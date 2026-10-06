Der Ort war mit Bedacht gewählt. In Münster und Osnabrück wurde 1648 der Westfälische Friede ausgehandelt. Im Münsteraner Rathaus hielt Bundeskanzler Friedrich Merz am 1. Oktober 2026 die Laudatio auf die Nato, die mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet wurde. Generalsekretär Mark Rutte nahm den Preis entgegen. Merz sprach über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Sicherheit Europas und die Notwendigkeit politischer Geschlossenheit. Dann fiel ein Satz über eine deutsche Oppositionspartei: Deutschland werde sich nicht spalten lassen, „auch nicht durch die Parolen der AfD und ihrer russischen Hintermänner“. Es war keine Äußerung am Rande eines Wahlkampfauftritts, sondern Teil einer offiziellen Rede des Bundeskanzlers vor internationalen Gästen. Der Satz steht auch im veröffentlichten Redetext der Bundesregierung.



Wer diese „Hintermänner“ seien, wollte diese Zeitung in der aktuellen Regierungspressekonferenz wissen. Ob es konkrete Namen gebe? „Ich glaube, das ist viel und breit dokumentiert“, antwortete Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer. Im Übrigen stünden die Worte des Kanzlers „in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit für sich“. Auf die Nachfrage, ob der Aussage konkrete Erkenntnisse zugrunde lägen und wann diese veröffentlicht würden, versicherte Meyer: „Der Kanzler sagt nie Dinge einfach so.“ Konkrete Namen oder Dokumente nannte der Sprecher aber auch beim zweiten Versuch nicht.

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Was heißt „Hintermänner“?

Darin liegt der Widerspruch der Auskunft. Wenn ein Vorwurf bereits breit dokumentiert ist, müsste sich erläutern lassen, welche Dokumentation gemeint ist. Meyer tat das nicht. Sein Verweis auf den großen Bogen der Rede ersetzt diese Auskunft ebenfalls nicht: Die Hintermänner tauchen dort einmal auf, ohne Namen oder nähere Erklärung. Die Rede kann deshalb den konkreten Beleg, nach dem gefragt wurde, nicht selbst liefern.

„Hintermänner“ ist zudem ein anderes Wort als „Gesprächspartner“ oder „politische Verbündete“. Es legt nahe, dass Personen im Hintergrund auf die AfD einwirken. Wie weit Merz mit seiner Formulierung gehen wollte, ließ sein Sprecher offen. Das Fehlen einer Antwort beweist nicht, dass der Kanzler über keine Erkenntnisse verfügt. Es bedeutet aber, dass die Öffentlichkeit seine Aussage anhand der Auskünfte aus dieser Pressekonferenz nicht überprüfen kann.

Gibt es Anlässe, nach russischem Einfluss auf AfD-Politiker zu fragen? Im Juni dieses Jahres reisten vier AfD-Vertreter zum Wirtschaftsforum nach Sankt Petersburg: Markus Frohnmaier, Steffen Kotré, Jörg Urban und der Europaabgeordnete Petr Bystron. Im Fall Bystron geht es darüber hinaus um strafrechtliche Vorwürfe: Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt auf Grundlage von Presseberichten und angeblichen Geheimdiensterkenntnissen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem als „prorussisch“ geltenden Portal „Voice of Europe“. Bystron weist die Vorwürfe zurück. Die angeblichen Video- und Audiobeweise des tschechischen Geheimdienstes für die Geldannahme von Bystron, über die das tschechische Magazin Deník N, Spiegel und Zeit teilweise im Indikativ berichtet hatten, wurden bis heute nicht veröffentlicht – auch nicht in „geleakter“ Form. Kontakte, politische Übereinstimmungen und ein laufendes Ermittlungsverfahren gegen einen einzelnen Politiker beantworten mitnichten die Frage, wen Merz mit „russischen Hintermännern“ der AfD meinte.

