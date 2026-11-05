Jeans, T-Shirt: Die nächste Met-Ausstellung feiert das Alltägliche – nach der Verschiebung der Galliano-Schau ist jetzt wohl Langeweile Programm.

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So oder noch eintöniger: Das Met hat das Motto seiner neuen Ausstellung bekannt gegeben. Hiwer

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Jeans, weiße T-Shirts, Daunenjacken: Das Metropolitan Museum of Art hat das Thema seiner nächsten großen Modeausstellung bekannt gegeben. „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday“ heißt die Schau, die am 9. Mai 2027 eröffnet. Sechs Tage zuvor steigt die Met-Gala.



Die Ankündigung kommt zwei Monate, nachdem das Museum eine für das Frühjahr geplante Ausstellung über den Designer John Galliano verschoben hatte. Nach Bekanntwerden des Vorhabens war Kritik an der Schau laut geworden – wegen Gallianos früherer antisemitischer Äußerungen.

Alltagskleidung im Museum

Wie das Museum in seiner Ankündigung vom 5. November 2026 mitteilt, geht es nicht nur um Alltagskleidung. Die Schau zeigt auch Entwürfe aus Papier, Plastik und Metall sowie aus wiederverwendeten Gegenständen.



Zwei Ausstellungsbereiche widmen sich diesen Ideen: „Familiar Forms“ untersucht, wie Designer etwa Jeans, Hoodies oder Trenchcoats verändern. „Common Matter“ richtet den Blick auf gewöhnliche Materialien und Objekte, aus denen Mode entsteht.

Natürlich lässt sich aus einem einfachen T-Shirt eine relevante Ausstellung machen, wenn man die besten Modekuratoren der Welt beschäftigt. Wie Kleidung getragen, verändert und aufbewahrt wird, erzählt viel über Menschen und ihre Zeit. Die angekündigten Arbeiten von Rei Kawakubo, Martin Margiela oder Issey Miyake versprechen zudem mehr als eine Parade hübsch drapierter Basics.

Das Motto muss nicht zwingenderweise eine schlechte Ausstellung oder eine langweilige Gala ergeben. Aber eine Jeans ist noch keine aufregende Idee, nur weil sie im Museum hängt. Ob „extraORDINARY“ mehr wird als eine elegant inszenierte Notlösung, muss das Costume Institute erst zeigen – wir sind da, auch in Anbetracht der Zeit, die bis zur Eröffnung bleibt, eher skeptisch.

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