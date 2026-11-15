Michael, das war wohl nichts: Hasselhoffs K.I.T.T. fällt bei Auktion durch

Knight-Rider-Auto K.I.T.T. bei Auktion in Zürich ohne Käufer: Höchstgebot für Hasselhoffs Tour-Pontiac lag bei 200.000 Franken, zu wenig für Besitzer.

David Hasselhoff als Michael Knight auf K.I.T.T.: Ein Tour-Nachbau des Kultautos aus „Knight Rider“ fand jetzt bei einer Auktion in Zürich keinen Käufer. (Symbolbild)

K.I.T.T. sprang per Turbo-Boost über Lastwagen und hängte jeden Gangster ab. An 50.000 Franken ist er jetzt gescheitert.



Ein Pontiac Firebird Trans Am, mit dem David Hasselhoff in den 80er-Jahren auf Tour war, hat bei einer Auktion in Zürich keinen Käufer gefunden. Geboten wurden 200.000 Franken, rund 218.000 Euro. Der Besitzer wollte mindestens 250.000.

Kein Zuschlag im Dolder Grand

Versteigert wurde am Samstag, 7. November, im Zürcher Luxushotel Dolder Grand. Das Auktionshaus Broad Arrow bot dort im Rahmen der Messe Auto Zürich Sammlerautos an, darunter einen LaFerrari mit einem Schätzwert von bis zu 7,5 Millionen Franken.



Beim schwarzen Pontiac blieb der Hammer oben. Ein Sprecher von Broad Arrow bestätigte laut nau.ch, dass das Auto nicht den Besitzer wechselt. Es bleibt in der Region Luzern.



Zuerst hatte die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA über den geplatzten Verkauf berichtet, Auto Bild griff die Geschichte auf.

Hasselhoffs K.I.T.T. stand nie vor der Kamera

Wer jetzt an das Serienauto denkt, liegt falsch. Der Firebird ist Baujahr 1982 und wurde später zum K.I.T.T. umgebaut, für Hasselhoffs Auftritte als Sänger.



Laut Auktionsbeschreibung entstand der Wagen für die „Night Rocker“-Tour in Österreich. Der Käufer hätte Archivfotos dazubekommen, die das Auto mit dem „Hoff“ zeigen.

Gestohlen in Italien, gefunden von Interpol

In den 90er-Jahren wird die Geschichte filmreif. Der Pontiac gehörte damals einem Schweizer und wurde in Italien gestohlen. Erst mithilfe von Interpol tauchte er wieder auf.



Die Diebe hatten die typische Armaturenelektronik ausgebaut. Das Cockpit und das Lenkrad in Gullwing-Optik blieben dagegen erhalten.



Heute spielt eine Voicebox Originalsätze aus der Serie ab, jeder Knopf in der Mittelkonsole piept oder zischt. Unter der Haube sitzt der rote Lauflicht-Scanner, auf dem kalifornischen Kennzeichen steht „Knight“.

165 PS, aber keine Straßenzulassung

Unter der Motorhaube arbeitet der Serien-V8 des Trans Am mit 5,0 Litern Hubraum und 165 PS. Ein aktueller VW Golf GTI hat deutlich mehr Leistung.



Fahren kann K.I.T.T., auf öffentliche Straßen darf er wegen der Umbauten aber nicht. Die Tourjahre an Hasselhoffs Seite sieht man ihm an: An den Flanken hat der Lack Gebrauchsspuren.

Wie viel ist K.I.T.T. wirklich wert?

Ein gewöhnlicher Pontiac Firebird aus dieser Zeit kostet in gutem Zustand unter 30.000 Euro. Das Höchstgebot lag also beim mehr als Siebenfachen. Den Rest bezahlt man für Kindheitserinnerungen.



Unrealistisch war die Preisvorstellung nicht. Hasselhoff hatte 2021 seinen eigenen K.I.T.T.-Nachbau online versteigert, laut ORF brachte er 300.000 Dollar.



„Knight Rider“ lief von 1982 bis 1986 beim US-Sender NBC, in Deutschland ab 1985. Wer K.I.T.T. aus Zürich haben will, muss jetzt beim Besitzer in Luzern klingeln. Mit einem Angebot über 250.000 Franken.

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