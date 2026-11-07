Ein T-Shirt, eine Jeans, ein Autoteil: Berlins Modeszene entdeckt das Außergewöhnliche im Alltäglichen – und stimmt auf die Met Gala 2027 ein.

Das neue Motto zur Met Gala 2027 ist offiziell. Nachdem die geplante Ausstellung über den Designer John Galliano nach Kritik an seinen früheren antisemitischen Äußerungen abgesagt wurde, hat die Modeausstellung nun ein neues Thema: „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“.



Damit richtet sich der Blick auf Dinge, die wir täglich sehen und tragen: Jeans, T-Shirts und Daunenjacken ebenso wie Papier, Plastik und Metall. Wie verändern sich solche Kleidungsstücke und Materialien durch einen neuen Schnitt, eine ungewöhnliche Konstruktion oder einen anderen Verwendungszweck?



Haben Jeans und Basic-Shirts auf dem roten Teppich der Modewelt etwas zu suchen? Was erst einmal nach einem Bastelprojekt aus dem Kunstunterricht klingt, kann beim genaueren Hinsehen richtig interessant werden. Sechs Berliner Labels machen vor, wie man klassische Kleidungsstücke spannend und Alltagsgegenstände zu Mode umfunktionieren kann – und liefern Inspiration dafür, wie das Motto auf dem roten Teppich in New York am 3. Mai aussehen könnte.

Fiyori

Mit dem Einkleiden von Stars kennt sie sich aus: Für Rapper wie Luciano und Shirin David übernahm Fiyori Ghebreweldi schon das Styling, während sie an ihren eigenen Entwürfen arbeitete.

Der „Rubber Stucco Bra“ und die dazu passende „Rubber Stucco Leggings“ machen aus alltäglichen Teilen einzigartige Kleidungsstücke. © Frauke Joana

Aus einer Leidenschaft für das Experimentieren entstehen Teile wie ein ornamentaler BH, der zeigt: Ein BH muss keine klassische Schale haben. Bei Fiyori Ghebreweldis „Rubber Stucco Bra“ treten reliefartige Formen aus dem Kleidungsstück hervor, als hätte jemand Stuckornamente auf den Körper übertragen.

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Die Designerin fertigt das Stück von Hand in Berlin; auch Leggings gehören zu ihrer Stucco-Kollektion. Aus vertrauter Kleidung werden so tragbare Skulpturen.



Für das Met-Thema ist daran weniger der Glamour entscheidend als die Verschiebung des Blicks: Eine Oberfläche, die man eher an einer Zimmerdecke vermuten würde, findet sich plötzlich auf einem Kleidungsstück.

Ottolinger

Als hätte es das in Berlin ansässige Label der Schweizer Designerinnen Christa Bösch und Cosima Gadient gewusst, liefen bei Ottolinger im Oktober in Paris die neu interpretierten Basics über den Laufsteg. Die Frühjahrs-/Sommerkollektion „Moisturizer“ konzentriert sich darauf, was Kleidung für den Körper tun kann – mit neuen Schnitten, Linien und Silhouetten.

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Zu sehen war etwa die Kapuze eines Pullovers – aber ohne den Pulli. Besonders stechen die dekonstruierten Hosen der Kollektion heraus. Bei den Modellen aus sandfarbenem und hellblauem Denim sowie schwarzem Stoff fehlt eine Stoffbahn am Außenbein. Der Bund scheint sich zu verselbstständigen und drapiert sich von der Hüfte bis hinauf zum Bauch.



Dazu kombiniert werden ebenfalls dekonstruierte weiße Hemden, denen die Knopfleiste entnommen wurde, sodass die beiden Hemdhälften nur noch durch den Kragen zusammengehalten werden.

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Gerade darin liegt die Nähe zu extraORDINARY: Ottolinger braucht keinen exotischen Ausgangsstoff. Die Jeans ist längst da und wird seit Jahrzehnten immer wieder neu interpretiert. Interessant wird sie durch das, was ihr genommen, hinzugefügt oder an eine unerwartete Stelle versetzt wird.

Impari

Das Label Impari der Designerin Jana Heinemann fällt eindeutig in die zweite Kategorie des Mottos: alltägliche Materialien. Ihre Kleidung entsteht unter anderem aus PET-Material – nach Plastik sieht sie aber keineswegs aus.

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Mit der Verwendung eines Materials, aus dem auch Getränkeflaschen und Lebensmittelbehälter bestehen, verfolgt das Label einen Zero-Waste-Ansatz. Plastikmüll wird mithilfe einer Initiative in Ghana zu neuen Materialien verarbeitet.



Was könnte also besser zu einem Motto passen, das alltägliche Materialien in Mode verwandelt, als Kleidung aus Plastik, das uns jeden Tag begleitet?

Sia Arnika

Designerin Sia Arnika Mortensen zeigt mit ihrer Marke Sia Arnika ein Design, das aussieht, als hätte sie das neue Motto schon vorher gekannt.



Das „Draped Tee Dress“ ist ein T-Shirt-Kleid der besonderen Art. Das übergroße Jerseykleid hat einen asymmetrischen Saum und geraffte Details. Es sieht beim Tragen immer noch aus wie ein T-Shirt-Kleid – aber eben wie eines, das zum Hingucker wird.

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Mortensen spielt in ihren Designs mit der Spannung zwischen Funktion und Weiblichkeit. Ein einfaches T-Shirt-Kleid kann eben auch kleine Cut-outs haben und die Figur betonen. Sie nimmt bekannte Kleidungsstücke und Schnitte und interpretiert sie durch Änderungen in Konstruktion und Proportionen neu.

Selva Huygens

Alltägliche Materialien finden sich nicht nur in unserer Kleidung. Auch Dinge, die sonst kaum mit unserem Körper in Berührung kommen, gehören für viele Menschen zum täglichen Leben. Selva Huygens gibt dem Upcycling solcher Gegenstände eine neue Perspektive.

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Verworfene Autoteile, Metallzubehör und industrielle Abfälle werden bei dem Berliner Label zu tragbarer Kleidung. Verbinder, Haken und übergroße Reißverschlüsse halten die dystopisch wirkenden Designs zusammen.

Für den Alltag sind die Stücke wohl kaum gemacht. Ihr Reiz liegt im Gegensatz zwischen vertrauten Gegenständen und kaum alltagstauglicher Kleidung.

Therapy Recycle & Exorcise

Auf einer Hochzeit als Braut im Hoodie aufzutauchen, klingt erst einmal mehr als abwegig. Das Label Therapy Recycle & Exorcise hat aber genau daraus ein Design gemacht: das „Hoodie Wedding Dress“.



Aus der Dekonstruktion und Neukomposition von Secondhand-Kleidungsstücken entstand ein Brautkleid der anderen Art: oben Hoodie, unten festliches Tüllkleid.

Das „Hoodie Wedding Dress“ zeigt, dass Alltägliches auch außergewöhnlich gemacht werden kann. © Niki Fiser

Im Mittelpunkt steht für das Label die Idee, dass sich Materialien und Kleidungsstücke neu denken und kombinieren lassen – ebenso wie die Bedeutungen und Traditionen, die wir mit ihnen verbinden.



Das Besondere muss nicht auf einzelne Anlässe beschränkt sein. Also sagt das Label dem klassischen Kapuzenpullover Ade und wirft sich in die Außergewöhnlichkeit.

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