Der Bundeskanzler nennt das Nato-Nein von 2008 einen Fehler. Doch die Beitrittszusage könnte Russland erst auf Konfrontationskurs gebracht haben.

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War die Absage an die Ukraine 2008 ein Fehler? Merkel wies die Forderung von Bush im Hinblick auf Moskaus Reaktion zurück.

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Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Ablehnung eines Nato-Beitritts der Ukraine im Jahr 2008 als Fehler bezeichnet. Eine Mitgliedschaft hätte den Krieg vermutlich verhindern können, sagte er am Montag in Berlin.

„Heute können wir rückblickend alle erkennen, dass es ein Fehler war, den amerikanischen Vorschlag auf dem Nato-Gipfel 2008 in Bukarest, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen, nicht zu unterstützen“, sagte Merz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Rande der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Das berichtete Kyiv Independent. „Wäre die Ukraine Nato-Mitglied geworden, hätte dieser Krieg vermutlich verhindert werden können.“

Die Äußerung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft erstmals seit Jahren wieder ernsthaft diskutiert wird. US-Unterhändler haben Kiew gefragt, ob es im Gegenzug für eine Nato-Mitgliedschaft bereit wäre, den Donbass aufzugeben. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass das Thema bei den Gesprächen eine Rolle gespielt habe. Washington drängt zugleich auf eine Einigung bis Januar.

Amerika fordert, Europa zögert

Ein Blick auf die damaligen Ereignisse in Bukarest macht Merz' rückblickende Einschätzung allerdings komplizierter. US-Präsident Bush setzte sich nachdrücklich für einen Nato-Beitritt der Ukraine ein. Die USA verstanden das Ende des Kalten Krieges als ihren Sieg und wollten die Bündnisgrenzen weiter nach Osten verschieben.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren deutlich zurückhaltender. Sie rechneten damit, dass ein solcher Schritt eine massive Reaktion Moskaus auslösen würde. Damit sollten sie recht behalten: Schon die bloße Aussicht auf eine spätere Nato-Mitgliedschaft der Ukraine brachte eine Entwicklung in Gang, die schließlich in den heutigen Krieg mündete.

Der Kompromiss von Bukarest bestand darin, der Ukraine eine spätere Mitgliedschaft zu versprechen, ohne einen Zeitplan oder einen konkreten Weg dorthin festzulegen. Tatsächlich wurden keinerlei verbindliche Schritte beschlossen.

In einer Videobotschaft an die Parlamentarische Versammlung in dieser Woche versucht Selenskyj, aus der inzwischen etwas aufgeschlossenen Haltung gegenüber einem Beitritt Kapital zu schlagen. Er fordert nun eine möglichst baldige Vollmitgliedschaft – und nicht mehr nur jene Sicherheitsgarantien, die sich an Artikel 5 des Nato-Vertrags orientieren und bislang das äußerste Zugeständnis seiner Partner darstellten.

„Wäre es nicht wirksamer, die Ukraine einfach in die Nato aufzunehmen? Wäre das nicht für uns alle besser? Wäre es nicht praktikabler? Und wäre es nicht verlässlicher, wenn es darum geht, Sicherheit tatsächlich zu garantieren?“, sagte Selenskyj.

Rutte äußerte sich zurückhaltender. „Wir müssen Putin dazu bringen, mitzuspielen, um sehen zu können, wie das Ganze ausgeht“, sagte er vor der Versammlung. Zugleich betonte er, dass „derzeit nicht alle Nato-Mitglieder damit einverstanden sind, die Ukraine aufzunehmen“.

Moskau hat selbst eine Art Quasi-Mitgliedschaft der Ukraine in der Nato kategorisch ausgeschlossen.

Was 2008 in Bukarest geschah

US-Präsident George W. Bush reiste im April 2008 mit dem Ziel zum Nato-Gipfel, der Ukraine und Georgien sogenannte Membership Action Plans (MAP) zu verschaffen. Diese Beitrittsaktionspläne waren der formelle nächste Schritt auf dem Weg zu einer späteren Einladung in das Bündnis.

„Ihre Nation hat eine mutige Entscheidung getroffen, und die Vereinigten Staaten unterstützen Ihren Antrag nachdrücklich“, sagte Bush am 1. April 2008 in Kiew, kurz vor seiner Weiterreise nach Rumänien.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Nicolas Sarkozy blockierten die Pläne. Sie waren besorgt über die mögliche Reaktion Moskaus.

Der schließlich gefundene Kompromiss war jedoch problematischer als beide Alternativen: Die Abschlusserklärung des Gipfels verweigerte der Ukraine und Georgien zwar die Beitrittsaktionspläne, stellte aber zugleich unmissverständlich fest, dass beide Länder „Mitglieder der Nato werden“.

Ein Zeitplan oder ein konkreter Beitrittsweg wurde nicht genannt

Politiker aus dem Baltikum machen Merkel bis heute für die Blockade des Vorhabens verantwortlich, während diese ihre damalige Entscheidung verteidigt. In ihren Memoiren von 2024 argumentierte sie, ein Beitrittsplan hätte die Ukraine nicht geschützt. Die Kritik an Merkel hält dennoch an.

In Moskau nahm man vor allem das Beitrittsversprechen wahr – nicht die Einschränkungen. Vier Monate später begann Russland den Krieg gegen Georgien. Der Gipfel habe Russland und den US-geführten Westen, so der Kommentator Leonid Ragozin, auf einen Kollisionskurs gebracht.

