Karlsruhe lässt die Wahlergebnisse nicht nachzählen. Das Demokratievertrauen unseres rechtschaffenen Kolumnisten kann das nicht erschüttern.

Amira Mohamed Ali (BSW, vorn) legt Einspruch gegen die Bundestagswahl ein (Archivbild). Das Verfassungsgericht lässt nicht nachzählen. Ist das das Ende der Demokratie?

Wenn die Bundestagswahl nicht neu ausgezählt wird, leben wir in keiner Demokratie mehr. So sprach BSW-Chefin Amira Mohamed Ali kurz vor der abschlägigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.



Und nun? Ich distanziere mich. Ich weiß, was ich habe. Immer noch eine Demokratie, in der ich gut und gerne lebe. Die großzügig ist, zumal mit sich selbst. Sie gibt Zahlenfetischisten klar Bescheid, dass Parlament und Regierung womöglich sowie unter Umständen absolut zweifelsfrei durch den Wählerwillen legitimiert sind.

Was im Digitale-Medien-Staatsvertrag steht

Unsere Demokratie® lebt. Als pulsierender Organismus mit einem, wie wir Politprofis sagen, atmenden Deckel. Ihr Atem betört mich. Ich lebe in einer Demokratie, die Inhalte amtlich als „verlässlich“ bewerteter Medien bevorzugt in soziale Netzwerke speisen lassen will. Erst recht, wenn sie „vielfaltsfördernd“ sind. Das steht im Entwurf des Digitale-Medien-Staatsvertrags. Ich begrüße alles, was hilft, unseren Menschen gute und richtige Informationen zu verabreichen.

Also auch den Vorschlag eines Registers für Personen und Organisationen, die „falsche Informationen zum Klimawandel“ verbreiten. Dass jene „an den Pranger gehören“, findet nicht nur der Stuttgarter CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk. Es geht um eine Online-Namensliste statt um Schandpfähle auf Marktplätzen. Moderner Konservatismus vereint Tradition mit technischem Fortschritt.

„Der rechtschaffene Bürger hat nichts zu befürchten.“

Ich lebe in einer Demokratie, deren Inlandsgeheimdienst nunmehr heimlich Privatwohnungen besichtigen und mit Überwachungstechnik mietspiegelneutral aufwerten darf. Ich jubiliere, wenn CDU-Innenpolitiker Alexander Throm einen Evergreen ausgräbt: „Es geht hier um die Feinde unserer Demokratie. Der rechtschaffene Bürger hat nichts zu befürchten.“ Bezüglich der Rechtschaffenheitsdefinition vertraue ich auf die zuständigen Organe. Kommt eine Fortsetzung von „Das Leben der Anderen“? Als Gegenwartsfilm? Wieder ein Oscar?

Als Insasse der Europäischen Union lebe ich in einer Demokratie, wo Minister und Brüsseler Beamte ausgewählte EU-Bürger wegen Prorussentums liebevoll in Sanktionspakete verpacken. Zuletzt traf es den irischen RT-Mitarbeiter Chay Bowes. Ihm werden Konten gesperrt, Geschäfte blockiert, Reisen beschränkt. Grundrechtsentzug ohne Gerichtsurteil, per Exekutivbeschluss. Der Mann sollte froh sein, in rechtsstaatlichen Verhältnissen zu leben. Sonst wäre er auch formal in Acht und Bann beziehungsweise vogelfrei.

Erinnerung an Wolf Biermann

Erstmals bedauere ich, kein Österreicher zu sein. Dort würde ich in einer Demokratie leben, deren Ex-Außenministerin womöglich bald keine Österreicherin mehr ist. Karin Kneissl steht Putin politisch nahe und wohnt jetzt in Russland. Dort schimpft sie auf die Heimat, wo eine Behörde erwägt, ihr die einzige Staatsbürgerschaft zu entziehen.

Charmante Idee zum 50. Jahrestag der Ausbürgerung Wolf Biermanns, der auch garstig über den Staat redete, dessen Pass er trug. Ich hoffe auf Stellungnahmen von Wiener Produktionskollektiven, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden im 1976er Stil: „Wer sich bemüht, uns in unserem Kampf zu schwächen, den müssen wir von uns weisen.“

Kurzum: Ich lebe in einer Demokratie, auf deren Langmut sich ihre Leugner nicht verlassen sollten. Etwa Typen, die behaupten, man könne Zählfehler nur durch Nachzählen belegen. Die kommen auf meine Liste. Alle. Frau Mohamed Ali, ich beobachte Sie.

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