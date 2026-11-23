Die Bundesregierung will Verträge bis zu vier Jahre ohne Grund befristen lassen. IAB-Forscher Hohendanner warnt vor Folgen für Familie und Wohnungskauf.

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Wenn es nach der Bundesregierung geht, sollen Arbeitgeber Arbeitsverträge künftig bis zu vier Jahre ohne sachlichen Grund befristen können – doppelt so lange wie es bisher möglich ist. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett am vergangenen Mittwoch beschlossen hat.

Innerhalb dieser vier Jahre sollen Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag bis zu sechsmal verlängern dürfen. Bislang sind höchstens drei Verlängerungen innerhalb von zwei Jahren zulässig. Die Neuregelung soll für Einstellungen bis Ende 2030 gelten. Außerdem sollen Arbeitgeber einmalig auch ehemalige Beschäftigte erneut ohne sachlichen Grund befristet einstellen können. Das ist nach geltendem Recht grundsätzlich ausgeschlossen.

Der Gesetzentwurf sieht darüber hinaus eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener vor. Bei einem festen Jahreseinkommen von derzeit rund 180.000 Euro soll die gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung erleichtert werden.

Warum die Bundesregierung längere Befristungen ermöglichen will

Hintergrund der Reform ist die anhaltende Unsicherheit in der deutschen Wirtschaft. Schwache Nachfrage, hohe Kosten und schwer vorhersehbare Auftragslagen halten viele Unternehmen davon ab, zusätzliches Personal einzustellen. Mit längeren Befristungsmöglichkeiten will die Bundesregierung das wirtschaftliche Risiko für Arbeitgeber verringern und Neueinstellungen erleichtern.

„Unser Ziel dabei ist, Arbeitsplätze in Deutschland zu halten, Neueinstellungen zu ermöglichen und die Weichen für zukunftsorientierte Jobs zu stellen“, erklärt Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD).

Doch was Unternehmen mehr Flexibilität verschaffen soll, könnte für Beschäftigte längere Unsicherheit bedeuten. Gewerkschaften befürchten, dass Arbeitgeber die neuen Befristungsmöglichkeiten ausreizen.

„Die Ausweitung der sachgrundlosen Befristungen wird dazu führen, dass vor allem junge Beschäftigte und Berufseinsteiger doppelt so lange wie bisher in unsicheren Verhältnissen arbeiten müssen“, warnt Frank Werneke, Vorsitzender der Gewerkschaft Verdi, in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Junge Beschäftigte am häufigsten von Befristung betroffen

Eine ältere IW-Auswertung stützt diese Sorge: 2019 waren knapp 22 Prozent der Beschäftigten unter 30 Jahren befristet angestellt, bei den Älteren waren es fünf Prozent. Letztere kommen nur auf fünf Prozent.

Insgesamt hatten laut Statistischem Bundesamt 2025 rund 2,2 Millionen Menschen in Deutschland einen befristeten Arbeitsvertrag. Unter den abhängig Beschäftigten ab 25 Jahren war damit ungefähr jeder Vierzehnte befristet beschäftigt.

Wie häufig Arbeitsverträge befristet werden, hängt auch von der Branche ab. Laut der Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft sind Befristungen in der Industrie, im Baugewerbe sowie im Finanz- und Versicherungssektor vergleichsweise selten. Deutlich häufiger kommen sie dagegen im Einzelhandel, im Gesundheits- und Sozialwesen und insbesondere im Bildungsbereich vor. An wissenschaftlichen Einrichtungen war laut einer vom IW zitierten Untersuchung von 2015 fast die Hälfte der Beschäftigten befristet angestellt. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ermöglicht dort besondere Befristungsregelungen.

Unsicherheit greift in die Lebensplanung ein

Die größeren Unsicherheiten enden nicht am Arbeitsplatz. Wer nicht weiß, ob sein Vertrag verlängert wird, habe es auch schwerer, langfristige finanzielle Verpflichtungen einzugehen, sagt Christian Hohendanner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auf Nachfrage dieser Zeitung.

„Solange der Vertrag läuft, besteht immer Unsicherheit darüber, wie es weitergeht“, sagt der Forscher. Diese Unsicherheit wirke sich auf die Lebensplanung aus, etwa auf die Familiengründung, die Wohnungssuche oder den Kauf einer Immobilie – vor allem in Ländern, in denen Banken viel auf eine sichere Beschäftigung geben, wie es hierzulande der Fall ist. „Und sie wächst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, weil Betriebe Beschäftigte dann seltener übernehmen“, so Hohendanner.

„Für Deutschland zeigt sich zudem, dass Frauen, die mit einem befristeten Vertrag ins Berufsleben starten, die Geburt ihres ersten Kindes eher aufschieben“, so Hohendanner. Die zitierte IW-Analyse ergab außerdem, dass zugewanderte Beschäftigte häufiger befristet angestellt waren als Menschen ohne Migrationshintergrund. Als mögliche Erklärung nennen die Forscher die Unsicherheit mancher Unternehmen bei der Bewertung ausländischer Qualifikationen.

Hinzu kommt das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, auf das Verdi verweist. „Mit einem befristeten Arbeitsvertrag überlegen sich Beschäftigte dreimal mehr, ob sie sich krankmelden oder gewerkschaftlich engagieren, beispielsweise bei einem Streik“, heißt es in der Pressemitteilung. Damit würden Arbeitnehmer schnell zum Spielball mancher Arbeitgebern, die ihre prekäre Situation ausnutzen.

Christian Hohendanner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht die Befristung grundsätzlich aber auch differenziert: Befristete Verträge seien eine bewährte „Brücke in feste Beschäftigung“, sagt er. Wer aus der Arbeitslosigkeit kommt, profitiert von einer befristeten Stelle fast genauso wie von einer unbefristeten. Langfristig fielen die Lohnzuwächse in unbefristeter Beschäftigung aber höher aus.

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