Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgesprochen. Bei einem Treffen am Dienstag in Shenzhen nannte Sheinbaum Technologie, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Gesundheit und Tourismus als mögliche Kooperationsfelder.
Xi sprach sich nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zudem für eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur und saubere Energie aus.
Chinas Präsident forderte außerdem, das gegenseitige Vertrauen auf politischer Ebene zu stärken und sich enger abzustimmen. Das Treffen fand vor dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in der südchinesischen Metropole statt.
Sheinbaum wirbt um Investitionen
Vor mehr als 1000 Unternehmern in Shenzhen stellte Sheinbaum ihren wirtschaftspolitischen „Plan México“ vor. Mit dem Programm will ihre Regierung Investitionen anziehen und die heimische Produktion stärken. Zugleich strebt Mexiko für seine Produkte einen besseren Zugang zum chinesischen Markt an.
Bereits vor ihrer Reise hatte Sheinbaum erklärt, Mexiko wolle unter anderem chinesische Technologie für Krankenhäuser nutzen. Weitere Gesprächsthemen seien erneuerbare Energien, wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie die Verwertung von Abfällen.
Zölle von bis zu 50 Prozent
Zwischen Mexiko und China bestehen zugleich handelspolitische Spannungen. Seit Januar erhebt Mexiko Zölle von bis zu 50 Prozent auf bestimmte Waren aus Ländern, mit denen es kein Freihandelsabkommen geschlossen hat. Dazu gehört auch China. Das chinesische Handelsministerium bezeichnete die Maßnahmen im März als Hindernis für Handel und Investitionen, wie die spanische Zeitung El País berichtete.
Nach Angaben der mexikanischen Zentralbank importierte Mexiko in den ersten neun Monaten 2026 Waren im Wert von rund 106 Milliarden US-Dollar aus China. Die Exporte nach China beliefen sich dagegen auf etwa 11,1 Milliarden Dollar. Damit lag das Handelsdefizit bei knapp 95 Milliarden Dollar.
Parallel Verhandlungen mit den USA
Mit den USA verhandelt Mexiko derzeit auf Regierungsebene über die Handelsbedingungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens. Die Gespräche werden von Mexikos Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer koordiniert.
Dabei geht es unter anderem um die Herkunftsregeln für Waren, die bestimmen, welche Waren Zollvergünstigungen erhalten können. Nach drei Verhandlungsrunden in Mexiko-Stadt und Washington steht ein Termin für die nächste Runde noch aus.
Vor ihrer Reise hatte Sheinbaum erklärt, das Treffen mit Xi solle die Verhandlungen mit Washington nicht beeinträchtigen.
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