Michelin zeichnet die besten Hotels aus – und Berlin wartet weiter auf drei Schlüssel

Schlüssel statt Sterne: Der Guide Michelin zeichnet zum dritten Mal herausragende Hotels mit seinen begehrten Keys aus. Gleich zwölf davon gibt es in Berlin.

Auch das Telegraphenamt am Monbijoupark konnte sich in diesem Jahr erneut über Michelin Keys freuen.

Seit 100 Jahren werden mittlerweile schon die begehrten Michelin-Sterne verliehen und gelten seitdem als international anerkanntes Gütesiegel für herausragende Küche. Doch nicht nur Restaurants und deren Gastronomen können sich mit einer Auszeichnung des Guide Michelin schmücken: Seit vergleichsweise kurzer Zeit gibt es auch für Hotels ein eigenes Gütesiegel – die sogenannten Michelin Keys.



Bereits zum dritten Mal wurden die Keys verliehen, zum zweiten Mal in Deutschland. Dabei dürfen sich in diesem Jahr auch ein Dutzend Hotels in Berlin über eine Auszeichnung freuen.

„Ein echtes Juwel mit eigenem Charakter“

Die Bewertungsskala für die Schlüssel ist dabei dieselbe wie bei den Sternen. Einen Key bekommt ein Hotel für einen „ganz besonderen Aufenthalt“ – der Guide bezeichnet es als „echtes Juwel mit eigenem Charakter“. Dabei gehe der Service über das Übliche hinaus, und das Haus bietet mehr als vergleichbare Hotels derselben Preisklasse.



Ein „in jeder Hinsicht besonderes und einzigartiges Hotel“ bekommt hingegen zwei Keys. Die höchste Auszeichnung, also drei Keys, werden nur ganz wenigen Hotels verliehen, die zu den „bemerkenswertesten Aufenthalten der Welt“ zählen und selbst das eigentliche Reiseziel sein können, so der französische Restaurant-, Hotel- und Reiseführer.

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Gleich vorneweg: Ein Drei-Schlüssel-Hotel sucht man auch in diesem Jahr in Berlin vergeblich. Gerade einmal sechs Unterkünfte in ganz Deutschland wurde überhaupt die bestmögliche Auszeichnung verliehen – unter anderem dem Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten, dem Schloss Elmau und dem Hotel Bareiss in Baiersbronn.

Wie auch im vergangenen Jahr räumt Berlin allerdings in der Zwei-Key-Kategorie ab – wenn auch nur noch mit vier statt fünf Hotels. Erneut für einen „außergewöhnlichen Aufenthalt“ ausgezeichnet wurden dabei das Patrick Hellmann Schlosshotel im Grunewald, das Telegraphenamt gegenüber des Monbijouparks in Mitte und das Ritz-Carlton am Potsdamer Platz.



Überhaupt erstmals vertreten und gleich zur Premiere mit zwei Keys ausgezeichnet wurde das Waldorf Astoria am Zoologischen Garten.

Kaum ein Hotel in Berlin bietet einen vergleichbaren Ausblick: die Ambassador Suite im Waldorf Astoria am Zoologischen Garten © Katrin Streicher

Das Luxushotel in dem markanten Zoofenster-Hochhaus wurde Ende 2012 eröffnet und war das erste Haus der Waldorf-Astoria-Marke in Deutschland. Es verfügt über 232 Zimmer und Suiten und gehört inzwischen zu den bekanntesten Adressen der Hauptstadt. Neben der „Library“ im 15. Stock und der Lang Bar zählt auch die Präsidentensuite zu den Besonderheiten des Hotels, von der aus man nicht nur einen Blick über die ganze Stadt hat – sondern aus der Badewanne sogar auf die Elefanten im Zoo.

Warum verlor das Hotel de Rome seine Keys?

Gleich beide Keys verloren hat hingegen das Hotel de Rome. Während das Luxushotel in der Behrenstraße noch im vergangenen Jahr doppelt ausgezeichnet wurde, geht es in diesem Jahr leer aus. Das muss jedoch nicht unbedingt einen Qualitätsverlust bedeuten. Noch bis Ende Oktober betrieb Rocco Forte Hotels das Hotel de Rome, seit dem 1. November leitet die Eigentümerin Gruppo Statuto selbst den operativen Betrieb.



Denn auch wenn Michelin nicht öffentlich sagt, dass der Verlust der beiden Keys auf den Betreiberwechsel zurückzuführen ist, könnte dieser durchaus bei der Bewertung berücksichtigt worden sein – eben weil der Guide auch die Konsistenz der Leistung eines Hotels bewertet. Eine Nachfrage der Berliner Zeitung beim Hotel blieb bislang unbeantwortet.

Verlor gleich zwei Keys auf einmal: das Hotel de Rome neben der St.-Hedwigs-Kathedrale. © Four Seasons

Mit einem Michelin-Schlüssel weniger muss sich das Hotel am Steinplatz zufriedengeben. Das Roomers-Hotel in Charlottenburg konnte noch im vergangenen Jahr zwei Keys für sich beanspruchen, wird in diesem Jahr allerdings für einen „ganz besonderen“, nicht aber für einen „außergewöhnlichen“ Aufenthalt mit einem Key ausgezeichnet.

Das Hotel am Steinplatz blickt auf eine turbulente, über 100 Jahre lange Historie zurück: 1913 wurde das Hotel in einem rund fünf Jahre zuvor errichteten Jugendstilgebäude eröffnet. Nach mehreren Jahrzehnten als Hotel wurde das Gebäude zwischenzeitlich unter anderem als Seniorenheim genutzt, bevor es 2013 nach umfassender Sanierung wieder als Hotel eröffnete. Seit 2025 gehört es als Roomers Berlin zur Gekko Group.

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Neben dem Roomers Berlin Steinplatz reihen sich bei den Ein-Key-Hotels auch das Château Royal in Mitte, das Hotel Zoo Berlin am Ku’damm und das Hotel Orania im Herzen Kreuzbergs 36, am Oranienplatz, ein. Auch eine der wohl bekanntesten Adressen des Landes wird wie im vergangenen Jahr mit einem Schlüssel ausgezeichnet: das Adlon Kempinski.



„Für alle, die ausgehen und etwas von der Stadt sehen wollen, hat das Adlon eine ideale Lage, in Sichtweite des Brandenburger Tores und des Pariser Platzes, nur einen Katzensprung entfernt vom Reichstag und vom Potsdamer Platz“, heißt es auf der Seite des Guide.

In derselben Kategorie reihen sich außerdem das Stue zwischen Tiergarten und Zoo, das Fünf-Sterne-Designhotel Mandala am Potsdamer Platz sowie das Wilmina Hotel ein, das in einem früheren, heute denkmalgeschützten Gerichts- und Gefängnisensemble auf der Kantstraße liegt.

Die Michelin Keys gibt es mittlerweile seit drei Jahren, wurden 2024 jedoch ausschließlich in Frankreich verliehen – und seit vergangenem Jahr auch international. Insgesamt umfasst die diesjährige Hotelauswahl in Deutschland sechs Drei-Key-Hotels, 37 Zwei-Key-Hotels und 87 Ein-Key-Hotels, die den Ansprüchen der Michelin-Inspektorinnen und Inspektoren entsprachen.

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