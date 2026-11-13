Merz hat mal wieder einen rausgehauen: Jetzt gibt er der CDU per Stromsteuer den Rest

Die Sache mit der Stromsteuer ging gründlich schief. Friedrich Merz offenbart einmal mehr seine Inkompetenz. In der CDU sind sie den Tränen nahe. Aber es hilft nichts.

Tränen standen Johannes Winkel zwar noch nicht im Gesicht, aber Markus Lanz hätte ihn im ZDF beinahe so weit gehabt. Lanz versuchte zu ergründen, warum Kanzler Friedrich Merz aus heiterem Himmel das Fass mit der Stromsteuer aufgemacht hatte. Unionsfraktionsvize Winkel wand sich erst und meinte, dass da nicht nur der Kanzler einen Fehler gemacht habe, sondern die ganze Union. Als Lanz nachhakte, gab Winkel zu: „Ich hätte diese Forderung nicht aufgestellt.“ Und dann brach es aus ihm heraus: „Man kann nicht einfach irgendetwas ankündigen, ohne sicher zu wissen, wie man es finanziert. Das ist das Problem an der Forderung.“



Und das ist das Problem mit Merz. Im Oktober preschte er nach der CDU-Klausurtagung mit dem Vorschlag zur Stromsteuersenkung vor, bekräftigte diese Forderung etwa auch auf dem CSU-Parteitag, um nun damit einzuknicken – samt düpierter Fraktion. Mit dem Koalitionspartner, der SPD, und ihrem Finanzminister Lars Klingbeil war das offensichtlich nicht abgesprochen gewesen.



Die Stromsteuer kostet einen Durchschnittshaushalt nur etwa 60 Euro im Jahr und ist wohl das geringste Problem bei den hohen Kosten der Energiewende, aber für Merz war es ein wichtiges Symbol für Entlastung. Für die Glaubwürdigkeit der CDU. Zudem steht die Senkung im Koalitionsvertrag. Der Vorgang lässt tief blicken: bis hinunter zu den strategischen Fähigkeiten des Kanzlers – und zum Verhältnis mit der SPD.

Klingbeil zu Merz: „Dann sucht mal schön die Milliarden“

Worum es genau geht? Die Stromsteuer wurde 1999 als „Ökosteuer“ eingeführt und sollte die schon damals klamme Rentenkasse auffüllen. Sie beträgt 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Für Industrie und Landwirtschaft ist die Stromsteuer bereits auf 0,05 ct/kWh gesenkt, für den Rest der Wirtschaft und Haushalte jedoch nicht. Sie bringt den Bund noch fast sechs Milliarden Euro pro Jahr ein. Mit einer zusätzlichen Senkung für Haushalte würden Klingbeils Klingelbeutel mehr als fünf Milliarden Euro fehlen. Daher sagte die SPD bereits im Oktober „nein“.

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und Lars Klingbeil empfahlen Merz und seiner CDU damals doch bitte selbst nach Vorschlägen zur Gegenfinanzierung zu suchen. Merz und sein CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei entgegneten daraufhin nicht: „Sucht doch selber! Denn wir sind hier Kanzler und ihr nur Kassenwart und Koalitionszwerg.“ Nein, das sagten sie nicht, sondern machten sich brav auf die Suche nach fünf Milliarden Euro. Klingbeil und Miersch dürften sich inzwischen schlappgelacht haben ob so viel Naivität: „Na, dann sucht mal schön Eure Milliarden …“ Unterdessen kippte die SPD die Kürzungen bei Wohngeld, Asyl und Grundsicherung aus dem Haushalt, dafür behält die CSU ihre dritte Mütterrente. Na, das lief ja prima für die CDU.

Und: Der Haushalt wächst nach der 16-stündigen Bereinigungssitzung nochmal um fünf Milliarden über den ursprünglichen Entwurf hinaus, von 555 auf 560 Milliarden Euro. Weitere fünf Milliarden für dies und das – aber nicht für die Senkung der Stromsteuer. Weitere fünf Milliarden aus Schulden, zweckentfremdet aus dem Sondervermögen, Luftbuchungen durch „globale Mehreinnahmen“ gedeckt. Fünf Milliarden für die Stromsteuer finden Klingbeil und die Haushälter der Fraktionen hingegen nicht. Wieder dumm gelaufen für die CDU.

Merz will als mittelloser Sponti verhandeln

Nicht, dass die SPD etwas gegen die Steuersenkung hätte, aber der Vorschlag kam eben kurzfristig von der Merz-CDU. Aus der Hüfte geschossen. Doch wer auf dem Basar verhandelt und etwas fordert, muss auf der anderen Seite der SPD etwas anbieten. Anscheinend kam da nichts. Und da Merz weder strategisch denkt noch auf den Tisch hauen kann, fallen die CDU-Interessen hinten runter. Die CDU stand praktisch allein auf dem Haushaltsbasar herum, weil niemand mit einem mittellosen Sponti verhandeln wollte. Warum Merz solche Ankündigungen dann mache, fragte Lanz im ZDF. Winkel: „Ich weiß es nicht.“

Merz hätte sich mal bei CSU-Chef Markus Söder erkundigen sollen, wie das denn so läuft bei einem politischen Kuhhandel. Söder hätte ihm auch erklären können, was seinerzeit Gerhard Schröder mit der Metapher „Koch und Kellner“ im Zusammenhang mit einer Koalition meinte. Doch wahrscheinlich wird Söder abwinken, weil da Hopfen und Malz verloren sind. Man kann Merz als Kanzler nicht mehr ernst nehmen. Strategie, Führung, Richtlinienkompetenz? Fehlanzeige.

Mit Merz heißt es: „Gute Nacht, CDU!“

Dazu kommt noch, dass das Thema Stromsteuer nur ein Randaspekt ist. Nett zu haben. Aber das Ding geht an den eigentlichen Problemen vorbei: an der teuren Energiewende, an den Bürokratiekosten, an den steigenden Sozialbeiträgen und der uferlosen Verschuldung für Soziales und Rüstung. Bei der Stromsteuer einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen zu wollen, lässt sich unschwer als Ablenkungsmanöver entlarven. Dann hier auch noch die Waffen strecken zu müssen, gerät so zur doppelten Peinlichkeit.

Dieses Elend mit Merz ertragen sie nun in der CDU weiter. Wie schlimm muss es in den Umfragen noch werden? Wie schlimm wird es für die CDU in Nordrhein-Westfalen kommen? Da wird im April gewählt, und CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst dürfte langsam nervös werden: Die Umfragen rutschen in den Keller. Auch Paul Ziemiak gerät langsam in Panik. Er ist Wüsts Generalsekretär für die NRW-CDU. Auch Ziemiak sitzt im Bundestag, auch er meckerte laut über das Stromsteuer-Debakel: „Wir verlieren jede Glaubwürdigkeit.“ Mit Ziemiak sitzen insgesamt fünf CDUler aus NRW im 20-köpfigen Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darunter auch Johannes Winkel, der bei Lanz im ZDF das ganze Elend umrissen hatte.

In der Union heißt es, dass es nicht besser werden würde, wenn sie die Koalition platzen ließen, weil: trübe Aussichten mit einer Minderheitsregierung oder bei Neuwahlen. So lautet also im Umkehrschluss der Plan: Es wird noch schlimmer. Gute Nacht, CDU!

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