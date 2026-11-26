Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) plant für 2027 rund 210 Milliarden Euro neue Schulden. Während die deutsche Wirtschaft kaum wächst, gibt der Bund mehr Geld für Verteidigung und Infrastruktur aus. Knapp 123 Milliarden Euro der geplanten Neuverschuldung entfallen auf den Kernhaushalt, der Rest auf die Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr.



Am Anleihemarkt verändert sich unterdessen der Umgang mit deutschen Staatspapieren. Anleger sichern sich beim Kauf zunehmend gegen Kursverluste durch steigende Zinsen ab. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Marktteilnehmer. Dafür kombinieren die Investoren Bundesanleihen mit einem Zinsgeschäft. Die höhere Kreditaufnahme des Bundes hat diese Strategie laut Bloomberg attraktiver gemacht.

Bundesanleihen: Zinsswaps federn Kursverluste ab

Bundesanleihen gelten an Europas Finanzmärkten als sicherer Hafen. Deutschland hat bei den großen Ratingagenturen die Bestnote (AAA), und die Papiere lassen sich auch in großen Mengen handeln. Wenn Anleger in einer Krise verstärkt Bundesanleihen kaufen, steigen normalerweise deren Kurse und die Renditen sinken. Schürt eine Krise aber zugleich die Sorge vor höherer Inflation oder wachsenden Haushaltsdefiziten, können die Renditen auch dann steigen. Wenn neue Anleihen höhere Zinsen bieten, müssen Anleger beim Verkauf ihrer älteren Papiere mit niedrigerem Festzins einen Abschlag hinnehmen.

Um solche Verluste abzufedern, kaufen Anleger eine Bundesanleihe und schließen gleichzeitig einen sogenannten Zinsswap ab. Aus der Anleihe erhalten sie weiterhin feste Zinsen. Beim Swap zahlen sie selbst einen festen Zins und bekommen dafür einen variablen. Steigen die Marktzinsen, kann das Tauschgeschäft an Wert gewinnen. Fällt der Kurs der Anleihe zugleich, kann der Gewinn aus dem Swap den Verlust ausgleichen. Übersteigt er den Kursverlust, kann die Kombination sogar an Wert gewinnen.

Der Bund bringt mehr Anleihen auf den Markt, um zusätzliche Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur zu finanzieren. Zugleich baut die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Anleihebestände ab. Deutsche Staatspapiere sind dadurch weniger knapp geworden. Seit 2025 sind sie laut Bloomberg im Verhältnis zu Zinsswaps günstiger geworden. Anleger bekommen beim Kauf der Anleihen heute also mehr Rendite im Verhältnis zu dem festen Zins, den sie beim Swap zahlen. Das macht die Kombination aus Anleihe und Zinsabsicherung attraktiver.

Frankreichs Haushaltskrise zeigt: Zinsschutz bewährt sich

Wie die Strategie in einer Krise abschneiden kann, zeigte sich laut Hauke Siemssen, Zinsstratege bei der Commerzbank, Anfang Oktober. Damals sorgten Frankreichs Haushaltsprobleme für Unruhe an den Finanzmärkten. Die Kombination aus zweijährigen Bundesanleihen und Zinsswaps habe sich in dieser Phase besonders gut entwickelt, sagte Siemssen Bloomberg. Er hält das Geschäft auch mit Blick auf Frankreichs Haushalt und die Präsidentschaftswahl 2027 für eine vergleichsweise günstige Absicherung.

Auch bei französischen Staatspapieren beobachtet Fabio Lisanti, der das europäische Marktgeschäft der US-Bank Citigroup leitet, einen Wandel. Anleger vergleichen die Renditen französischer Anleihen zunehmend mit den entsprechenden Swapsätzen. Bisher dienten ihnen dafür häufig die Renditen von Bundesanleihen als Maßstab. Wie viele Anleger solche Strategien mittlerweile nutzen, beziffert Bloomberg nicht. Manche Investoren dürfen Derivate nur eingeschränkt einsetzen. Andere verzichten auf den Swap, weil sie bei fallenden Renditen von steigenden Anleihekursen profitieren wollen.



Für den Bund selbst steigen die Zinskosten. Die Merz-Regierung rechnet für 2027 mit Zinsausgaben von rund 41,4 Milliarden Euro – etwa 11,2 Milliarden Euro mehr als für 2026 veranschlagt. Nach dem bisherigen Finanzplan könnten die jährlichen Zinsausgaben bis 2030 auf rund 81 Milliarden Euro steigen.

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