Migranten-Gang terrorisiert Pankow: Vater klagt die Berliner Justiz an

An solche Mitteilungen der Polizei hat man sich inzwischen gewöhnt: „Am gestrigen Nachmittag griff in Pankow eine Jugendgruppe drei Kinder an, raubte sie aus und verletzte sie teilweise schwer.“ Solche Meldungen sind Kurznachrichten in der Zeitung oder im Fernsehen. Dann kommt das nächste Thema. Doch wie geht es den Opfern? Was empfinden die Eltern? Wer sind die Täter?



Der Fall, um den es hier geht, ereignete sich im Paule-Park in der Nähe des Rathaus-Centers in Pankow und ist fast ein Jahr her: Am 15. November, einem Sonnabend, hielt sich der damals 13-jährige Leo (Name geändert) abends mit einem Gleichaltrigen und einem Elfjährigen auf dem dortigen Spielplatz auf.



Plötzlich wurden sie von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die Täter schlugen und traten sogar noch auf die Jungen ein, als diese am Boden lagen. Die Angreifer erbeuteten ein Handy und eine Geldkarte.

Der Elfjährige konnte flüchten und Erwachsene rufen. Als zwei Männer hinzueilten, liefen die Angreifer davon – nicht ohne Leo zu nötigen, mitzukommen. Sie hatten ihn quasi entführt.

Nach dem Überfall mehrere Tage im Krankenhaus

Leos Eltern machten sich zusammen mit der Polizei auf die Suche nach ihrem Sohn. Sie konnten ihn über seinen AirTag am Schlüsselbund am S-Bahnhof Schönholz orten. Die Polizei ermittelte auch die Täter. „Aber wie so oft in solchen Fällen geht es den Behörden vor allem um Täterschutz und weniger um Opferschutz“, sagt Jens U., der Vater des verletzten 13-Jährigen.



Der Berliner Zeitung erzählt der 48-jährige Vater, wie es danach weiterging: Demnach lag der Junge mehrere Tage im Krankenhaus. Sein Nasenbein war gebrochen. Wegen der Tritte gegen den Kopf befürchteten die Ärzte Hirnblutungen. Sein gleichaltriger Freund hatte ebenfalls ein gebrochenes Nasenbein. Er musste auch im Gesicht operiert werden.



Körperlich gehe es seinem Sohn inzwischen gut, sagt Jens U. In psychischer Hinsicht sei das jedoch schwer zu sagen. Der Junge lasse sich nichts anmerken. „Von außen betrachtet, hat es ihn härter gemacht.“

Pakistani ist polizeibekannter Intensivtäter

Über die Arbeit der Kriminalpolizei kann der Vater nichts Schlechtes sagen. „Die haben Ahnung, stehen voll im Geschehen und haben mit uns immer Kontakt gehalten“, sagt er.

Am 12. Dezember meldeten Staatsanwaltschaft und Polizei, dass „nach intensiven Ermittlungen“ die Operative Gruppe Jugendgewalt der Polizeidirektion 1 in Gesundbrunnen einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen habe.

Der 15-Jährige aus Pakistan ist polizeibekannt und als „Intensivtäter“ registriert. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Denn es gab einen richterlichen Unterbringungsbefehl wegen anderer Raubtaten: Zwischen dem 11. September 2025 und dem 25. November soll er fünf zum Teil schwere Raubüberfälle verübt haben: zwei im Paule-Park und je einen in der Breiten Straße, im Schlosspark Pankow und in der Danziger Straße. Auch ein 16 Jahre alter Mittäter sei an seiner Schule festgenommen worden, teilten die Strafverfolger mit.

Augenzeugen gesucht: Bitte melden Sie sich! Haben Sie in Berlin und Brandenburg Jugendgewalt erlebt oder beobachtet? Die Redaktion der Berliner Zeitung möchte erfahren, was passiert ist. Betroffene und Augenzeugen können sich per E-Mail an jugendgewalt-in-berlin@berliner-zeitung.de wenden – auf Wunsch auch anonym.

