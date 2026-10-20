Merz im DDR-Staatsratsgebäude: Mit Nvidia jagt er Honeckers Traum von der Weltspitze

1988 feierte Honecker hier den Megabit-Chip – zwei Jahre später endete die DDR. Heute sucht Merz mit Nvidia den Anschluss an die USA und China. Ein Kommentar.

Friedrich Merz (CDU) spricht am Dienstag beim Invest-in-Germany-Gipfel im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR, heute der European School of Management and Technology (ESMT).

Wer in der DDR aufgewachsen ist, erinnert sich vielleicht noch an diesen kleinen Chip, der eine große Zukunft versprach. Am 12. September 1988 ließ sich Erich Honecker im Berliner Staatsratsgebäude den ersten Megabit-Speicherchip der DDR präsentieren. Die Ingenieure hatten unter schwierigen Bedingungen etwas geleistet. Die politische Botschaft lieferte die Führung dazu: Wir können mit dem Westen mithalten.



Auch der Maschinenbau sollte dank eigener Mikroelektronik international bestehen können. Doch der Chip wurde nur in kleinen Stückzahlen hergestellt, während die Konkurrenz längst weiter war. So beschreibt das DDR-Museum den Versuch, den Anschluss zu halten. Gut zwei Jahre nach der Präsentation gab es die DDR nicht mehr.

Heute wirbt Friedrich Merz (CDU) ausgerechnet in diesem Gebäude um internationale Investoren. Beim „Invest in Germany“-Gipfel sucht nun das vereinigte Deutschland nach einem Weg zurück zu industrieller Stärke, nachdem Europas frühere Wirtschaftslokomotive (und immer noch der größte Nettozahler!) zwischen 2015 und 2025 laut Eurostat elf Prozent an industrieller Produktion verloren hat. Der technologische Hoffnungsträger kommt diesmal aus den USA und heißt Nvidia. Die Chips muss Deutschland immerhin nicht mehr selbst nachbauen.

DDR-Staatsratsgebäude am Schlossplatz in Berlin. © imageBROKER/Oliver Mann via www.imago-images.de

Die Bundesregierung hat zum Gipfel bereits eine Absichtserklärung mit dem US-Konzern unterzeichnet. Gemeinsam sollen KI-Modelle für industrielle Anwendungen hierzulande entstehen. Deutsche Unternehmen bringen ihr Fertigungswissen und ihre Industriedaten ein, Nvidia seine Technologie. Auch kleinere Unternehmen sollen profitieren. Eine konkrete Finanzierung nennt die Mitteilung der Bundesregierung allerdings nicht.

Honecker wollte zum Westen aufschließen, Merz muss auch auf China schauen

Die Konkurrenz ist inzwischen größer geworden. Deutschland muss sich längst nicht mehr nur an den USA messen. Schon im Innovationsindex 2025 der Weltorganisation für geistiges Eigentum ist China unter die ersten zehn Länder aufgestiegen. Deutschland ist auf Platz elf zurückgefallen, die USA lagen auf Rang drei. Die deutsche Überheblichkeit, China vor allem als Nachahmer und Kopierer zu betrachten, rächt sich nun.

Mit Nvidia zusammenzuarbeiten ist deshalb vernünftig. KI kann helfen, Maschinen besser zu steuern und Produktionsfehler früher zu erkennen. Wer das verschläft, fällt noch weiter zurück. An den Fähigkeiten ihrer Ingenieure scheiterte schließlich auch die DDR nicht. Am Tempo schon.

Erich Honecker bei der Präsentation 1988 mit erstem 1-Megabit-Chip. Symbolbild. © akg-images

Nvidia liefert Technik, Merz muss den Standort reparieren

Ein Betrieb kann künftig die modernste KI einsetzen und trotzdem daran verzweifeln, wie lange seine Erweiterung genehmigt wird. Ein Algorithmus kann den Energieverbrauch senken – aber den Strompreis legt er nicht fest. Merz kann die Bedingungen, unter denen hier produziert wird, nicht gleich mit an Nvidia auslagern. Schon im vergangenen Herbst hat er Reformen versprochen. Diesen Herbst warten die Unternehmen immer noch darauf.

In den Industriedaten steckt über Jahrzehnte gesammeltes Wissen. Wer damit Modelle entwickelt, kann daraus ein großes Geschäft machen. Die Merz-Regierung muss dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen dadurch endlich ihre Produktivität steigern und daran verdienen. Mitarbeiter pauschal zu mehr Arbeit ohne Lohnausgleich aufzufordern, ersetzt diesen Fortschritt nicht.

Die DDR wollte mit ihrem Chip beweisen, dass ihr Wirtschaftssystem mithalten konnte. Heute muss Merz beweisen, dass Deutschland aus seiner industriellen Erfahrung noch einen Vorsprung machen kann, bevor andere das Geschäft damit übernehmen. Für Unternehmen, die heute den Anschluss verlieren, könnten zwei weitere verlorene Jahre schon zu viel sein.

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