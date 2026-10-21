Mieter zahlt für Enteignung: Dieser Linken-Politiker bestätigt Ines Schwerdtners Aussage

Bezahlbare Wohnungen versprechen und die Enteignung großer Wohnungskonzerne ausgerechnet aus den Mieten finanzieren? Was zunächst widersprüchlich klingt, ist Teil des Plans der Linken. Bundesparteichefin Ines Schwerdtner hatte zuletzt erklärt, dass sich die Vergesellschaftung über Mieteinnahmen finanzieren lasse, ohne dass diese erheblich steigen müssten.



Nun bestätigt der Berliner Linken-Politiker Niklas Schenker auf Anfrage der Berliner Zeitung das Finanzierungsmodell. Dass dafür drastische Mieterhöhungen notwendig seien, bestreitet er allerdings.



„Wie bei jedem ‚normalen‘ Immobilienerwerb auch, wird die Entschädigungssumme – analog zum Kaufpreis bei regulärem Erwerb – im Wesentlichen aus den Mieteinnahmen geleistet“, erklärte Schenker, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und deren Sprecher für Mieten und Wohnen.