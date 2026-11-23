Vermüllte Höfe, kaputte Fahrstühle, defekte Eingangstüren und Ärger mit der Gewobag: In der Obstallee in Staaken haben sich Mieter zusammengeschlossen, weil sie die Zustände in ihrer Wohnanlage nicht länger hinnehmen wollen. Ihre Forderung ist klar – und ihre Geduld am Ende.



Es ist die Summe vieler Missstände, die die Bewohner auf die Palme bringt. Müll, der aus Fenstern geworfen wird, überfüllte Abstellräume, Schimmel, defekte Fahrstühle und eine aus ihrer Sicht mangelhafte Kommunikation mit der Gewobag. Deshalb haben sich einige Mieter zu den „Mietrebellen“ zusammengeschlossen.



Entstanden ist die Gruppe aus einer Mieterversammlung im November vergangenen Jahres. Schnell wurde deutlich, dass viele Bewohner mit ähnlichen Problemen kämpfen. Aus dem gemeinsamen Ärger entstand ein drei- bis vierseitiger Beschwerdebrief an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewobag. Inzwischen engagieren sich etwa ein Dutzend Mieter in der Initiative. Eine feste Struktur hat die Gruppe nicht.



Unterstützt werden sie von Tom Liebelt, Sozialarbeiter im Stadtteilzentrum Staakentreff, wo sich die Mietrebellen zusammenfinden. Erste Gespräche mit der Gewobag gab es bereits im März. Allerdings sei den Mietern gleich zu Beginn vermittelt worden, dass solche Treffen mit Bewohnern eigentlich nicht vorgesehen seien. Dafür gebe es schließlich die Mieterbeiräte, berichtet Ruben Norgall, einer der Mieter und Mitglied der Gruppe.

An dem Hochhaus in der Obstallee in Berlin-Spandau ist eine ausgebrannte Wohnung zu erkennen. Bislang wurden die Schäden nicht behoben. © Alexandra Gretschichin/Berliner Zeitung

„So wie die Zustände jetzt sind, war es noch nie“

Bärbel Kynast lebt seit 40 Jahren in der Obstallee und kennt die Entwicklung der Wohnanlage. Auch sie gehört zu den Mietrebellen. Ihr Urteil fällt deutlich aus: „So wie die Zustände jetzt sind, war es noch nie.“ Kevin Mattern wohnt seit zehn Jahren mit seiner Freundin in dem Wohnblock. Ruben Norgall zog vor knapp vier Jahren aus Hamburg nach Berlin, weil er eine behindertengerechte Wohnung suchte. Mittlerweile ist seine Begeisterung für das Wohnumfeld verflogen: „Wenn es nach mir ginge, würde ich lieber heute als morgen von hier wegziehen“, sagt er.



Für Liebelt geht es bei der Initiative vor allem um Selbstorganisation. Die Bewohner sollten darin bestärkt werden, sich selbst für bessere Wohn- und Lebensbedingungen einzusetzen. Dabei gehe es nicht nur darum, einzelne Mieter für ihr Verhalten verantwortlich zu machen, sondern auch um die Abläufe innerhalb der Wohnanlage. „Die Leute wird man hier kaum ändern können, es sind schließlich 20.000 Einwohner, aber das System könnte man vielleicht anpassen“, sagt Liebelt.

Müll, Wildschweine und offene Eingangstüren

Besonders die Vermüllung der Anlage sorgt für Unmut. Immer wieder werde Abfall aus Fenstern geworfen. Kynast habe solche Vorfälle fotografiert und der Gewobag gemeldet. Die Beschwerden seien jedoch nicht angenommen worden. Auch die Reinigung funktioniere aus ihrer Sicht nicht mehr zuverlässig. Eigentlich soll die Anlage jeden Donnerstag gesäubert werden. Seit 2023 werde aber nicht mehr ordentlich gereinigt, beklagt sie. Auf ihre Hinweise habe sie häufig lediglich die Rückmeldung bekommen, dass alles in Ordnung sei.



Auch der Müllraum war zeitweise kaum noch zu benutzen. Kevin Mattern berichtet, dass dort zwischenzeitlich nur eine einzige Tonne zur Verfügung gestanden habe, die zudem nur einmal wöchentlich geleert worden sei. Inzwischen habe sich die Lage nach einem Austausch mit dem Immobiliendienstleister Musterknaben eG, der für die Reinigung der Müllräume verantwortlich zeichnet, teilweise verbessert. Der Raum wurde aufgeräumt und die Abholung auf zweimal pro Woche erhöht. Allerdings sei bislang nur eine weitere Tonne hinzugekommen. „Die stellen trotzdem den Müll überall hin, es bringt nichts“, sagt Kynast. Die Mietrebellen wünschen sich deshalb sogenannte Mülldetektive, die illegale Ablagerungen aufklären sollen. Außerdem müssten die Müllbehälter besser gegen Tiere gesichert werden. Wildschweine, Ratten und Raben würden zunehmend zum Problem.



Neben dem Müll beschäftigt die Bewohner auch die Sicherheit. Viele Eingangstüren seien nicht richtig verschlossen, Schlösser defekt und Schranken dauerhaft geöffnet. An einem Hauseingang fehle laut Mattern bereits seit einem halben Jahr eine Tür. Sie stehe zwar daneben, eingebaut worden sei sie aber bislang nicht. „Fast jede Tür geht einfach immer auf. Jede Schranke steht offen, jedes Müllhaus ebenfalls“, berichtet er.



