Das Familienunternehmen gibt seine Standorte am Kurfürstendamm, in der Schlüterstraße und in der Wilmersdorfer Straße auf. Die ersten Räumungsverkäufe beginnen im November.

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Das Berliner Modehaus Mientus hat am Donnerstag bestätigt, dass es nach fast 90 Jahren aufgibt. Bis Ende Juni 2027 sollen alle Geschäfte schrittweise schließen. Auf Facebook begründete die Eigentümerfamilie den Schritt mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den veränderten Bedingungen für unabhängige Modehändler. Die Fachzeitschrift TextilWirtschaft hatte bereits Mitte Oktober über das bevorstehende Aus berichtet.

Betroffen sind die drei Berliner Geschäfte am Kurfürstendamm, in der Schlüterstraße und in der Wilmersdorfer Straße. Nach Angaben von Mientus informierte die Eigentümerfamilie die Mitarbeiter bereits im Juni persönlich über die Entscheidung.

Räumungsverkauf beginnt im November

Am Kurfürstendamm 52 soll der Räumungsverkauf nach Angaben von Mientus am 4. November beginnen. Das Geschäft soll voraussichtlich am 30. Januar 2027 schließen. Auch für die Filiale in der Schlüterstraße sind Räumungsverkäufe ab November vorgesehen.

Das Stammhaus in der Wilmersdorfer Straße 73 bleibt während der Herbst- und Wintersaison 2026/27 zunächst regulär geöffnet. Dort ist der Räumungsverkauf für März 2027 geplant. Ende Juni soll der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt werden.

Von Oppeln nach West-Berlin

Die Geschichte von Mientus begann 1937 in Oppeln, wo Michael Mientus ein Geschäft für Herrenbekleidung eröffnete. 1949 wagte die Familie in der Berliner Schlüterstraße einen Neuanfang. 1958 kam ein Bekleidungshaus in der Wilmersdorfer Straße hinzu, 1972 die Filiale am Kurfürstendamm.

Drei Generationen lang führte die Familie Mientus das Unternehmen, das sich auf hochwertige Herrenmode spezialisierte. Neben internationalen Designermarken bot Mientus auch Kollektionen von noch wenig bekannten Modedesignern an.



Wie das Stadtmagazin tipBerlin berichtet, gehörte Mientus zu den frühen Händlern internationaler Designermarken. Bei Hugo Boss führt das Unternehmen seit 1968 die Kundennummer eins. Bereits 1999 begann Mientus, seine Waren auch über das Internet zu verkaufen.

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