Diese Zeitung fragt nach Merz’ AfD-Vorwurf, Nord Stream, deutschen Goldreserven in den USA und Rentenabzug. Die Bundesregierung antwortet, nur nicht auf die Fragen.

Einen Tag nach der Kiew-Reise des Kanzlers blieben in der Regierungspressekonferenz am 5. Oktober zentrale Fragen dieser Zeitung unbeantwortet. Sie betrafen die von Merz behaupteten „russischen Hintermänner“ der AfD, die Rolle der Ukraine beim Anschlag gegen Nord Stream, die Lage der deutschen Goldreserven in den USA sowie der Abzug von 200 Euro beim Rentenbezug von deutschen Staatsbürgern mit Wohnsitz in Russland.

Manche Antworten passen zudem schlecht zu dem, was die Regierung an anderer Stelle selbst vertritt.

Hintermänner ohne Namen

Bei der Verleihung des Westfälischen Friedenspreises an die Nato hielt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am 1. Oktober in Münster die Laudatio. Deutschland dürfe sich weder durch hybride Angriffe noch durch Hetze russischer Bots in sozialen Netzwerken spalten lassen, mahnte er. Und auch nicht durch die „Parolen der AfD und ihrer russischen Hintermänner“. Diese Zeitung fragte, wen er damit konkret meine. Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer verwies auf die Rede: Die Worte des Kanzlers stünden für sich.

Auf Nachfrage ging es darum, ob es für den Vorwurf gegen die in Umfragen führende Partei belastbare Erkenntnisse gebe und wann diese veröffentlicht würden. Der Kanzler sage die Dinge nicht „einfach so“, versicherte Meyer, die Rede enthalte eine klare Argumentation. Namen oder Belege nannte er nicht. Gibt es solche Erkenntnisse, läge es nahe, sie offenzulegen. Gibt es sie nicht, wiegt der Vorwurf umso schwerer. Schließlich hat ihn ein Regierungschef öffentlich bei einem offiziellen Anlass erhoben.

Nord Stream: Frage ohne Antwort

Die Bundesanwaltschaft hat den früheren ukrainischen Offizier Serhii K. angeklagt. Er soll die Sprengung der Pipelines mit weiteren Militärangehörigen „im Auftrag staatlicher Stellen in der Ukraine“ geplant haben. Das Verfahren ist nicht abgeschlossen, es gilt die Unschuldsvermutung. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft weist eine staatliche Beteiligung zurück. Diese Zeitung wollte wissen, ob Merz den Ermittlungsstand beim Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj angesprochen habe. Meyer ging darauf nicht ein. Stattdessen zählte er die „Signale“ des Besuchs auf: Solidarität, Luftverteidigung, Energiesicherheit und Einsatz für den Frieden. Ob die neuen Milliardenhilfen an eine Aufklärung geknüpft würden, ließ er offen. Erwartet werde, dass die Mittel der Sicherheit der Ukraine dienen.

Auffällig ist dabei eine Asymmetrie. Als Beleg dafür, wie sehr Deutschland inzwischen „angegriffen“ werde, nannte Meyer das „Stichwort Leipzig“. Den Anschlag auf die Ostsee-Pipelines erwähnte er nicht, obwohl die Bundesanwaltschaft dahinter einen Auftrag ukrainischer staatlicher Stellen sieht.

Zustimmung wird geprüft...

Kriegsgefahr: bekannt, aber nicht bestätigt

Ein Kollege fragte, ob der Kanzler die Einschätzung des BND-Präsidenten teile, Deutschland könne in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland geraten. Meyer nannte dessen Worte eindringlich. Ihn überrasche allerdings das große Echo, die Regierung warne schließlich seit Jahren. Ob der Kanzler die Einschätzung teilt, bestätigte er dennoch auch auf Nachfrage nicht.

