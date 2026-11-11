Michel Houellebecq wegen angeblicher Hassvorwürfe von Muslimen beschuldigt

Frankreichs Justiz geht gegen den Erfolgsschriftsteller vor. Seine Anwälte berufen sich auf die Meinungsfreiheit.

Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq muss sich wegen umstrittener Äußerungen über Muslime einem Justizverfahren stellen. Ein Untersuchungsrichter in Nanterre bei Paris hat am Dienstag ein Ermittlungsverfahren gegen den 70-jährigen Autor eingeleitet. Houellebecq wird Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt aufgrund von Herkunft oder Religionszugehörigkeit vorgeworfen.

Warnung vor zunehmender Islamisierung Frankreichs

Anlass ist ein Interview, das Houellebecq im November 2022 dem Philosophen Michel Onfray für dessen Zeitschrift Front populaire gegeben hatte. Darin hatte der Autor des Romans „Unterwerfung“ vor einer zunehmenden Islamisierung Frankreichs gewarnt und mögliche gewaltsame Gegenreaktionen prophezeit. Wenn ganze Gebiete unter islamistische Kontrolle gerieten, werde es Widerstand geben, sagte er.



Er sprach von möglichen Anschlägen und Schießereien in Moscheen und von Muslimen besuchten Cafés – von „umgekehrten Bataclan“-Anschlägen, in Anspielung auf das islamistische Attentat in Paris 2015. Außerdem erklärte er, die französische Bevölkerung wünsche sich nicht, dass Muslime sich assimilierten, sondern dass sie aufhörten, Franzosen zu bestehlen und anzugreifen – oder das Land verließen. Auch die rechtsextreme Verschwörungserzählung vom „Großen Austausch“ bezeichnete er als Tatsache.

Einige seiner Formulierungen als ungeschickt bezeichnet

Die Union der Moscheen Frankreichs (UMF) hatte bereits im Januar 2023 Strafanzeige gegen Houellebecq, Onfray und den damaligen Direktor der Zeitschrift, Stéphane Simon, erstattet. Auch die antirassistische Organisation MRAP trat als Klägerin auf.



Der Rektor der Großen Moschee von Paris, Chems-Eddine Hafiz, der zunächst ebenfalls juristisch gegen den Schriftsteller vorgegangen war, hatte nach einem persönlichen Gespräch auf weitere Schritte verzichtet.

Houellebecq hatte sich 2023 in seinem Buch „Quelques mois dans ma vie“ (Einige Monate in meinem Leben) mit der Affäre auseinandergesetzt und einige seiner Formulierungen als ungeschickt bezeichnet. Seine Anwälte weisen die strafrechtlichen Vorwürfe nun zurück. Die Äußerungen enthielten keinerlei Aufforderung zu Gewalt, auch nicht indirekt, und seien durch die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gedeckt. Houellebecq beklage die zunehmende Verlagerung intellektueller Debatten in die Gerichtssäle.

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