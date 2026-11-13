Microsoft hat den technischen Fehler nach eigenen Angaben behoben, doch nicht alle Dienste funktionieren wieder. Ein überlasteter Serverprozess sorgte weltweit für Ausfälle.

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Neben Outlook waren auch Teams, SharePoint und der KI-Assistent Copilot von der Störung betroffen.

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Nach der weltweiten Störung von Outlook und anderen Microsoft-365-Diensten können viele Nutzer wieder auf ihre E-Mails und Anwendungen zugreifen. Microsoft meldete am Freitag weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung. Vollständig behoben sind die Probleme aber noch nicht: Einzelne Nutzer können weiterhin Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Dienste haben oder E-Mails verspätet erhalten.

Nach Angaben des Konzerns ist die Zahl der noch nicht zugestellten E-Mails deutlich zurückgegangen und nähert sich dem üblichen Niveau. Microsoft erklärte zudem, den technischen Fehler behoben zu haben, der die Störung ausgelöst hatte. An der Behebung der verbliebenen Störungen werde weitergearbeitet.

Fehler nach Änderung am Netzwerk

Die Störung begann am Donnerstag und betraf neben Outlook unter anderem Teams, SharePoint und den KI-Assistenten Copilot. Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen in mehreren Weltregionen waren betroffen. In Großbritannien mussten einige Polizeidienststellen und Einrichtungen des Gesundheitswesens zeitweise auf das Telefon ausweichen.

Als Ursache nannte Microsoft einen Fehler, der beim früheren Ausbau seiner Netzwerkkapazitäten entstanden und nach einer weiteren Änderung am Netzwerk zutage getreten sei. Ein überlasteter Serverprozess führte demnach dazu, dass Server ausfielen. Die verbliebenen Server mussten deren Aufgaben übernehmen und gerieten ebenfalls an ihre Belastungsgrenzen.

Microsoft änderte die Konfiguration, startete Server neu und leitete den Datenverkehr um. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht, teilte der Konzern mit.

Zustellung verzögerter E-Mails

Damit ausstehende Nachrichten während der Wiederherstellung nicht verloren gehen, verlängerte Microsoft den Zeitraum für Zustellversuche auf 48 Stunden. Microsoft stellte die Dienste schrittweise wieder her und überprüfte dabei ihre Stabilität.

In Europa und Nordamerika verbesserte sich die Lage am Freitag. In Teilen Asiens waren Arbeiten zur Wiederherstellung bereits abgeschlossen. Microsoft prüfte weiterhin, ob seine Dienste auf verschiedenen Wegen wieder zuverlässig erreichbar sind.

Microsoft wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington. Neben dem Betriebssystem Windows und Bürosoftware gehört auch die Cloudplattform Azure zum Geschäft. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte der Konzern laut Geschäftsbericht einen Umsatz von knapp 332 Milliarden US-Dollar.

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