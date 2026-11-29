Mit kühlem Klima und günstiger Energie wirbt Argentinien um Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren. Doch zwischen Ankündigungen und Umsetzung klafft eine Lücke.

Die argentinische Regierung wirbt im Zuge des Booms Künstlicher Intelligenz (KI) um ausländische Investoren für den Bau großer Rechenzentren in Patagonien. „In Argentinien werden wir der Künstlichen Intelligenz keine Fesseln anlegen“, sagte der libertäre Präsident Javier Milei im Herbst auf einer Wirtschaftskonferenz in New York. Ein Papier des Außenministeriums preist die geografischen Vorzüge der Region an: dünne Besiedlung, kühle Winde und ein geringes Risiko für Naturkatastrophen.

Das polnische Unternehmen Green Capital plant nahe der patagonischen Stadt Trelew den „Atlas GigaHub“ mit einer Gesamtleistung von 3.000 Megawatt im Endausbau. Die staatliche Investitionsagentur PromArgentina rechnet mit langfristigen Investitionen von bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat mit dem Unternehmen Sur Energy vor rund einem Jahr eine Absichtserklärung für das Projekt „Stargate Argentina“ unterschrieben. Vorgesehen sind dafür Investitionen von 25 Milliarden Dollar und eine Leistung von bis zu 500 Megawatt. Zum Vergleich: Argentiniens bestehende Anlagen kommen laut der Internet-Handelskammer Cabase derzeit auf insgesamt rund 35 Megawatt.

Zweifel an der Umsetzung

Größere Schritte zur Realisierung der Projekte sind bislang nicht bekannt geworden. „Wir haben viele großspurige Ankündigungen gehört, aber nur sehr wenig davon ist tatsächlich umgesetzt worden“, sagte Daniel Yankelevich, KI-Experte der argentinischen Denkfabrik Fundar, der Deutschen Presse-Agentur. Gerardo Manhard von der Beratungsfirma Dreicon verwies auf die Verfügbarkeit von sehr günstigem Erdgas aus der Schiefergaslagerstätte Vaca Muerta als Standortvorteil. Er rechnet aber damit, dass viele Vorhaben nicht im geplanten Umfang realisiert werden.

Entscheidend sei die Verabschiedung des staatlichen Anreizprogramms „Super-RIGI“, das derzeit im Parlament beraten werde, sagte Manhard. Es sehe unter anderem eine deutliche Senkung der Körperschaftsteuer bei milliardenschweren Investitionen vor, garantiert für 30 Jahre.

Widerstand vor Ort

In Trelew hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Datenzentren seien „wie Vampire, die rund um die Uhr unvorstellbare Mengen an Wasser und Energie aufsaugen“, erklärte die Gruppe „Trelew libre de Data“ auf Instagram. Green Capital betont dagegen einen nachhaltigen Ansatz. Aufgrund des lokalen Klimas seien zum Kühlen der Anlagen keine enormen Wassermengen nötig, sagte Entwicklungschefin Marta Zlotkowska dem Branchenportal „Data Center Solutions“. Das Projekt solle sich über ein eigenes Stromnetz aus Wind- und Solaranlagen selbst versorgen.

Das Umweltprüfverfahren für den „Atlas GigaHub“ ist nach Angaben der Umweltbehörde von Chubut gegenüber der dpa bislang nicht angelaufen. US-Präsident Donald Trump hat derweil angekündigt, US-Investitionen in ausländische Rechenzentren mit „enormen Steuern“ verhindern zu wollen. (mit dpa)

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