Deutsche Goldreserven in den USA: Verweis nach Frankfurt

Die niederländische Zentralbank hat in den letzten Monaten rund 86 Tonnen Gold aus New York und Ottawa nach London verlagert. Sie begründete das mit „zunehmenden geopolitischen Unruhen“. Von den deutschen Reserven lagern laut Bundesbank rund 40 Prozent in New York. Diese Zeitung fragte, ob die Bundesregierung die Lageeinschätzung der niederländischen Partner teile.

Die Antwort: Zuständig sei die Bundesbank. Auch auf Nachfrage blieb es bei diesem Verweis. Für die Lagerung selbst trifft das zu, darüber entscheidet die Notenbank. Gefragt war aber nach der politischen Bewertung der Bundesregierung, und die kann ihr keine Notenbank abnehmen. Die Bundesbank sieht bislang keinen Anlass, Gold zurückzuholen. Auf demselben Podium sprach das Verteidigungsministerium von einer „wirklich brisanten Sicherheitslage“. Zum Lagerort USA wollte die Regierung aber keine Einschätzung abgeben.

Renten: Antwort ohne Erklärung

Wie diese Zeitung exklusiv berichtete, kommen bei deutschen Rentnern mit Wohnsitz in Russland seit Juni jeden Monat 200 Euro weniger an. Die Raiffeisen Bank International (RBI) in Wien ist an der Abwicklung beteiligt. Sie verweist auf verschärfte Prüfpflichten nach EU-Recht und gibt an, die Gebühr seit Jahresbeginn zu erheben. Bemerkt haben die Betroffenen die Abzüge aber erst ab Juni. Dieser Widerspruch ist ungeklärt. Das Bundesarbeitsministerium hatte dieser Zeitung schriftlich mitgeteilt, es könne die „vorgetragene Behauptung nicht erklären“. Die Renten würden unverändert ausgezahlt.

Auf die Frage, ob es den von der Bank bestätigten Abzug weiter bestreite, verwies die Sprecherin auf diese Antwort. Das Auswärtige Amt erklärte sich für nicht zuständig. Dabei hatte Sprecher Josef Hinterseher am 28. September eine Nachreichung als „sicher“ in Aussicht gestellt. Außerdem gehört die Betreuung Deutscher im Ausland zu den Kernaufgaben des Auswärtigen Amtes.

Zustimmung wird geprüft...

Die Antwort des Arbeitsministeriums geht zudem am Kern vorbei. Niemand hat behauptet, die Rentenversicherung überweise weniger. Nach Recherchen dieser Zeitung erhält der Empfänger bei der Kostenoption „OUR“ den vollen Betrag, weil dann die Bank des Auftraggebers die Gebühr trägt. Auftraggeber ist der Renten Service der Deutschen Post. Ungeklärt ist, warum diese Option offenbar nicht genutzt wird. Ebenso offen bleibt, was die Bundesregierung den Betroffenen rät.

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Das Justizressort bekräftigte seine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den hessischen Vorstoß, die Leugnung des Existenzrechts Israels zu bestrafen. Das Verteidigungsministerium nannte die Milliardenforderung der Werft Damen zur Fregatte F126 „ein bisschen abwegig“. Das Arbeitsministerium wollte den Anstieg der Grundsicherung im Alter nicht als Beleg für wachsende Altersarmut verstanden wissen.

Die Worte des Kanzlers stünden für sich, hatte Meyer zu Beginn gesagt. Am Ende galt das auch für die Fragen dieser Zeitung: Gibt es Belege für russische „Hintermänner“ der AfD? Kam die Nord Stream-Sprengung und die aktuellen Ermittlungsergebnisse der Bundesanwaltschaft, die auf ukrainische staatliche Stellen als mutmaßliche Verantwortliche deuten, in Kiew zur Sprache? Wie schätzt die Bundesregierung die Lage für die deutschen Goldreserven in New York ein? Und wo bleiben die 200 Euro der deutschen Rentner mit Wohnsitz in Russland? Statt Antworten gab es Verweise. Eine Regierung, die das Land auf wachsende Gefahren einschwört, verlangt viel Vertrauen. Mit Verweisen wird sie es aber kaum gewinnen.

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