbau bereits in den Zahlen niederschlägt. Die Auslastung der Chemieanlagen stieg von 73,4 auf 76,6 Prozent, obwohl die Chemieproduktion ohne Pharma um 3,9 Prozent zurückging. Der Verband führt die höhere Auslastung vor allem auf Stilllegungen und Kapazitätsabbau zurück. Wenn Unternehmen Anlagen vom Netz nehmen, kann die Auslastung der verbleibenden Anlagen selbst bei sinkender Produktion steigen.

Streit über EU-Emissionshandel: VCI widerspricht Merz

Beim europäischen Emissionshandel hat der VCI den Kanzler bereits direkt eingeschaltet. Der Verband wendet sich dagegen, Entlastungen bei den CO₂-Kosten an Investitionsauflagen zu knüpfen. Große Entrup argumentiert, die Betriebe bräuchten für den Umbau bezahlbaren grünen Strom, Wasserstoff und die nötigen Netze. Merz unterstütze in einem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weiterhin das Vorgehen der Kommission, sagte Große Entrup. „Das kann und darf nicht das letzte Wort sein.“

Für das Gesamtjahr rechnet der VCI weiterhin mit einem Produktionsrückgang von 1,5 Prozent in Chemie und Pharma. Der Umsatz dürfte zwar um 3,5 Prozent steigen. Das erwartete Plus führt der Verband auf höhere Verkaufspreise zurück.

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