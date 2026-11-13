Mieter aufgepasst: 9 Änderungen für 2027 – eine bringt Ihnen sogar Geld

Drei Prozent weniger Heizkosten: Hat der Vermieter alte Zähler nicht umgerüstet, dürfen Mieter ab der Abrechnung 2027 kürzen. (Symbolbild)

Hängt im Treppenhaus noch der Zettel mit dem Ablesetermin „zwischen 8 und 12 Uhr“? Dann betrifft Sie die erste Änderung für 2027 direkt.



Insgesamt kommen auf Mieter in Deutschland neun Neuerungen zu. Vier davon stehen fest, fünf sind erst geplant. Hier sind alle im Überblick, sortiert nach Verbindlichkeit.

Heizkostenzähler: Frist endet am 31. Dezember

Alte Heizkostenverteiler, Wärme- und Warmwasserzähler müssen laut Paragraf 5 der Heizkostenverordnung bis Jahresende fernablesbar sein. Zum Ablesen muss dann niemand mehr in die Wohnung.



Mietet der Vermieter die neuen Geräte, darf er die Kosten umlegen. Er muss das aber ankündigen, und widerspricht die Mehrheit der Mieter binnen eines Monats, ist die Anmietung unzulässig.

Drei Prozent weniger Heizkosten

Rüstet der Vermieter trotz Pflicht nicht um, dürfen Mieter ihren Heizkostenanteil nach Paragraf 12 der Heizkostenverordnung um drei Prozent kürzen. Bei 1.200 Euro im Jahr sind das 36 Euro.



Das gilt erst für die Abrechnung 2027, die meist 2028 kommt. Die Kürzung muss schriftlich erklärt werden, die laufende Miete bleibt unangetastet.

Monatliche Verbrauchsinfo: Fehlt sie, darf gekürzt werden

Wer fernablesbare Geräte hat, muss nach Paragraf 6a der Verordnung jeden Monat über seinen Verbrauch informiert werden, etwa per App oder E-Mail, mit Werten in Kilowattstunden.



Bleibt die Info aus, dürfen Mieter schon heute um drei Prozent kürzen. Deshalb Mitteilungen aufbewahren und Lücken schriftlich bei der Hausverwaltung rügen.

CO₂-Preis: Kein Sprung zum Jahreswechsel

Der Bundestag hat Mitte Oktober beschlossen, dass der CO₂-Preis für Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel auch 2027 zwischen 55 und 65 Euro je Tonne liegt.



Ein Preisschock bleibt damit aus. Billiger wird das Heizen trotzdem nicht automatisch, denn Brennstoffpreise und Verbrauch zählen mit. Ab 2028 greift der EU-Emissionshandel.

Ab hier ist noch nichts beschlossen

Die folgenden fünf Punkte liegen noch im Bundestag. Der Wohngeld-Entwurf liegt dort seit Ende September, das Mietrechtspaket von Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) seit Juli.



Bis zum Beschluss kann sich jedes Detail noch ändern. Fest angepeilt ist der 1. Januar 2027 nur beim Wohngeld.

Wohngeld: Heizkosten-Zuschlag soll halbiert werden

Laut Gesetzentwurf sinkt die Heizkostenkomponente bei einer Person von 96 auf 48 Euro im Monat. Zugleich soll die Anpassung an Mieten und Preise ausfallen.



Das ist ein Rechenwert, das Wohngeld sinkt also nicht um denselben Betrag. Wer heute nur knapp Anspruch hat, kann aber ganz herausfallen. Laufende Bescheide gelten weiter.

Indexmiete: Dämpfer bei hoher Inflation

Steigt der Verbraucherpreisindex um mehr als drei Prozent im Jahr, soll der Teil darüber nur noch zur Hälfte zählen. Bei fünf Prozent Inflation wären also vier Prozent Mieterhöhung möglich.



Gelten soll das nur in Gebieten, die die Länder per Verordnung festlegen. Dort wären auch bestehende Indexmietverträge erfasst.

Möblierte Wohnungen: Zuschlag offenlegen

Vermieter sollen vor Vertragsschluss nennen müssen, wie hoch der Möbelzuschlag ist. Bei voll ausgestatteten Wohnungen gelten Zuschläge bis zehn Prozent der Miete ohne Möbel als angemessen.



Die Ausnahme vom Mieterschutz für Wohnen „zum vorübergehenden Gebrauch“ soll auf sechs Monate begrenzt werden, allerdings nur für neue Verträge.

Mietschulden: Nachzahlen soll die Wohnung retten

Bisher wendet eine rechtzeitige Nachzahlung nur die fristlose Kündigung ab. Die oft zusätzlich ausgesprochene ordentliche Kündigung bleibt bestehen.



Künftig soll die Nachzahlung einmal pro Mietverhältnis beide abwenden. Wer jetzt gekündigt wird, sollte sofort Mieterverein, Jobcenter oder Sozialamt einschalten.

Modernisierung: Erleichterung für Vermieter

Das Paket enthält auch ein Zugeständnis an Vermieter. Das vereinfachte Verfahren für Mieterhöhungen nach einer Modernisierung soll bis 20.000 statt 10.000 Euro je Wohnung möglich werden.



Es geht dabei um ein Berechnungsverfahren, nicht um 20.000 Euro auf der Rechnung. Mieter sollten jede Ankündigung trotzdem genau prüfen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema