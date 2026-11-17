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Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Deutschlandbild ausländischer Medien als „deutlich positiver“ bezeichnet als das der deutschen Presse. Das sagte der CDU-Politiker bei der Festveranstaltung zum 120. Jubiläum des Vereins der Ausländischen Presse (VAP) in Berlin.

Für die Auslandskorrespondenten fand er viel Lob. Einen Grund für das freundlichere Bild sieht Merz im größeren Abstand der Korrespondenten zu ihrem Berichtsgegenstand. Wer aus dem Ausland auf Deutschland schaue, stehe nicht mitten im deutschen Tagesgeschehen.

Was Merz beim VAP-Jubiläum über das Deutschlandbild sagte

Zum Abschluss seiner Rede richtete er eine Bitte an den Verein: „Bewahren Sie uns Deutschen eben auch den klaren Blick auf unser eigenes Land.“

Neben dem Abstand nannte Merz eine zweite, ausdrücklich als Vermutung formulierte Erklärung. Vielleicht seien die Journalisten aus dem Ausland „ein bisschen weniger getrieben … von der Aufregung des politischen Tagesgeschäftes“, sagte er.

Auch die Nachfragen der Auslandspresse schätzt der Kanzler nach eigenen Worten. Deren Fragen finde er „gelegentlich“ sogar „interessanter als die von anderen“.

Regierungssprecher Kornelius spricht von „anderem Sound“

Auch Regierungssprecher Stefan Kornelius hob die Besonderheiten der Auslandspresse hervor. Er bescheinigte ihr „einen anderen Ton, einen anderen Sound“ als den deutschen Medien.

„Sie haben einen anderen Abstand, Sie haben eine andere Berichtsschwelle, und Sie haben eine andere Gelassenheit vielleicht im Umgang mit den Themen“, sagte Kornelius. Das empfinde er „häufig als gewinnbringend“.

Kornelius arbeitete über mehrere Jahrzehnte als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem als Auslandskorrespondent in Washington.

Der Verein der Ausländischen Presse wurde 1906 in Berlin gegründet und zählt zu den ältesten Journalistenverbänden Deutschlands. Ihm gehören rund 450 Auslandskorrespondenten aus mehr als 60 Ländern an, die über Deutschland berichten. Die lange Geschichte würdigte Merz als „bemerkenswerte Leistung“. Die Korrespondenten prägten mit ihren Berichten, was andere Länder über Deutschland denken.

Nicht immer wohlwollend: Wie US-Medien auf Merz blicken

Mit Blick auf die kritischen Berichte ausländischer Journalisten in der Zeit des Nationalsozialismus nannte Merz sie zudem „Chronisten deutscher Geschichte“.

Dass der Blick aus dem Ausland nicht durchweg freundlich ausfällt, zeigt ein Beispiel der New York Times. Diese schrieb in einem Artikel mit dem Titel „The turbulent Times of Friedrich Merz“ (Die turbulenten Zeiten des Friedrich Merz) im Dezember 2025: „Das Flugzeug, das Friedrich Merz nach Berlin brachte, sah aus, als hätte jemand die ‚Air Force One‘ aufpoliert – und dann in der Wäsche schrumpfen lassen.“

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