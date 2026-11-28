In Mexiko werden mehr als 130.000 Menschen vermisst. Für Treffen mit den Zapatisten haben sich bereits Hunderte Angehörige aus fast allen Landesteilen angemeldet.

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Mitglieder der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN) wollen am Samstag aus dem südmexikanischen Bundesstaat Chiapas nach Mexiko-Stadt aufbrechen, um sich mit Angehörigen verschwundener Menschen zu treffen und ihnen ihre Solidarität zu bekunden.

Die mehr als 1500 Teilnehmer wollen nach Angaben der mexikanischen Tageszeitung La Jornada am Samstagnachmittag in 35 Bussen von San Cristóbal de las Casas aus aufbrechen. Bereits am Freitag hatten Mitglieder der Delegation dort Angehörige von Verschwundenen getroffen. Landesweit werden in Mexiko mehr als 130.000 Menschen vermisst, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Familien suchen seit Jahren nach Angehörigen

Adriana Pérez sucht seit sechs Jahren nach ihrem Bruder, der auf dem Weg zur Arbeit verschwand. Liliana Pérez vermisst zwei Söhne. Obwohl ihr älterer Sohn in Chiapas als Soldat gedient habe, habe die mexikanische Armee ihr bei der Suche nicht geholfen, sagte sie AP.

Seit Beginn des militärischen Vorgehens gegen die Drogenkartelle im Jahr 2006 hat das Verschwinden von Menschen in Mexiko massive Ausmaße angenommen. Kriminelle Organisationen setzen Entführungen nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gezielt zur Einschüchterung der Bevölkerung und zur Sicherung ihrer Macht ein. Auch die Zwangsrekrutierung von Jugendlichen durch Drogenkartelle spielt eine Rolle.



Im Bundesstaat Jalisco stießen Angehörige von Vermissten im März 2025 auf einem Landgut auf menschliche Überreste sowie Hunderte Schuhe und Kleidungsstücke.

Der Uno-Ausschuss gegen das Verschwindenlassen von Menschen stellte im April 2026 fest, dass es begründete Hinweise auf systematische Verbrechen unter Beteiligung staatlicher Amtsträger gibt. Diese hätten teilweise selbst Menschen verschleppt oder das Vorgehen krimineller Organisationen unterstützt oder geduldet.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam im Mai die Interamerikanische Menschenrechtskommission, ein Organ der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Wie aus ihrem Bericht hervorgeht, über den die britische Zeitung Guardian berichtete, sind ihr zufolge kriminelle Banden für den Großteil der Taten verantwortlich.

Nach Angaben der mexikanischen Regierung waren von November 2014 bis August 2025 lediglich 357 Personen wegen Verschwindenlassens in Strafverfahren auf Bundesebene beschuldigt und neun verurteilt worden. In staatlicher Obhut befanden sich im Juni 2025 Schätzungen zufolge mehr als 70.000 nicht identifizierte Leichen.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte im April die Einschätzung des Uno-Ausschusses zurückgewiesen. Sie warf den Experten vor, aus älteren Fällen Rückschlüsse auf die heutige Situation zu ziehen und die Maßnahmen ihrer Regierung nicht zu berücksichtigen. Sheinbaum machte vor allem die organisierte Kriminalität für das Verschwinden von Menschen verantwortlich und bestritt, dass der mexikanische Staat weiterhin Menschen verschwinden lässt, um Repression auszuüben.

Landesweiter Zuspruch für die Initiative

Bis zum 22. November hatten sich nach Angaben des EZLN-Sprechers Subcomandante Moisés 544 Angehörige für die Treffen mit den Zapatisten angemeldet. Sie kommen aus 26 Bundesstaaten und der Hauptstadt. Zum Schutz der Betroffenen, die Drohungen ausgesetzt seien, veröffentlichten die Zapatisten keine Namen.

In Mexiko-Stadt will die Delegation bis Anfang Januar bleiben. Am 19. Dezember wollen sich die Zapatisten dort an einer Demonstration beteiligen. Die Uno hat dieses Datum zum internationalen Aktionstag zu Ehren der Frauen erklärt, die nach vermissten Menschen suchen.

Gemeinsamer Kampf um Rechte

Die EZLN hatte sich 1994 gegen den mexikanischen Staat erhoben. Die Guerillabewegung hat ihre Waffen nie niedergelegt, setzt sich aber seit Jahrzehnten vor allem mit politischen und sozialen Initiativen für die Rechte der indigenen Bevölkerung ein und organisiert die Selbstverwaltung ihrer Gemeinden.

Die Vereinbarungen zwischen der EZLN und der mexikanischen Regierung von 1996 führten fünf Jahre später zur Anerkennung grundlegender Rechte der indigenen Bevölkerung in der Verfassung. In Teilen des Landes werden diese Rechte jedoch bis heute nicht verwirklicht.

Fernando Vargas, dessen Sohn vor zwei Jahren südlich von Mexiko-Stadt verschwand, will die Zapatisten auf ihrer gesamten Reise begleiten. Gegenüber AP beklagte er die Straflosigkeit. Er wolle gemeinsam mit der indigenen Bevölkerung für die Rechte der Angehörigen eintreten und dabei an die politischen Erfahrungen der Zapatisten anknüpfen.