EU-Hilfe für Ukraine: Merz will aufstocken, Kiew fehlen 70 Milliarden

Im Bundestag versprach Merz, kein Euro fehle bei Sozialausgaben. In Brüssel wirbt er nun für mehr Geld für Kiew. Wie groß die Lücke ist.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Hilfe der EU für die Ukraine weiter erhöhen. Er habe beim Gipfel in Brüssel dafür geworben, „dass wir alles tun, um der Ukraine auch über den Winter zu helfen, und auch im nächsten Jahr zu helfen“, so Merz am Donnerstag. „Wir werden hier noch einmal die Mittel aufstocken müssen, um der Ukraine wirklich dauerhaft zu helfen.“ Eine Summe nannte er nicht. Nach Angaben aus Kiew fehlen dem Land im kommenden Jahr rund 78 Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwa 70 Milliarden Euro.



Einen Tag zuvor hatte Merz die Ukraine-Hilfe im Bundestag gegen Kritik verteidigt. „Kein Euro, der in die Ukraine fließt, fehlt bei den Sozialausgaben und den Bildungsausgaben in unserem Land“, sagte er dort. Beim nächsten EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 will er dagegen sparen. Man werde nicht umhinkommen, den aktuellen Vorschlag „in allen Bereichen noch einmal zu begrenzen“, sagte Merz. Ratspräsident António Costa kündigte an, in den kommenden Wochen einen neuen Entwurf vorzulegen.

Was der 90-Milliarden-Kredit abdeckt

Für dieses und das kommende Jahr hat die EU der Ukraine bereits einen Kredit über 90 Milliarden Euro zugesagt. Davon sind 30 Milliarden Euro für den Staatshaushalt und 60 Milliarden Euro für Waffen und Munition vorgesehen. Bis Ende dieses Jahres sollen 45 Milliarden Euro fließen, der Rest im kommenden Jahr.



Finanziert wird der Kredit über gemeinsame EU-Anleihen, abgesichert durch Spielräume im EU-Haushalt. Zurückzahlen muss die Ukraine ihn nur, wenn Russland ihr Reparationen zahlt. Nach Angaben von Euronews tragen die beteiligten 24 Mitgliedstaaten dafür jährlich rund drei Milliarden Euro an Zinsen. Ungarn und Tschechien haben sich von dem Kredit ausgenommen.



Daneben läuft seit 2024 die sogenannte Ukraine-Fazilität der EU. Über sie stellt Brüssel bis Ende 2027 bis zu 50 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen bereit, vor allem für Wiederaufbau und Reformen auf dem Weg in die EU.

Wie groß die Lücke für 2027 ist

Trotz dieser Zusagen fehlt der Ukraine im kommenden Jahr Geld. Der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko bezifferte die Lücke Ende September auf 78 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 70 Milliarden Euro. Davon entfallen 32,6 Milliarden Dollar auf den regulären Staatshaushalt und 45 Milliarden Dollar auf die Verteidigung. Der Kredit der EU und die Hilfe anderer Partner sind dabei bereits eingerechnet.



Für den Haushaltsteil kommt der Internationale Währungsfonds (IWF) nach Bloomberg-Informationen auf eine ähnliche Größenordnung. Er rechne für 2027 mit einer Finanzierungslücke von 30 bis 35 Milliarden Dollar, für 2028 mit weiteren 17 Milliarden Dollar.

In Brüssel fällt noch keine Entscheidung

Beschlossen wird beim Gipfel nach Angaben aus EU-Kreisen noch nichts. Erst sollen die für dieses Jahr geplanten Mittel ausgezahlt werden, bevor die Staaten über 2027 verhandeln. Offen ist auch, woher zusätzliches Geld kommen soll. Dänemark wirbt dafür, die in der EU eingefrorenen russischen Vermögen zu nutzen. Andere Staaten schlagen weitere gemeinsame Schulden vor.



Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekräftigte, die Sanktionen gegen Russland blieben in Kraft, bis Moskau den Krieg beende. Zugleich arbeite die EU an den nächsten Schritten für einen möglichen Beitritt der Ukraine.

Selenskyj bittet um Hilfe für den Winter

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm am Freitag am Gipfel teil. Vorher traf er Ratspräsident Costa und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Als wichtigste Ziele nannte er die Energieversorgung, die Luftverteidigung und Geld für den Winter. Russische Angriffe auf Wohnhäuser und Umspannwerke machten einen stärkeren Schutz vor der kalten Jahreszeit nötig, sagte Selenskyj. Merz sprach in Brüssel von einer „immer rücksichtsloser werdenden Angriffswelle aus Russland gegen die Ukraine“.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, l.) begrüßt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel, rechts Ratspräsident António Costa. © Michael Kappeler, Pool/dts Nachrichtenagentur/Imago

Hinzu kommen Spannungen zwischen Kiew und Washington. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Sanktionen gegen Moskau gelockert, um russischen Diesel zu kaufen. Für die Europäer wächst damit der Druck, die Hilfe für die Ukraine stärker selbst zu tragen.

Was Deutschland bisher zahlt

Auf rund 100 Milliarden Euro beziffert die Bundesregierung ihre eigene Ukraine-Hilfe seit 2022. Darin enthalten sind Waffen, zivile Hilfe und die Grundsicherung für ukrainische Geflüchtete in Deutschland. Der deutsche Anteil an den EU-Hilfen fehlt in dieser Summe. Das Kiel Institut für Weltwirtschaft schätzt ihn auf 22,7 Milliarden Euro. Wie belastbar die Zahlen der Regierung sind, prüft derzeit der Bundesrechnungshof.

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