„Mike Hammer“-Star Stacy Keach ist tot: Seine Frau spricht von „unermesslicher Leere“

Stacy Keach ist tot: Der Star aus „Mike Hammer“ und „Prison Break“ starb im Alter von 85 Jahren in Polen an den Folgen einer schweren Herzerkrankung.

Stacy Keach als Privatdetektiv Mike Hammer, mit Hut und Nadelstreifenanzug über den Dächern von New York. Mit der Rolle wurde er in den 80er-Jahren weltberühmt. (Archivbild)

Mit Hut und Trenchcoat ermittelte er sich als Privatdetektiv Mike Hammer durch das Fernsehen der 80er-Jahre. Jetzt ist Stacy Keach tot.



Der US-Schauspieler starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren in seinem Haus im polnischen Magdalenka bei Warschau. Seine Frau Malgosia Tomassi bestätigte den Tod gegenüber dem Branchenblatt Variety, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Vorausgegangen war nach ihren Worten ein langer und schwerer Kampf gegen eine ernste Herzerkrankung und Herzversagen.

Stacy Keach: Das sagt seine Frau

„Stacy war nicht nur ein legendärer Schauspieler, bewundert und geliebt vom Publikum auf der ganzen Welt, sondern auch mein geliebter Mann, mein Gefährte und das Herz unserer Familie“, heißt es in der Mitteilung.



Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. Seine Stimme und die Liebe, die er so großzügig verschenkt habe, würden der Familie aber für immer bleiben.



Tomassi ist selbst Schauspielerin und stammt aus Polen. Sie stand mit ihrem Mann in mehreren „Mike Hammer“-Produktionen vor der Kamera, verheiratet waren die beiden seit 1986. Keach hinterlässt außerdem Sohn Shannon, Tochter Karolina und seinen jüngeren Bruder James Keach, der als Schauspieler und Regisseur arbeitet.

Warum Stacy Keach in Polen lebte

Die Verbindung nach Polen lief über seine Frau. Die Familie bewohnte ein Haus in Magdalenka, einem kleinen Ort südwestlich von Warschau. Seit 2015 besaß Keach neben der amerikanischen auch die polnische Staatsbürgerschaft.

„Mike Hammer“: Die Rolle seines Lebens

Einem Millionenpublikum wurde Keach mit der CBS-Serie „Mike Hammer“ bekannt, die von 1984 bis 1987 lief. Er spielte den knallharten Detektiv aus den Romanen von Mickey Spillane und wurde dafür für einen Golden Globe nominiert.



Die Figur begleitete ihn jahrzehntelang. Keach drehte weitere Fernsehfilme, Ende der 90er folgte die Serie „Mike Hammer, Private Eye“. Später las er Spillanes Romane als Hörbücher ein.

Kokain im Rasierschaum: Haft in England

Mitten in den Erfolg platzte 1984 ein Skandal. Am Londoner Flughafen Heathrow wurde Keach mit Kokain erwischt, versteckt in einer Dose Rasierschaum. Er saß danach rund sechs Monate im Gefängnis im englischen Reading, die Dreharbeiten ruhten.



Rückblickend nannte er die Festnahme in einem Interview mit Fox News „das Beste, was mir je passiert ist“. Es sei das Dümmste gewesen, was er tun konnte, sagte er dort. Vielleicht habe er unbewusst darauf gehofft, erwischt zu werden.



1986 kehrte er mit einem neuen „Mike Hammer“-Film auf den Bildschirm zurück.

Von „Prison Break“ bis „American History X“

Viele Zuschauer kennen Keach vor allem als Henry Pope, den Direktor des Gefängnisses Fox River in „Prison Break“. Er spielte die Rolle von 2005 bis 2007.



Im Kino blieb eine Figur hängen, vor der man sich fürchten konnte. In „American History X“ (1998) war er der Neonazi-Anführer Cameron Alexander, der junge Männer wie Edward Nortons Figur radikalisiert.



Begonnen hatte seine Kinokarriere 1968 mit „Das Herz ist ein einsamer Jäger“. 1972 spielte er unter Regisseur John Huston einen abgehalfterten Boxer im Drama „Fat City“, in den Komödien von Cheech & Chong den glücklosen Drogenfahnder Sergeant Stedenko.



Später folgten unter anderem „Flucht aus L.A.“, „Das Bourne Vermächtnis“, „Nebraska“ und „Wenn ich bleibe“. Gearbeitet hat er bis zuletzt: Seine letzte Rolle hatte er 2025 in „Jay Kelly“ mit George Clooney und Adam Sandler.

Herzinfarkt auf der Bühne in Chicago

1988 gewann Keach einen Golden Globe für die Titelrolle im TV-Mehrteiler „Hemingway“. Der Schriftsteller ließ ihn bis ins hohe Alter nicht los.



2017 sollte er Hemingway im Ein-Personen-Stück „Pamplona“ am Goodman Theatre in Chicago spielen. Am Premierenabend erlitt er auf der Bühne einen leichten Herzinfarkt, am nächsten Tag folgte eine Bypass-Operation. Ein Jahr später stand er mit demselben Stück wieder dort.



Die Bühne blieb seine eigentliche Heimat. Keach galt als einer der großen Shakespeare-Darsteller Amerikas und spielte den Hamlet in zwei verschiedenen Inszenierungen. 2015 wurde er in die American Theater Hall of Fame aufgenommen, 2019 bekam er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Kindheit mit vielen Operationen

Geboren wurde Walter Stacy Keach Jr. am 2. Juni 1941 in Savannah im US-Bundesstaat Georgia. Sein Vater war Theaterregisseur und Schauspieler, die Mutter Schauspielerin.



Als Kind musste er wegen einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte mehrfach operiert werden. Später studierte er in Berkeley und an der Yale School of Drama, als Fulbright-Stipendiat ging er an die London Academy of Music and Dramatic Art.

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