Der Ton der Rede – und die Diplomatie „gegen Moskau“

In Merz’ Rede fällt noch eine andere Spannung auf. Unmittelbar nach seinem Satz über die AfD beklagte er eine Öffentlichkeit, die zunehmend von Polarisierung, Streit und Wut geprägt sei. Später warb er dafür, beim Urteil über Russland den Sinn für Nuancen nicht zu verlieren. Die Zuspitzung über die Opposition ist damit nicht widerlegt. Sie fällt aber in einer Rede auf, deren erklärtes Anliegen der Zusammenhalt ist – zumal ihre tatsächliche Grundlage unerläutert blieb.

Auch Merz’ Wortwahl zur Diplomatie verdient einen genaueren Blick. Die Verhandlungen von Münster und Osnabrück würdigte er als Grundlage einer europäischen Friedensordnung. Über den heutigen Umgang mit Russland sagte er jedoch: „Nur wenn wir dieses Denkmuster erkennen, kann Diplomatie eines Tages gegen Moskau tatsächlich gelingen.“ Im offiziellen Redetext steht „gegen Moskau“ – nicht „mit Moskau“ oder „gegenüber Moskau“. Unmittelbar danach erklärte Merz, Deutschland wolle zu geeigneter Zeit stabile, berechenbare Beziehungen zu Russland; später betonte er die Notwendigkeit einer Verhandlungslösung. Das muss kein inhaltlicher Widerspruch sein: Gemeint sein kann Diplomatie aus einer Position der Stärke. Gerade in einer Rede über Frieden und Verhandlungen bleibt die Präposition aber bemerkenswert. Denn verhandeln müsste man mit nicht gegen Moskau.

Eine Frage, die schon früher gestellt wurde

Die Nachfrage nach einem Beleg ist nicht neu. Im April 2024 sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius, Putin werde nach einem Ende des Kriegs gegen die Ukraine nicht aufhören; Putin selbst habe dies deutlich gesagt. Auf die Frage nach einer entsprechenden Äußerung lieferte der damalige Sprecher des Verteidigungsministeriums, Arne Collatz, in der Bundespressekonferenz kein konkretes Zitat. Dass Pistorius eine Gefahr sieht, ist eine politische Einschätzung. Die zusätzliche Behauptung, Putin habe die Absicht selbst erklärt, verlangt einen anderen Nachweis.

Einige Monate später sagte Generalleutnant André Bodemann bei der Vorstellung des „Operationsplans Deutschland“, Putin habe angekündigt, das alte Gebiet der Sowjetunion wiederherstellen zu wollen. Auf eine schriftliche Frage antwortete die Bundesregierung, ihr seien entsprechende Äußerungen Putins nicht bekannt. Das ist in der Bundestagsdrucksache 20/12418 nachzulesen. Auch hier geht es um einen präzisen Unterschied: zwischen der Bewertung russischer Politik und der Zuschreibung einer bestimmten Aussage.

Der Fall Merz ist nicht mit diesen Fällen gleichzusetzen. Der Kanzler legte Putin kein bestimmtes Zitat in den Mund. Gemeinsam ist ihnen die Frage, was geschieht, wenn Amtsträger nach der Grundlage einer schwerwiegenden Formulierung gefragt werden. Bei Pistorius blieb ein zugeschriebenes Zitat aus; bei Bodemann widersprach die spätere Regierungsantwort seiner Zuschreibung. Bei Merz blieb in der Pressekonferenz offen, auf welche Personen und Erkenntnisse sein Vorwurf zielte.

Im Münsteraner Rathaus lobte der Kanzler eine Friedensordnung, die der Macht Grenzen setzte und das Recht stärkte. Zur Stärke öffentlicher Institutionen gehört auch die Bereitschaft, Aussagen überprüfbar zu machen. „Der Kanzler sagt nie Dinge einfach so“, erklärte sein Sprecher. Dann bleibt die naheliegende Frage: Wen meinte er?

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