Merz fordert Abbruch, Linke wittert Druck aus dem Kanzleramt: Berliner Sondierungen liegen auf Eis

Rot-Grün-Rot in Berlin: Warum die Sondierungen ruhen, was die SPD von der Linke verlangt, wie Grüne reagieren und welche Rolle die CDU jetzt spielt.

Die Sondierungen zwischen SPD, Grünen und Linken in Berlin sind nach einem Streit über eine Vereinbarung gegen Antisemitismus vorerst unterbrochen.

Kaum haben die Sondierungen für ein rot-grün-rotes Bündnis in Berlin begonnen, liegen sie schon auf Eis. SPD und Grüne haben die Gespräche mit der Linke unterbrochen. Auslöser ist ein Streit um eine Erklärung gegen Antisemitismus – und um die Linke-Abgeordnete Vanessa Emde.

Dabei steht viel auf dem Spiel. Die Linke hatte die Abgeordnetenhauswahl mit 25,7 Prozent erstmals als stärkste Kraft gewonnen, die SPD landete mit 12,1 Prozent nur auf Platz fünf. Mit Elif Eralp könnte die Linke erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Ob es dazu kommt, hängt jetzt an einer Frage: Gilt die gemeinsame Vereinbarung für alle drei Parteien noch?

Was SPD, Grüne und Linke vereinbart hatten

Am 8. Oktober hatten sich die drei Parteien auf eine gemeinsame Vereinbarung verständigt. Darin bekennen sie sich zum Kampf gegen Antisemitismus und erkennen das Existenzrecht Israels als unverhandelbar an. SPD und Grüne hatten das zur Bedingung für den Start der Sondierungen gemacht.

Am 13. Oktober unterzeichneten die Abgeordneten der Linke-Fraktion bei ihrer konstituierenden Sitzung eine eigene Erklärung gegen Antisemitismus. Auch Vanessa Emde setzte ihren Namen darunter – und wurde am selben Tag in die Fraktion aufgenommen.

Emde steht wegen früherer Äußerungen in der Kritik. Bei einer Demo im Mai soll sie gesagt haben: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten – Menschen haben ein Recht zu existieren.“ Das berichtete die Jüdische Allgemeine unter Berufung auf die Bild-Zeitung. Eine Anfrage dieser Zeitung zu den Vorwürfen ließ Emde unbeantwortet.

Warum SPD und Grüne die Gespräche stoppen

Die Spitzenkandidaten Steffen Krach (SPD) und Werner Graf (Grüne) erklärten gemeinsam: „Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Linke in ihrer Fraktion zu anderen Verabredungen gekommen ist.“ Man unterbreche, „um zu bewerten, ob unsere Vereinbarung von vergangener Woche noch gilt“.

Linke-Co-Fraktionschef Tobias Schulze zeigte sich überrascht. „Aus unserer Sicht gilt die Vereinbarung von letzter Woche“, sagte er dem RBB. Für die Linke ist die Unterschrift unter das Fraktionspapier der Beleg, dass die vereinbarten Grundsätze weiterhin gelten.

SPD wirft der Linke Alleingang vor

Am schärfsten formuliert es die SPD. Die Landesvorsitzenden Bettina König und Steffen Krach werfen der Linke vor, ein eigenes Papier gemacht zu haben, „das keinen Bezug auf die gemeinsame Vereinbarung nimmt und wesentliche Bestandteile daraus nicht berücksichtigt“.

Es gehe um „Verlässlichkeit und Vertrauen“. Erst wenn die Linke klarstelle, wie sie zur Vereinbarung stehe und wie sie auf den gemeinsam verabredeten Kurs zurückkehren wolle, könnten die Gespräche weitergehen. Einen Zeitplan gibt es nicht. Offen ist auch, welche Klarstellung der SPD reichen würde – und ob die Linke überhaupt bereit ist, eine zu liefern.

Grüne wollen weiterverhandeln

Die Grünen auf Landesebene geben sich versöhnlich und wollen an Rot-Grün-Rot festhalten. Die gemeinsame Erklärung gegen Antisemitismus bleibe maßgeblich, schrieb die Partei auf Instagram: „Wir werden die gemeinsamen Gespräche fortführen. Wir wollen, dass die gemeinsamen Gespräche erfolgreich enden.“

Innerhalb der Partei gibt es jedoch auch Stimmen, die den Stopp der Sondierungen unterstützen und eine vorschnelle Festlegung auf die Linke ablehnen. Der Kreisverband Berlin-Mitte fordert, alternative Bündnisse ernsthaft zu prüfen: „Wir sind nicht die Blockpartei der Linken. Trotz inhaltlicher Schnittmengen gibt es keinen Automatismus für eine Koalition. Deshalb müssen jetzt auch andere demokratische Optionen sondiert werden, ohne dass wir eine Koalition mit der Linken grundsätzlich ausschließen“, so der Kreisverband zu dieser Zeitung.

Unterstützung für die Unterbrechung kommt auch aus der Bundespartei: Grünen-Chefin Franziska Brantner sagte am Dienstagabend in der ARD-Sendung „Maischberger“: „Die Linkspartei hat sich nicht an die Abmachung gehalten. Und das ist bedauerlich.“ Zugleich hoffe sie, dass die Gespräche bald wieder aufgenommen werden.

Linke-Chef Pantisano zielt aufs Kanzleramt

Linke-Bundeschef Luigi Pantisano weist die Vorwürfe zurück, seine Partei habe sämtliche Vereinbarungen eingehalten. Dass die Grünen weiterreden wollen, begrüßt er ausdrücklich. Dann geht er die SPD direkt an: „Steffen Krach muss sich jetzt fragen lassen, ob er sich dem Druck aus dem Kanzleramt beugt, statt gemeinsam die Interessen der Berlinerinnen und Berliner zu vertreten.“

Gemeint ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der sich am Montag für ein Ende der Sondierungen mit der Linke ausgesprochen hatte. Pantisano gibt sich dennoch zuversichtlich, dass bald weiterverhandelt wird. Der Streit um Berlin ist damit endgültig auch einer der Bundespolitik.

CDU bietet sich als Alternative an

Die CDU wartet schon. „Unsere Hand ist ausgestreckt, unsere Tür steht offen“, sagte Spitzenkandidat Stefan Evers bei Welt-TV. Sobald die anderen Parteien ein Bündnis mit der CDU in Betracht zögen, werde man Gespräche aufnehmen. Rechnerisch wäre auch ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen möglich.

Bislang hat allerdings keine der zwei Parteien erkennen lassen, dass sie mit der CDU reden will. Der Druck auf SPD, Grüne und Linke wächst trotzdem: Jeder Tag Stillstand macht die Union als Ausweg ein Stück sichtbarer.

Kurze Krise oder Anfang vom Ende?

Gescheitert ist Rot-Grün-Rot noch nicht. Die Grünen wollen weiterreden, die Linke hält die Vereinbarung für gültig, und auch die SPD hat ein Bündnis nicht ausgeschlossen.

Lösbar ist der Streit, wenn die Linke glaubhaft zeigt, dass ihr Fraktionspapier mit der gemeinsamen Vereinbarung übereinstimmt. Der eigentliche Konflikt dreht sich nicht um Formulierungen, sondern um die Frage, ob Absprachen in diesem Bündnis halten.

Kann die Linke das nicht ausräumen, hätte Rot-Grün-Rot ein Vertrauensproblem, bevor es überhaupt regiert. Und jeder spätere Koalitionsvertrag stünde unter Vorbehalt.

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