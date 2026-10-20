Merz feiert 65 Jahre Türkei-Anwerbeabkommen: Die Wirtschaftswunder-Legende um Gastarbeiter hat einen Haken

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erinnert in Berlin an 65 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen, neben ihm spricht der türkische Botschafter Gökhan Turan. Es ist ein Festakt, bei dem jedes Wort gewogen wird.



Worum es dem Kanzler geht, stand vorab auf seiner Website. Mit seiner Teilnahme würdige er die vielen Menschen, „die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind und mit ihrer Arbeitskraft dazu beigetragen haben, dass Deutschland ein wirtschaftlich erfolgreiches und wohlhabendes Land wurde“. Ein unverfänglicher Satz, der an diesem Jahrestag keine Selbstverständlichkeit ist.



Seit Jahren entbrennt an diesem Datum dieselbe Debatte. Haben die sogenannten Gastarbeiter das Wirtschaftswunder getragen, es erst ermöglicht oder waren sie schlicht ein Teil davon?

Wadephul, Merz, Wüst und das Wirtschaftswunder

Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte der türkischen Zeitung Hürriyet: „Es waren Menschen aus der Türkei, die das Wirtschaftswunder möglich gemacht und Deutschland mit aufgebaut haben.“ Merz selbst sagte vor knapp einem Jahr in Ankara, ohne die Gastarbeiter hätte Deutschland den wirtschaftlichen Aufschwung „nicht so beginnen können“.



Auch NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), der Ende September zum Jubiläum nach Ankara reiste und dort Erdogan traf, hatte kurz zuvor beim Festakt in Düsseldorf erklärt, die Gastarbeiter hätten die Grundlage für den heutigen Wohlstand „wesentlich mit geschaffen“. Das klingt nach Dank, ist historisch aber mindestens schief.

Wirtschaftswunder seit 1950: Der Motor lief längst

Entscheidend ist, ab wann man rechnet. Gemeint sind meist die Jahre nach der Währungsreform 1948, als Ludwig Erhard die Preise freigab und die soziale Marktwirtschaft durchsetzte.



Den großen Schub brachte der Korea-Boom. Weil der Koreakrieg ab 1950 weltweit die Nachfrage nach Stahl und Maschinen hochtrieb und andere Industrieländer aufrüsteten, landeten viele Aufträge in Westdeutschland. In den Fünfzigern wuchs die Wirtschaft jährlich um rund acht Prozent, um 1960 herrschte Vollbeschäftigung.



Den Arbeitskräftebedarf deckten lange Hunderttausende DDR-Flüchtlinge pro Jahr, bis der Mauerbau im August 1961 diesen Zustrom kappte. Das erste Abkommen mit Italien stammt allerdings schon von 1955, das mit der Türkei vom 30. Oktober 1961.



Von einer Ermöglichung kann also kaum die Rede sein, der Aufschwung lief längst.

Kalter Krieg: Warum Bonn die Abkommen schloss

Auch die Motive waren andere, als Festreden nahelegen. Die Wirtschaftshistorikerin Heike Knortz hat 2008 gezeigt, dass die Initiative nicht von Bonn ausging. Es drängten die Entsendeländer, die ihre Arbeitslosigkeit senken und Handelsdefizite ausgleichen wollten.



Bonn ging darauf ein, um Partner im Kalten Krieg zu binden. Im Fall der Türkei kam der Wunsch der USA hinzu, den Nato-Partner an der Ostflanke zu stabilisieren.

Gastarbeiter statt Reparationen

Deutlich zeigt sich der Vorrang des außenpolitischen Motivs am Beispiel Jugoslawien. Bonn hatte 1957 die Beziehungen abgebrochen, weil Belgrad die DDR anerkannte, und nahm sie erst 1968 wieder auf.



Noch im selben Jahr folgte das Anwerbeabkommen. Während Tito Wiedergutmachung für deutsche Kriegsverbrechen forderte, hoffte die Bundesregierung, die „jugoslawischen Arbeitnehmer von der Überlegenheit des westlichen Modells überzeugen“ zu können.



Für Belgrad wurden die Überweisungen der Gastarbeiter zur Devisenquelle, solange der Reparationsstreit blockiert war.



1973 folgte auf der Adria-Insel Brioni das endgültige Gegengeschäft. Tito verzichtete gegenüber Willy Brandt auf Reparationen, im Gegenzug gab es eine Kapitalhilfe von einer Milliarde Mark zu günstigen Konditionen. Die Reparationsforderungen gerieten damit in Vergessenheit.

Zwölf Prozent der Beschäftigten und ein hoher Preis

Auch wenn die Motive oftmals andere waren, muss betont werden, dass der Beitrag der Gastarbeiter alles andere als unbedeutend war. 1973 stellten ausländische Arbeitskräfte knapp zwölf Prozent aller Beschäftigten, in Bergbau, Stahl, Autoindustrie und Bau oft ein Fünftel bis fast ein Drittel.



Das hatte allerdings seinen Preis, wie Knortz in ihrer Studie zeigt. Solange billige Arbeitskräfte zur Verfügung standen, lohnte es sich für viele Betriebe nicht, in Maschinen und Automatisierung zu investieren.



Schrumpfende Branchen wie Textil und Bergbau überlebten dadurch länger, die Produktivität fiel gegenüber den USA zurück. Japan holte dagegen kaum Arbeiter ins Land, verlagerte Produktion nach Südkorea und Taiwan und erlebte daheim einen Technologieschub.



Selbst das Bonner Wirtschaftsministerium räumte 1974 ein: „Der ungehinderte Rückgriff auf ausländische Arbeitskräfte erfolgte auf Kosten des technisch-organisatorischen Fortschritts, und damit der Arbeitsproduktivität und des Pro-Kopf-Einkommens.“



Hinzu kommen gesellschaftliche Folgen bis in die dritte Generation.

65 Jahre später: Aus Gästen wurden Mitbürger

Fest steht, dass viele, die als Gäste auf Zeit kamen, geblieben sind. Bis die Bundesregierung im November 1973 infolge der Ölkrise den Anwerbestopp verhängte, kamen fast 900.000 Türkinnen und Türken. Heute leben rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland.



Sie arbeiteten für sich und ihre Familien, über Geldtransfers für ihre Herkunftsländer und eben für Deutschland.



Die Initialzündung des Wirtschaftswunders waren sie nicht, aber sie haben geholfen, es am Laufen zu halten, als der Nachschub aus dem Osten versiegt war. Ob mehr Innovation und weniger billige Arbeit der bessere Weg gewesen wäre, ist eine müßige Frage. Japan, das den anderen Weg ging und kaum auf Zuwanderung setzte, liegt beim BIP heute jedenfalls hinter Deutschland, trotz deutlich mehr Einwohnern.

Dank ohne Legende

Deshalb ist es richtig, wenn der Kanzler die Lebensleistung der türkischen Gastarbeiter würdigt. An ihrem Beitrag zum Erhalt der deutschen Wirtschaftskraft besteht kein Zweifel.



Merz sollte deshalb bei den Worten bleiben, die sein Amt vorab gewählt hat. Eine zusätzliche Legende braucht dieser Dank nicht.

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