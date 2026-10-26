In der Nacht zu Montag werden an drei verschiedenen Orten Personen durch Messer verletzt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

In Prenzlauer Berg wurde eine Person bei einem Streit mit einem Messer verletzt.

In Berlin ist es in der Nacht zu Montag an drei verschiedenen Orten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen Personen mit einem Messer verletzt wurden. In Tempelhof kam es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Eine Person erlitt dabei eine Stich- beziehungsweise Schnittverletzung und kam unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte vor Ort zwei Tatverdächtige festnehmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei am Tatort. Näheres zu den Hintergründen ist bislang unklar.

Gewalttätige Auseinandersetzung in Prenzlauer Berg

Gegen 21 Uhr kam es vor einem Lokal in der Oderberger Straße im Prenzlauer Berg zu einer Auseinandersetzung, wobei eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Zuerst eintreffende Polizeibeamte leisteten erste Hilfe. Danach wurde die schwer verletzte Person unter Begleitung in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor Ort konnten Beamte eine Person festnehmen. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen am Tatort übernommen. Näheres zu den Hintergründen der Tat beziehungsweise zu eventuellen weiteren Tätern ist bislang nicht klar.

Am Abend kam es zudem am Weißenseeer Weg in Lichtenberg vor einem Spätkauf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bis drei Personen. Dabei erlitt eine Person Verletzungen durch eine Stichwaffe. Eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen gibt es bisher nicht. Weitere Informationen zu den Hintergründen gibt es bislang nicht.

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