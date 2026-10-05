Messerangriff am Berliner Dong Xuan Center – Täter flüchtig

Ein Mann wird am Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg durch eine Stichwaffe verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Angreifer.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Das Dong Xuan Center zählt zu den bekanntesten Großmärkten der Hauptstadt.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Auf dem Gelände des Dong Xuan Centers in der Herzbergstraße in Berlin-Lichtenberg ist ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Das Opfer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzungen oder zur Identität des Verletzten liegen bislang nicht vor.

Tatverdächtiger auf der Flucht

Die Einsatzkräfte sperrten das Areal rund um den asiatischen Großmarkt weiträumig ab und nahmen die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung auf. Der Tatverdächtige konnte zunächst entkommen und ist auf der Flucht.

Hintergründe zur Tat sowie Informationen zum möglichen Motiv oder zur Beziehung zwischen Opfer und Angreifer sind bislang nicht bekannt. Das Dong Xuan Center ist ein großes vietnamesisch geprägtes Handelszentrum im Berliner Osten und zählt zu den bekanntesten Großmärkten der Hauptstadt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema