Michail Gorbatschow: Warum der Wegbereiter der Wende in Russland so verhasst ist

Europa feiert Gorbatschow als Wegbereiter der Freiheit. In Russland steht er für den Verlust der Sowjetmacht – ein Gegensatz mit Folgen bis heute.

Am 9. November erinnert Europa an den Mauerfall. Michail Gorbatschow gilt als Wegbereiter, doch nicht überall wird er gefeiert.

Wenn Deutschland an den 9. November 1989 erinnert, tragen die Heldinnen und Helden keine Namen. Es sind vor allem die tausenden mutigen Ostberliner, die friedlich revoltierten und die verhasste Mauer als Symbol der Teilung überwanden.



Daneben sind es auch die Grenzschützer, die in dieser historischen Stunde ihre Nerven behielten. Der heimliche Held der Nacht des Mauerfalls saß allerdings in Moskau.