Mit Ukraine-Ultimatum und Sparforderungen kämpft Friedrich Merz in Brüssel an zwei Fronten. Er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Der Gegenwind pfeift.

Hat Deutschland die EU noch unter Kontrolle? Bundeskanzler Friedrich Merz (M.) und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (r.) am Donnerstag in Brüssel.

Der Bundeskanzler balanciert auf einer scharfen Klinge. Unter der eigenen Bevölkerung verliert seine Ukrainepolitik des „As-long-as-it-takes“ an Zustimmung, während er in Brüssel sein politisches Gesicht (und Gewicht) mit einem Ultimatum riskiert, das gefährlich nach Vabanque riecht. Alle 27 Mitgliedstaaten, nicht nur 23 oder 24, sollen für die Kreditzusage von 45 Milliarden Euro an die Ukraine für 2027 haften – sonst, so Friedrich Merz, blockiert die mit Abstand größte EU-Nettozahlerin, die Bundesrepublik Deutschland, die Rahmenfinanzierung der Union für die Jahre 2028 bis 2034.

Eigentlich sind es unabhängige Themen, die Unionsfinanzierung ab dem übernächsten Jahr und die Ukraine-Unterstützung im nächsten Jahr. Indem der Kanzler sie zum Junktim schnürt, signalisiert er aller Welt: Die Nicht-Niederlage oder doch Kampffähigkeit der Ukraine für weitere zwölf Monate ist ihm gleichbedeutend mit der mittelfristigen Finanzierbarkeit der Europäischen Union.

Sogar Washington bestätigt mittlerweile, dass die Europäer den Stellvertreterkrieg gegen Russland alleine führen. So formulierte es jedenfalls Donald Trumps Unterhändler und Schwiegersohn Jared Kushner dieser Tage im Interview: Europa sei Partei, die Amerikaner versuchten, zu vermitteln.

Es ist Friedrich Merz, der diesen Stellvertreterkrieg aus innerster Überzeugung führt, nicht die Mehrheit der deutschen Bevölkerung und auch nicht alle Staats- und Regierungschefs der Union. Mit dem Ultimatum, sämtliche 27 Staaten hätten dem Milliardenkredit zuzustimmen, fordert er seine Kollegen in Ungarn, der Slowakei und Tschechien zum Kotau. Bei einem vorangegangenen 90-Milliarden-Kredit für die Ukraine wurden die drei Länder von den finanziellen Verpflichtungen explizit ausgenommen. So viel Großzügigkeit will Merz ihnen kein zweites Mal gewähren.

Französische Absetzbewegung

Inzwischen hat sich auch Bulgarien dem widerspenstigen Dreibund angeschlossen. Über die vier Länder lässt sich jedenfalls sagen, dass man dort nirgends gern vor einem Deutschen auf die Knie geht.

Frankreich, Slowenien und Irland versuchen derweil, das Junktim aufzubrechen, den Kanzler also von der Verknüpfung der beiden Themen Ukraine-Finanzierung und EU-Rahmenfinanzierung abzubringen. Ob das gelingt oder ob Merz sich mit seinem Vorgehen sogar durchsetzen kann, werden die laufenden Verhandlungen zeigen.

Signifikant ist die französische Absetzbewegung. Nicht nur im Südosten der Union nimmt man deutsche Blockade-Drohungen als Dominanzgebaren wahr. Erst dieser Tage sind Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon, die Repräsentanten der politischen Ränder im westlichen Nachbarland, mit deutlichen Worten Deutschland gegenüber auf Distanz gegangen. Während die deutschen Medien die militärischen und wirtschaftlichen Führungsansprüche des eigenen Landes als legitim und nicht weiter problematisch darstellen, reagiert das Ausland sensibel.

Auch bei dem von Merz mit Macht anvisierten Sparkurs liegen die Franzosen quer. Die sechs Sparfüchse – Deutschland, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Österreich und Schweden – haben bereits im August eine gemeinsame Position zum EU-Finanzrahmen veröffentlicht. Der ursprüngliche Kommissionsvorschlag von knapp 2000 Milliarden Euro soll über die sieben Jahre um mehrere Hundert Milliarden sinken. Alle Bereiche sollen zu den Kürzungen beitragen. Zugleich wollen die sechs Staaten die Mittel stärker auf Sicherheit und Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und Migration ausrichten. Neue gemeinsame EU-Schulden lehnen sie als Ausweg ab.

Das stößt nicht zuletzt in Paris bitter auf. Die Haushaltsposten, zu deren Ungunsten gespart würde, beträfen die Landwirtschaft und alle im weiteren Sinne agrarbezogenen Ausgaben. Nun lassen sich die Franzosen ihre kleinräumige, weithin subindustrielle Landwirtschaft gern und viel kosten. Rund jeder fünfte Euro des EU-Budgets fließt in diesen Sektor; auf Frankreich entfällt ein überproportionaler Anteil.

Im Übrigen ist die Bauernschaft nicht nur in Frankreich ein Faktor von Gewicht. Die mächtige Lobby der Agrarindustrie versteht es, ihre Krallen zu zeigen, und auch die Landwirte, wenn sie sich zusammentun und auf ihren Traktoren durch die Hauptstädte rollen, wissen, wie man politische Duftmarken setzt.

Am entschiedensten wehrt sich Frankreich gegen Kürzungen. Polen und Spanien vertreten eine ähnliche Linie. Polen sieht nach Angaben seines Landwirtschaftsministeriums keinen Spielraum für eine Verringerung des Agrarbudgets; Spanien fordert mindestens die Beibehaltung der bisherigen Mittel. Frankreich und Spanien haben zudem vereinbart, gemeinsam für eine ausreichend finanzierte Gemeinsame Agrarpolitik der Union einzutreten – statt hoffen zu müssen, dass später Geld aus nationalen Fördertöpfen dorthin umgeschichtet wird.

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich außerdem 16 sogenannte „Freunde der Kohäsion“ – vor allem Staaten aus Süd- und Osteuropa – gegen reale Kürzungen bei der Landwirtschafts- und Regionalförderung gewandt. Frankreich gehört der Gruppe nicht an, streitet aber beim Agrarthema an ihrer Seite.

Zustimmungswerte sind kein Geheimnis

Nach den ursprünglich von der Kommission geforderten zwei Billionen Euro sind die 1,78 Billionen für 2028 bis 2034 ein Kompromissvorschlag des EU-Ratspräsidenten António Costa. Friedrich Merz bezeichnete auch diese Zahl am Wochenende als zu hoch. Zugleich existiert keine gemeinsame, öffentlich bezifferte Zielsumme der sechs Sparfuchs-Länder; die Verhandler lassen sich Spielräume.

Wird sich der Bundeskanzler, der mit seinem Ukraine-Ultimatum und den Sparforderungen an zwei Fronten zugleich kämpft, angesichts dieser Konstellation durchsetzen? Merz hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Kaum denkbar, dass die Franzosen nachgeben, auch nicht die Osteuropäer. Warum sollten sie? Die Vorstellung, mit der Abwahl Viktor Orbáns im April würde Ungarn zum europäischen Musterknaben, war von Anfang an naiv.

Im Übrigen sind die Zustimmungswerte des Bundeskanzlers den Europäern kein Geheimnis. Sie wissen auch, dass bestenfalls noch 39 Prozent der Deutschen für die weitere militärische Unterstützung der Ukraine einstehen. Friedrich Merz kann hoffen, dass ein Formelkompromiss herauskommt, den er in Deutschland und international halbwegs verkaufen kann.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema