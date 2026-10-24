Mietwagen-Schock nach dem Urlaub: Kunde soll 28.933 Kilometer in 7 Tagen gefahren sein

Mietwagen-Ärger: Avis berechnete einem Urlauber 28.933 Kilometer in 7 Tagen und buchte 3700 Euro ab. Wie der Fehler aufflog und was Mieter tun können.

Ein Schild des Autovermieters Avis. Das Unternehmen hat einem Kunden in Kanada 28.933 Kilometer in sieben Tagen berechnet, tatsächlich gefahren war er rund 1400. (Symbolbild)

28.933 Kilometer in sieben Tagen. So weit soll ein Mann aus Toronto mit einem Mietwagen gefahren sein, und so hat es ihm der Autovermieter Avis auch berechnet.



Abgebucht wurden 5900 kanadische Dollar, umgerechnet rund 3700 Euro. Das kam auf die mehr als 1000 Dollar obendrauf, die Yuehao Huang für den Wagen bereits vorab bezahlt hatte.



Zuerst berichtete der Toronto-Sender CityNews über den Fall, inzwischen haben ihn unter anderem das kanadische Automagazin Driving.ca und das Portal Dexerto aufgegriffen.

172 km/h rund um die Uhr

Die Avis-Rechnung ergibt gut 4100 Kilometer pro Tag. Dafür hätte Huang eine Woche lang ununterbrochen mit durchschnittlich 172 km/h fahren müssen, also auch nachts und ohne einen einzigen Tankstopp.



Auf Deutschland übertragen wäre das jeden Tag rund siebenmal die Strecke von Berlin nach München. Insgesamt kommen knapp drei Viertel des Erdumfangs zusammen.

Die Handy-App zählte 1400 Kilometer

Huang war am 11. September von Toronto nach Montreal geflogen und hatte dort den Wagen übernommen. Mit Verwandten, die zu Besuch waren, fuhr er eine Woche durch die Region: Montreal, das Wandergebiet Mont-Tremblant, Ottawa und Québec.



Die Tracking-App auf seinem Handy kam in dieser Zeit auf rund 1400 Kilometer. Darin sind sogar die Wanderungen enthalten.



Avis hatte ihm also etwa das Zwanzigfache dessen berechnet, was er überhaupt zurückgelegt hatte.

Avis erklärte die Abbuchung für korrekt

Huang widersprach sofort und schickte Avis seine Tracking-Daten. Das Unternehmen sagte eine Prüfung zu. Danach kam wochenlang nichts.



Also versuchte er es über seinen Kreditkartenanbieter American Express. Avis teilte dem Kartenanbieter mit, die Gebühren seien berechtigt. Damit war auch dieser Weg zu.



Erst als Huang sich an die Verbraucherrubrik „Speakers Corner“ des Senders wandte, bewegte sich etwas. Einen Tag nach dessen Anfrage räumte Avis den Fehler ein.

„Fehler bei der Dateneingabe“

Eine gründliche Prüfung habe ergeben, dass ein Fehler bei der Dateneingabe zu der falschen Kilometerabrechnung geführt habe, teilte Avis mit. Das Unternehmen entschuldigte sich und kündigte die Erstattung an. Man werde die Abläufe in den Teams nachschärfen.



Das erklärt den Tippfehler. Es erklärt nicht, warum eine Zahl von gut 4100 Kilometern pro Tag durch die Abrechnung lief, ohne dass irgendein System oder Mitarbeiter stutzig wurde. Und warum Avis sie sogar gegenüber der Kreditkartenfirma verteidigte.

Derselbe Fehler schon 2022

Neu ist das Problem nicht. Im Spätsommer 2022 mietete eine Frau aus Vancouver am Flughafen Toronto Pearson für drei Tage einen Wagen bei Avis.



Abgerechnet wurden laut CTV News 36.482 Kilometer, zusammen mehr als 8000 Dollar. Auch damals entschuldigte sich Avis und zahlte zurück, eine Ursache nannte das Unternehmen nicht.

Rückbuchung über die Kreditkarte ist kein Selbstläufer

Der Fall zeigt, wo Mieter am verwundbarsten sind: Der Vermieter hat die Kreditkartendaten und bucht einfach ab. Wer dann über die Kartenfirma widerspricht, steht gegen die Aussage des Unternehmens.



Entscheidend sind deshalb Belege. Huangs eigener Rat lautet, den Tacho bei der Abholung und bei der Rückgabe zu fotografieren. Ein Foto mit Zeitstempel ist schwerer wegzudiskutieren als jede Erinnerung.

Was Mieter bei der Rückgabe tun sollten

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland bearbeitet nach eigenen Angaben jedes Jahr zahlreiche Beschwerden über hohe Nachforderungen von Autovermietern. Es rät, den Wagen nach Möglichkeit gemeinsam mit einem Mitarbeiter zurückzugeben und ein Rückgabeprotokoll zu verlangen.



Wer außerhalb der Öffnungszeiten abgibt, hat später kaum etwas in der Hand. Zusätzlich hilft eine aktive Standortaufzeichnung im Handy als zweites Beweismittel.



Huang hatte genau diese Daten. Geholfen haben sie ihm erst, als ein Fernsehsender anrief.

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