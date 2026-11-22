Brennende Lastwagen auf den Autobahnen, heftige Schusswechsel und Militärhubschrauber über Wohngebieten: Die Festnahme eines der meistgesuchten Drogenbosse Mexikos hat im Bundesstaat Sinaloa schwere Kämpfe ausgelöst. Elf Menschen kamen bei dem Militäreinsatz und den anschließenden Gefechten ums Leben, darunter vier mexikanische Soldaten. Sicherheitsexperten warnen nun vor einer weiteren Eskalation des Kartellkriegs.



Mexikanische Spezialkräfte nahmen am Freitagabend den 44-jährigen Fausto Isidro Meza Flores fest, der unter dem Namen „El Chapo Isidro“ bekannt ist. Der mutmaßliche Kartellführer stand seit Februar 2025 auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Die USA hatten eine Belohnung von bis zu fünf Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Festnahme führen.

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Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde der Drogenboss in der Stadt Guasave festgenommen. Dabei leisteten bewaffnete Kartellmitglieder erheblichen Widerstand. Die Kämpfe dauerten bis in die Nacht zum Samstag.



Nach Angaben des mexikanischen Verteidigungsministeriums wurden sieben mutmaßliche Kartellmitglieder und vier Soldaten getötet. Acht Verdächtige wurden festgenommen, darunter mehrere führende Mitglieder der kriminellen Organisation.

Mexiko: Kartellmitglieder errichten brennende Straßensperren

Der Einsatz begann am Freitag gegen 19 Uhr Ortszeit. Spezialkräfte des mexikanischen Heeres und der Nationalgarde hatten den Aufenthaltsort von Meza Flores ermittelt und das betreffende Gebäude umstellt. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums wurden die Soldaten von bewaffneten Männern mit Schusswaffen und Sprengsätzen angegriffen. Die Einsatzkräfte drangen daraufhin in das Haus ein und nahmen den Gesuchten fest.



Doch damit war die Operation keineswegs beendet. Kartellmitglieder errichteten in Guasave und umliegenden Gemeinden Straßensperren und setzten Fahrzeuge in Brand. Nach Angaben eines mit dem Einsatz vertrauten mexikanischen Regierungsvertreters gegenüber AP blockierten zeitweise mindestens zehn brennende Fahrzeuge wichtige Straßen.

Auf Videos waren Militärhubschrauber zu sehen, die auf Ziele am Boden feuerten. Bei einem Baseballspiel in Guasave suchten Zuschauer Schutz, nachdem in der Umgebung Schüsse gefallen waren. Auch Geschäfte und weitere Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt. Anwohner flüchteten in Supermärkte oder verschanzten sich in ihren Häusern.



Die Journalistin Alma Camacho berichtete der AP, die Gefechte hätten sich über die gesamte Stadt ausgebreitet.



Erst gegen vier Uhr am Samstagmorgen gelang es den Sicherheitskräften, Meza Flores aus Guasave herauszubringen. Anschließend wurde er mit zwei weiteren Festgenommenen nach Mexiko-Stadt geflogen.

Mexikanische Sicherheitskräfte bewachen nach der Festnahme des FBI-Topgesuchten „El Chapo Isidro“ die Sonderstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt. © Josue Perez/imago

Wer ist „El Chapo Isidro“? Mächtiger Verbündeter im Sinaloa-Kartell

Fausto Isidro Meza Flores gilt als einer der einflussreichsten Drogenhändler Nordmexikos. Seine kriminelle Karriere begann innerhalb der Organisation der Brüder Beltrán Leyva, die früher zu den mächtigsten Drogenkartellen des Landes gehörte. Später baute er ein eigenes Netzwerk auf, das unter dem Namen Meza-Flores-Organisation oder Guasave-Kartell bekannt wurde.



Nach Angaben des US-Justizministeriums soll seine Organisation über Jahre große Mengen Kokain, Heroin, Methamphetamin, Marihuana und Fentanyl in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben.



