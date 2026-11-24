Der Bundeskanzler hält den russischen Angriffskrieg rückblickend für wahrscheinlich vermeidbar. Auch in der Debatte über einen Nato-Beitritt der Ukraine stellt er sich hinter Macron.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich ungewöhnlich deutlich von der Ukraine-Politik seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel distanziert. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Montag in Berlin bezeichnete Merz die Entscheidung des Nato-Gipfels von 2008, die Ukraine nicht in das westliche Militärbündnis aufzunehmen, rückblickend als Fehler.



„Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen“, sagte Merz mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie aus der offiziellen Mitschrift der Bundesregierung hervorgeht.



Merz erwähnte Merkel zwar nicht namentlich. Allerdings war es die damalige Bundeskanzlerin, die sich gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy auf dem Nato-Gipfel in Bukarest im April 2008 gegen den von den USA forcierten nächsten Schritt zur Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gestellt hatte. Merkel verteidigte diese Entscheidung auch nach dem Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine im Februar 2022.

Nato-Gipfel 2008: Merkel stellte sich gegen US-Präsident George W. Bush

Der damalige US-Präsident George W. Bush hatte sich in Bukarest dafür eingesetzt, die Ukraine und Georgien in den sogenannten Membership Action Plan (MAP) aufzunehmen. Dabei handelt es sich um ein Programm, das Länder durch politische und militärische Reformen auf eine Mitgliedschaft im Bündnis vorbereiten soll.



Wegen des Widerstands unter anderem Deutschlands und Frankreichs einigten sich die Nato-Staaten auf einen Kompromiss. In ihrer Gipfelerklärung vom 3. April 2008 stellten sie beiden Ländern ausdrücklich eine spätere Mitgliedschaft in Aussicht. Einen konkreten Zeitplan gab es jedoch nicht.



Merkel begründete ihre Haltung wenige Wochen später in einer Rede vor der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Die politische Lage in den Ländern, die dem Bündnis beitreten wollten, müsse ausreichend stabil sein. Andernfalls drohe die Nato, sich vor allem mit Konflikten innerhalb des eigenen Bündnisses beschäftigen zu müssen.



Zugleich warb Merkel damals für eine intensivere Zusammenarbeit der Nato mit Russland und einen regelmäßigen Dialog mit der russischen Führung.

Nur wenige Monate nach dem Gipfel in Bukarest kam es im August 2008 zum Krieg zwischen Russland und Georgien. Im März 2014 annektierte Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim. Acht Jahre später begann der russische Großangriff auf die Ukraine.

Angela Merkel verteidigte ihre Ukraine-Politik noch 2024

Auch nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft hielt Merkel an ihrer damaligen Einschätzung fest. Im November 2024, anlässlich der Veröffentlichung ihrer Memoiren Freiheit, verteidigte sie ihre Entscheidung im Podcast Politik mit Anne Will.



„Ich komme auch nach eingehender Prüfung dazu, dass es auf jeden Fall richtig war und gute Gründe gab“, sagte Merkel damals. Sie verwies unter anderem darauf, dass ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung 2008 gegen einen Nato-Beitritt gewesen sei.



Merz vertritt nun eine grundsätzlich andere Einschätzung. Während Merkel die damaligen Risiken einer raschen Annäherung der Ukraine an die Nato betonte, sieht der heutige Bundeskanzler in der ausgebliebenen Mitgliedschaft eine verpasste Möglichkeit, Russland von einem Angriff abzuschrecken.

Nato-Beitritt der Ukraine: Merz unterstützt Vorstoß von Macron

Auslöser für die Äußerungen des Bundeskanzlers war eine Frage zur jüngsten Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dieser hatte am vergangenen Donnerstag nach einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin dafür geworben, die Frage einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine erneut auf die Tagesordnung zu setzen.



Angesichts der weitreichenden Forderungen Russlands müsse die Debatte wieder aufgenommen werden, sagte Macron nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Mitgliedschaft der Ukraine sei auch für die langfristige Sicherheit Europas von Bedeutung.



Merz bezeichnete Macrons Position am Montag als „sachlogisch“. Sie entspreche den Sicherheitsgarantien, die die Ukraine nach dem Ende des Krieges benötige.

Der Bundeskanzler sprach sich dabei für „Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien“ aus. Artikel 5 des Nato-Vertrags besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf einen Bündnispartner als Angriff auf alle Mitglieder betrachtet wird.



Solche Sicherheitsgarantien kämen nach Einschätzung von Merz einer Nato-Mitgliedschaft bereits sehr nahe. Sie dienten nicht allein dem Schutz der Ukraine, sondern auch der Sicherheit der übrigen europäischen Staaten.

Mark Rutte betont Entscheidungsfreiheit der Nato

Nato-Generalsekretär Rutte zeigte sich ebenfalls offen für eine erneute Diskussion über die Mitgliedschaft der Ukraine. Zunächst müssten jedoch ernsthafte Friedensverhandlungen beginnen. Rutte betonte zudem, dass ausschließlich die Mitgliedstaaten des Bündnisses darüber entscheiden könnten, welche Länder in die Nato aufgenommen werden. Russland dürfe dem Militärbündnis weder dessen geografische Ausdehnung noch seine militärische Aufstellung diktieren.



Eine konkrete Forderung nach einer zeitnahen Aufnahme der Ukraine in die Nato erhob Merz bei der Pressekonferenz allerdings nicht.

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