Vor dem letzten Auftritt im Nationaltrikot wendet sich der 39-Jährige mit emotionalen Worten an die Fans in Buenos Aires – 125 Tore und einen WM-Titel kann Messi vorweisen.

Lionel Messi bestreitet am Dienstagabend im Estadio Monumental in Buenos Aires sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien. Gegner im Freundschaftsspiel ist Benin.



„Der Moment ist gekommen. Ich gehe in Frieden, ich habe alles gegeben. Dieses Trikot war mein Traum, mein Stolz und mein Leben“, sagte der 39-Jährige in einem Video, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, wie die Agentur SID meldete.

Dank an die Fans

Messi bedankte sich bei den Anhängern für ihre Unterstützung während seiner gesamten Laufbahn. „Danke, dass ihr mich so sehr geliebt habt. Ich werde euch vermissen“, sagte er.

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Der argentinische Fußballverband AFA kündigte den Abend als Abschiedsfeier für den Kapitän an. Die Partie vor dem heimischen Publikum werde „über den Sport hinausgehen“, teilte die AFA mit. Anpfiff ist um 20 Uhr Ortszeit, als Schiedsrichter leitet der Chilene Fernando Vejar die Partie.

Rekordspieler und Rekordtorschütze

Messi tritt als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze Argentiniens ab. Seit seinem Debüt 2005 erzielte er 125 Treffer im Nationaltrikot, 21 davon bei Weltmeisterschaften. Mit der Albiceleste gewann er 2022 in Katar den WM-Titel sowie zweimal die Copa América (2021 und 2024). In diesem Jahr unterlag er mit Argentinien im WM-Finale Spanien mit 0:1 nach Verlängerung.



Auf Vereinsebene spielt Messi weiter für Inter Miami, mit dem er zuletzt den Campeones Cup, das jährliche Duell zwischen den Meistern der US-Liga MLS und der mexikanischen Liga MX, gewann.

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