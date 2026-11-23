Tobias Exner beliefert Filialen in Berlin und Brandenburg. Die Reform der Bundesregierung geht ihm nicht weit genug: Für Montag darf er sonntags nicht vorproduzieren.

Mehr Zeit für die Herstellung, größere Auswahl für Kunden: Die Bundesregierung will die Sonntagsarbeit in Bäckereien erleichtern.

Drei Stunden, um Brot zu backen, Brötchen vorzubereiten und fertige Waren an die Filialen auszuliefern: So viel Zeit dürfen Bäckereien ihre Beschäftigten bislang an Sonn- und Feiertagen für Herstellung und Auslieferung einsetzen. Nun will die Bundesregierung die Grenze auf acht Stunden erhöhen. Einer, der lange auf diese Entscheidung gewartet hat, ist der Brandenburger Bäckermeister Tobias Exner.

„Schlimm, dass das so lange gedauert hat“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Exner führt eine Bäckerei in Beelitz mit rund 230 Beschäftigten. Sein Unternehmen beliefert eigene Fachgeschäfte in Berlin und Brandenburg sowie größere Lieferkunden. Für ihn ist die geplante Gesetzesänderung eine längst überfällige Anpassung an den Alltag des Bäckerhandwerks.

Künftig an Sonntagen: mehr frische Brötchen und größere Auswahl

Am Mittwoch, dem 18. November, hat das Bundeskabinett eine entsprechende Änderung des Arbeitszeitgesetzes beschlossen. Künftig sollen Bäckereien und Konditoreien ihre Beschäftigten grundsätzlich bis zu acht Stunden an Sonn- und Feiertagen mit der Herstellung und Auslieferung von Backwaren beschäftigen dürfen. Bislang sind dafür höchstens drei Stunden vorgesehen.

Für Kunden könnte das bedeuten, dass sonntags mehr frische Backwaren und eine größere Auswahl in den Geschäften erhältlich sind. Nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks könnten außerdem Betriebe sonntags öffnen, die bisher darauf verzichtet haben. Manche hätten die bisherigen rechtlichen Unsicherheiten gescheut, für andere habe sich eine Öffnung angesichts der kurzen Produktionszeit wirtschaftlich nicht gelohnt.

„Grundsätzlich erlaubt die neue Freiheit des Sonntagsbackens, dass Bäckereien rechtssicher ihre Mitarbeiter beschäftigen können“, erklärt Verbandssprecherin Susan Hasse gegenüber der Berliner Zeitung. Auch Beschäftigte könnten profitieren. Bislang mussten sie für eine dreistündige Schicht unter Umständen eine längere Anfahrt in Kauf nehmen. Für viele habe sich das trotz Sonntagszuschlägen kaum gelohnt, erklärt Hasse.

Bäcker dürfen weiterhin nicht für Montag vorproduzieren

Allerdings sieht der Verband weiterhin Nachbesserungsbedarf. Nach dem Gesetzentwurf dürfen an Sonn- und Feiertagen nur solche Backwaren hergestellt werden, die noch am selben Tag verkauft werden. Die Vorbereitung von Teigen für den folgenden Werktag wäre damit weiterhin nicht erlaubt. Gerade für handwerklich hergestelltes Brot mit langen Ruhe- und Reifezeiten sei diese Einschränkung problematisch.

„Manche Backwaren werden 24 bis 72 Stunden im Voraus vorbereitet“, so Exner. Auch am eigentlichen Produktionstag seien mehrere Arbeitsschritte notwendig. Hinzu komme die Auslieferung an die Verkaufsstellen. Wer seine Kunden auch am Tag nach dem Feiertag mit frischen Backwaren versorgen wolle, müsse auch ausreichend Zeit für die Herstellung haben. Das lasse sich in vielen Bäckereien nicht innerhalb von drei Stunden erledigen.

Bäcker aus Beelitz: Tankstellen verkaufen seit Jahrzehnten sonntags Brötchen

„Das Problem ist, dass die Politik seit Jahrzehnten Probleme verschlafen hat“, kritisiert Exner. Vor 40 Jahren mögen solche Vorschriften noch zum Alltag gepasst haben. Inzwischen hätten sich die Anforderungen an Bäckereien jedoch grundlegend verändert. Während Handwerksbäckereien bei der Sonntagsproduktion an enge zeitliche Grenzen gebunden seien, könnten Tankstellen schon seit Jahrzehnten auch an Sonn- und Feiertagen Brötchen verkaufen.

„Wir produzieren ja längst nicht nur für den Verkauf in der Backstube“, sagt er. Neben seinen Fachgeschäften habe er auch größere Kunden, bei Bedarf versorge sein Unternehmen in Brandenburg zudem Einsatzkräfte im Katastrophenschutz. Eine Ausweitung der erlaubten Arbeitszeit bedeutet für ihn deshalb vor allem mehr Rechtssicherheit. Die Sonntagsarbeit selbst sei in seinem Betrieb längst etabliert. Seine Mitarbeiter erhielten dafür nach seinen Angaben schon bisher einen steuerfreien Zuschlag von 50 Prozent.

Bäcker kritisiert: Bürokratieabbau dauert Jahre

„Seit zehn Jahren redet man von Bürokratiemonstern und jeder weiß das, aber es passiert quasi nichts“, sagt er. Bis eine einzelne Vorschrift geändert werde, kämen seiner Ansicht nach längst zahlreiche neue Regelungen hinzu. „Im Endeffekt wird es immer schlimmer.“

Gerade bei Fragen, die für Handwerksbetriebe zum Alltag gehörten, vermisst Exner ein stärkeres Verständnis der Politik. Was Unternehmern unmittelbar einleuchte, gehe in politischen Verhandlungen häufig unter. „Sobald unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, dauert es Jahre, bis eine Entscheidung getroffen wird.“

Die Lockerung der Sonntagsarbeit ist für den Bäckermeister deshalb zwar ein Erfolg, aber noch lange kein Beweis für einen grundlegenden Kurswechsel. „Das kann nur der Anfang gewesen sein“, sagt Exner. Er fordert weitere Erleichterungen für das Handwerk und vor allem schnellere Entscheidungen. Die Reform sei lediglich „der erste Schritt bei den vielen Dingen, die getan werden müssten“.

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