Amerikanische Ermittler werfen dem Netzwerk außerdem Entführungen, Folter, Erpressung und zahlreiche Morde vor. Die Organisation soll wichtige Schmuggelrouten, Drogenlabore und Gebiete im Norden Sinaloas kontrolliert haben.

Der Spitzname „El Chapo Isidro“ führt leicht zu Verwechslungen mit dem berüchtigten Drogenboss Joaquín „El Chapo“ Guzmán. Beide sind jedoch nicht identisch. Guzmán verbüßt in den Vereinigten Staaten eine lebenslange Haftstrafe.



Tatsächlich standen die Beltrán-Leyva-Organisation und Guzmáns Sinaloa-Kartell lange in einem gewaltsamen Konkurrenzkampf. Zuletzt hatte sich Meza Flores jedoch mit der Gruppierung „Los Mayos“ verbündet.



Diese Fraktion kämpft seit der Festnahme des früheren Kartellchefs Ismael „El Mayo“ Zambada im Jahr 2024 gegen die sogenannten Chapitos, die Söhne von Joaquín Guzmán, um die Kontrolle über wichtige Gebiete und Schmuggelrouten.

Experten warnen: Festnahme könnte neue Kartellgewalt auslösen

Die Festnahme von Meza Flores könnte das Kräfteverhältnis zwischen den rivalisierenden Gruppierungen verändern. Sicherheitsexperten befürchten, dass konkurrierende Banden versuchen könnten, Gebiete und Geschäfte des geschwächten Netzwerks zu übernehmen.



Der mexikanische Sicherheitsanalyst David Saucedo kritisierte gegenüber AP die sogenannte Kingpin-Strategie, bei der Sicherheitsbehörden gezielt die Anführer krimineller Organisationen ausschalten.



Zwar würden dadurch prominente Kartellchefs festgenommen. Die dahinterstehenden Strukturen blieben jedoch häufig bestehen.



Saucedo verwies darauf, dass mit Meza Flores und dessen mutmaßlichem Stellvertreter zwar zwei führende Männer gefasst worden seien. Das Netzwerk aus bewaffneten Mitgliedern, lokalen Drogenhändlern, Unternehmen und Verbindungen in Politik und Polizei bestehe aber weiter.



Die Strategie könne deshalb langfristig sogar zusätzliche Gewalt auslösen, wenn rivalisierende Gruppen um die frei gewordenen Machtpositionen kämpfen.

Mexikos Sicherheitsminister Omar García Harfuch bewertete die Festnahme dagegen als wichtigen Schritt zur Befriedung Sinaloas. Er kündigte an, dass die Sicherheitskräfte weiterhin in der Region präsent bleiben würden.

Unter Druck von Trump: USA drohen Kartellchef mit Todesstrafe

Die Festnahme ist auch ein Erfolg der Sicherheitszusammenarbeit zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Wie das US-Justizministerium am Samstag mitteilte, unterstützten amerikanische Ermittlungs- und Geheimdienstbehörden die Operation mit Informationen.



US-Präsident Donald Trump setzt die mexikanische Regierung seit Monaten unter Druck, entschiedener gegen die Drogenkartelle vorzugehen. Er drohte wiederholt damit, notfalls amerikanische Streitkräfte zu Einsätzen gegen Kartelle auf mexikanischem Staatsgebiet zu entsenden.

Die Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum lehnt einseitige amerikanische Militäroperationen ab, arbeitet bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität jedoch eng mit Washington zusammen. Die amerikanische Justiz wirft Meza Flores unter anderem Drogenterrorismus, Geldwäsche, illegalen Waffenbesitz und die Unterstützung einer als terroristisch eingestuften Organisation vor.



Eine US-Bundesjury hatte am 25. September eine erweiterte Anklage gegen den Kartellführer erhoben. Bei einer Verurteilung in den Vereinigten Staaten drohen ihm nach Angaben des Justizministeriums lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Eine Auslieferung ist bislang nicht bestätigt. Für Meza Flores gilt die Unschuldsvermutung.



Der amerikanische Botschafter in Mexiko, Ronald Johnson, begrüßte die Festnahme als Ergebnis einer langfristigen Zusammenarbeit beider Länder.

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