Hinzu kämen Schimmel, Wasserschäden, Heizungsprobleme und immer wieder defekte Fahrstühle. Ruben Norgall berichtet, sogar bis zu sechs Wochen ohne Heizung ausgekommen zu sein. Die Aufzüge würden zwar repariert, fielen aber häufig kurze Zeit später erneut aus. Als Erklärung kursiere unter den Bewohnern, Ersatzteile müssten erst aus China importiert werden.

Der Mülleimer in der Obstallee quillt über. Überall sammelt sich der Müll, sodass Tiere ungehindert zubeißen können. © Alexandra Gretschichin/Berliner Zeitung

Eine Hotline, die kaum erreichbar ist

Nicht nur die baulichen und hygienischen Zustände sorgen für Ärger, auch die Kommunikation mit der Gewobag kritisieren die Mieter. Ruben Norgall berichtet, dass er die Hotline kaum erreichen könne und auf E-Mails häufig keine Antwort bekomme.



Kevin Mattern erhält zwar Rückmeldungen, empfindet deren Ton aber als respektlos. Als er darauf hinwies, dass defekte Schranken die Nutzung seines angemieteten Parkplatzes verhinderten, habe die Gewobag ihm geantwortet, er könne ja kündigen. Für den Parkplatz zahlt er monatlich 50 Euro.



Auch die Parkplatzsituation sorgt für Diskussionen. Immer wieder würden Stellplätze von fremden Fahrzeugen blockiert. Besonders kritisch sieht Norgall zudem zugeparkte Ausfahrten. Dadurch könnten Feuerwehr und Rettungsdienst behindert werden. „Es geht hier manchmal um Leben und Tod“, ergänzt Bärbel Kynast.

Was die Mietrebellen erreichen wollen

Trotz der vielen Beschwerden geht es der Gruppe nicht nur darum, ihrem Ärger Luft zu machen. Die Bewohner wollen konkrete Veränderungen: eine saubere Wohnanlage, funktionierende Fahrstühle, sichere Eingänge, ausreichend Mülltonnen und vor allem eine Gewobag, die ihre Anliegen ernst nimmt. Kynast hofft, dass die Wohnanlage wieder so gepflegt wird, wie sie es von früher kennt. Nach 40 Jahren in der Obstallee wünscht sie sich, dass sich die Verantwortlichen wieder stärker um die Belange der Mieter kümmern.



Für die Mietrebellen steht fest: Sie wollen nicht länger hinnehmen, dass Beschwerden versanden und Probleme ungelöst bleiben. Tom Liebelt sieht in ihrem Zusammenschluss einen wichtigen Schritt: Die Bewohner müssten erkennen, dass sie gemeinsam etwas bewegen können. Der Staakentreff will sie dabei weiterhin unterstützen.

Der Garten wirkt verwildert und verliert seine Struktur. Die Grünfläche wirkt ungeordnet und trostlos. © Alexandra Gretschichin/Berliner Zeitung

Stellungnahme der Gewobag

Die Gewobag weist die Kritik, dass sie sich nicht um die Probleme in der Obstallee kümmere, zurück. Man kenne die Situation im Quartier und arbeite an Verbesserungen. Seit Juli 2026 sei der eigene Hauswartservice „HausWart Plus“ vor Ort. Dieser kontrolliere die Reinigungsarbeiten und koordiniere die Beseitigung von Mängeln. Für mehrere Gebäude seien außerdem Strangsanierungen geplant. Die betroffenen Mieter seien bereits informiert worden.



Zu den Problemen im Quartier zählt die Gewobag mutwillige Verschmutzungen, Sperrmüllablagerungen und Beschädigungen. Diese würden zwar beseitigt, ließen sich ohne die Mithilfe der Bewohner aber nicht dauerhaft verhindern. Störungen an Aufzügen, Türen und Schranken würden von Fachfirmen bearbeitet. Sicherheitsrelevante Mängel hätten Vorrang. Auch Hinweisen auf blockierte Rettungswege und Probleme mit Parkplätzen gehe man nach. Bei den Heizungen stellt die Gewobag klar, dass vor allem die Nachtspeicherheizungen betroffen seien. Für deren Reparatur sei Stromnetz Berlin zuständig. Bei den eigenen Heizungsanlagen habe es zuletzt nur vereinzelte Probleme gegeben, etwa Heizkörper, die entlüftet werden mussten.

Dass es bei der Erreichbarkeit und Bearbeitung von Mieteranliegen noch Probleme gibt, bestreitet die Gewobag nicht. Durch mehr Präsenz der Hauswarte vor Ort soll sich die Situation verbessern. Auch die Anliegen der Initiative Mietrebellen seien ernst genommen worden. Die Gewobag verweist allerdings auf den gewählten Mieterbeirat, mit dem sie regelmäßig im Austausch stehe. Dieser sei der zentrale Ansprechpartner für die gemeinschaftlichen Belange im Quartier. Die Vertreter der Initiative seien eingeladen, sich ebenfalls an ihn zu wenden.

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