Den Tätern auf die Spur gekommen waren die Zivilfahnder unter anderem, weil die Eltern ihrem Sohn Leo erlaubt hatten, ein Instagram-Profil anzulegen. Die Algorithmen des Dienstes zeigen auch Instagram-Nutzer an, die in der Nähe sind. Bald tauchte das Profil des Haupttäters auf, der munter sein Leben dokumentierte. Die Fahnder nahmen diesen Hinweis dankbar auf.



Der 15-Jährige wurde der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Unterbringungsbefehl in einen Haftbefehl umwandelte. Dann setzte sie ihn außer Vollzug und ließ den Schläger unter der Auflage frei, dass er sich regelmäßig bei der Polizei melde.

90 Prozent haben migrantischen Hintergrund

Diese Freiheit nutzte der kriminelle Jugendliche, um weitere Raubtaten zu begehen – etwa am 13. Dezember, als er zusammen mit drei 14- und 15-jährigen Komplizen am Zeppelinplatz in Wedding einen 13-Jährigen überfiel und ausraubte.



Das Gebiet um das Rathaus-Center ist eigentlich eine belebte Gegend. Doch inzwischen könne man nicht mehr sagen: Hier sei es sicher und da nicht, befindet Jens U.



Der 15-Jährige und dessen Kumpels gehören zu einer Jugendgang aus dem Ortsteil Gesundbrunnen, der an Pankow grenzt und nicht weit vom Rathaus-Center entfernt ist. „Es ist eine relativ große Jugendgang, die hier die Gegend unsicher macht“, sagt Jens U. „Sie ist in mehreren Gruppen unterwegs. Von der Abstammung ist alles dabei und kunterbunt gemischt: arabisch, türkisch, auch ein Deutscher. Mindestens 90 Prozent haben einen migrantischen Hintergrund.“

Täterschutz vor Opferschutz

Jens U. war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und in Auslandseinsätzen. Er ist Buchhalter von Beruf und war unter anderem Filialleiter von Supermärkten in Wedding, wo es mitunter auch rau zugeht. „Ich habe alles durch“, sagt der 48-Jährige. Aber wie sich die Stadt in letzter Zeit entwickelt hat, das macht ihm und seiner Frau Sorgen. Der angegriffene Sohn ist der Älteste von drei Kindern. Die Sorgen sind dreifach.



Das mit dem Täterschutz sagt der Vater nicht so daher. Leo habe nur einmal einen Anruf von der Gewaltschutzambulanz der Charité bekommen. Seit dem Überfall übt sich der Junge im Boxsport und in der Selbstverteidigungskunst Krav Maga.



Jens U. weiß, dass die Fahnder der Polizei auch beim Jugendklub vorsprachen, der sich in der Nähe des Tatortes befindet. Die Mitglieder der Jugendgang sollen dort verkehren. Doch die Sozialarbeiter dort hätten Auskünfte verweigert, sagt der Vater. „Das fand ich sehr traurig.“

Ein Jahr nach dem Pankower Überfall vor Gericht

Jetzt laufen die Gerichtsprozesse gegen den inzwischen 16-jährigen Intensivtäter und zwei seiner Schlägerkumpane. Wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten sind die Verhandlungen nicht öffentlich, und die Behörden halten sich mit Auskünften zurück. Leos Eltern wurden schon zu mehreren Verhandlungen als Zeugen vorgeladen. Kommende Woche ist der nächste Termin. „Wir müssen uns um drei Kinder kümmern und sind voll berufstätig und müssen das jetzt auch noch irgendwie hinbekommen“, sagt der Vater.



Jens U. macht sich so seine Gedanken. Er weiß, dass beim Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. „Aber da muss gleich was passieren, um einen Erziehungseffekt zu erzeugen“, sagt er, „und nicht ein Jahr später!“ Er hält es auch für grob fahrlässig, solche Gewalttäter sofort wieder auf freien Fuß zu setzen. „Da fühlt man sich von der Justiz auf den Arm genommen.“



Jens U. sagt, dass er und seine Frau Eltern kennen, die ihren Kindern deshalb das geraubte Handy einfach ersetzen und gar nicht erst zur Polizei gehen würden.



Das alles hat die Familie zu einem Schluss kommen lassen. „Wir wollen aus Berlin wegziehen“, sagt der Vater. „Diese Stadt ist nicht mehr lebenswert.“

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