Washington war zuvor ausdrücklich vor den Folgen gewarnt worden. William Burns, damals US-Botschafter in Moskau, schickte im Februar 2008 ein Memorandum mit dem Titel „Nyet means nyet“ – „Nein heißt nein“. Darin warnte er: „Ein Nato-Beitritt der Ukraine ist die deutlichste aller roten Linien für die russische Elite – und nicht nur für Putin.“ Später veröffentlichte Burns das Papier in seinen Memoiren „The Back Channel“.

Die Warnungen reichen ein Jahrzehnt zurück

Bushs Vorstoß überraschte auch deshalb, weil er der lange geltenden strategischen Einschätzung widersprach, eine Ausdehnung der Nato bis an Russlands Grenzen wäre ein schwerwiegender Fehler.

George Kennan, der amerikanische Diplomat und Architekt der US-Strategie zur Eindämmung der Sowjetunion im Kalten Krieg, schrieb im Februar 1997 in einem Gastbeitrag für die New York Times: „Die Ausweitung der Nato wäre der folgenschwerste Fehler der amerikanischen Politik in der gesamten Zeit nach dem Kalten Krieg.“

„Eine solche Entscheidung dürfte nationalistische, antiwestliche und militaristische Strömungen in Russland anfachen, die Entwicklung der russischen Demokratie beeinträchtigen, das Klima des Kalten Krieges in die Ost-West-Beziehungen zurückbringen und die russische Außenpolitik in Richtungen lenken, die ganz und gar nicht in unserem Interesse liegen“, schrieb Kennan.

Als der US-Senat im Mai 1998 die erste Erweiterungsrunde ratifizierte, wurde der damals 94-jährige Kennan noch deutlicher.

„Ich denke, dies ist der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Die Russen werden allmählich sehr negativ reagieren, und das wird ihre Politik beeinflussen. Ich halte es für einen tragischen Fehler. Es gab dafür überhaupt keinen Grund. Niemand bedrohte irgendjemanden“, sagte er dem New-York-Times-Kolumnisten Thomas Friedman.

Auch London erkannte dieselben Risiken. Bis dahin geheime britische Regierungsakten, die von Declassified UK veröffentlicht wurden, zeigen, dass der britische Militärnachrichtendienst bereits 1996 Szenarien entwickelte, in denen eine Nato-Erweiterung zu einem Krieg mit Russland führen könnte.

Im Februar 1997 sagte der damalige Premierminister John Major dem russischen Außenminister Jewgeni Primakow, dass er als Russe ebenfalls besorgt wäre über die Möglichkeit, dass die Nato bis an die russischen Grenzen vorrücken könnte.

Bis 2002 lehnte auch die Regierung von Tony Blair einen Nato-Beitritt der Ukraine offen ab. „Wir unterstützen den Antrag der Ukraine auf einen MAP nicht“, hielt das britische Außenministerium damals fest. Ziel sei es, „die Ukraine von jeder Beitrittsperspektive abzubringen – mit Ausnahme einer sehr langfristigen Option“. Begründet wurde dies mit den „erheblichen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der Nato und Russland“.

Europa ist nicht vorbereitet

Die westliche Position hat sich seither deutlich verändert. US-Unterhändler und der Bundeskanzler in Berlin stellen eine Nato-Mitgliedschaft inzwischen als mögliche Lösung in Aussicht.

Ruttes Äußerungen in derselben Woche zeigen jedoch, dass Europa kaum in der Lage wäre, die damit verbundenen Risiken allein zu tragen. Er warnte davor, neben den nationalen Streitkräften und der Nato eine separate europäische Armee aufzubauen.

„Wenn Putin angreift, würden wir erst einmal zwei oder drei Wochen brauchen, um uns darauf zu einigen, wer wofür verantwortlich ist. Es ist durchaus möglich, dass er Rotterdam erreicht, bevor wir überhaupt eine Einigung erzielt haben“, sagte Rutte laut Radio Free Europe/Radio Liberty.

Das Pentagon hat 2027 als verbindlichen Stichtag festgelegt, bis zu dem Europa den größten Teil seiner konventionellen Verteidigung selbst übernehmen soll. Experten halten dieses Ziel für kaum erreichbar. Dafür wären schätzungsweise 300.000 zusätzliche Soldaten und mindestens 250 Milliarden Euro an jährlichen Mehrausgaben erforderlich.

Europäische Hauptstädte warnen, Russland könnte innerhalb weniger Jahre ein Nato-Mitglied angreifen. Gleichzeitig verletzen russische Drohnen und Raketen immer wieder den polnischen Luftraum. Bei einem nächtlichen Angriff auf die Ukraine am 20. November schlugen drei russische Raketen im Osten Polens ein.

Nach fast fünf Jahren umfassenden Krieges hat Russland allerdings noch immer nicht einmal den Teil des Donbass vollständig erobert, den es beansprucht und bislang nicht kontrolliert. Seit Anfang 2023 hat Russland rund 8000 Quadratkilometer hinzugewonnen, weniger als 1,5 Prozent der ukrainischen Staatsfläche. Das geht aus Daten der ukrainischen Beobachtungsgruppe DeepState hervor, die der Guardian zitiert.

Der Preis dafür ist enorm. Durchgesickerte Registerdaten des russischen Statistikamtes Rosstat weisen nahezu eine halbe Million Kriegstote aus. Die Rechercheplattform Mediazona schätzt die Zahl auf rund 700.000, wenn die Vermissten mitgerechnet werden.

Rutte zufolge hat Russland in den vergangenen Monaten monatlich mehr als 40.000 Soldaten durch Tod oder schwere Verwundung verloren.

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