Am Berliner Kammergericht beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Gehilfen der Messerattacke am Mahnmal. Der 37-Jährige soll den Haupttäter zu der Tat ermutigt haben.

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Der mutmaßliche Gehilfe steht ab heute vor Gericht.

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Rund neun Monate nach der Messerattacke auf einen spanischen Touristen am Holocaust-Mahnmal in Berlin beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Gehilfen vor dem Kammergericht. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 37 Jahre alten Syrer Beihilfe zum versuchten Mord und zur gefährlichen Körperverletzung vor.

Der Angeklagte soll laut Anklage am 21. Februar 2025 die Stunden vor der Tat gemeinsam mit dem Haupttäter in Berlin verbracht und diesen ermutigt haben, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Seit Ende Mai sitzt der Mann in Untersuchungshaft, nachdem er zuvor in Berlin festgenommen worden war.

Nach Angaben des Gerichts sind bislang 20 Verhandlungstermine angesetzt. Der Prozess soll sich bis zum 23. Februar 2027 erstrecken. Der erste Verhandlungstag beginnt um 9.30 Uhr.

Haupttäter bereits verurteilt

Der ebenfalls aus Syrien stammende Haupttäter war im März vom Kammergericht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nach Angaben des Gerichts noch nicht rechtskräftig.

Laut Urteil war der damals 19-Jährige am Tattag aus Sachsen nach Berlin gereist, um im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) einen Menschen anzugreifen. Das Gericht ging von einem islamistisch und antisemitisch motivierten Angriff aus.

Das Opfer, ein zur Tatzeit 30 Jahre alter Tourist aus Spanien, überlebte den Schnitt an der Kehle nur knapp. (mit dpa)

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