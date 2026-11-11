Sicherheitspolitik: USA warnen Madagaskar vor stärkerer Zusammenarbeit mit Russland

„Wir sind besorgt darüber, dass Russland das Sahel-Modell auch andernorts auf dem Kontinent verbreiten möchte“, sagte der stellvertretende AFRICOM-Kommandeur John Brennan.

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Die USA haben Madagaskar vor einer engeren Zusammenarbeit mit Russland gewarnt. Ähnliche Partnerschaften mit militärisch geführten Regierungen in Westafrika hätten die Sicherheitslage dort nicht verbessert, sagte der stellvertretende Kommandeur des US-Afrika-Kommandos AFRICOM, John Brennan, laut BBC in einer Online-Pressekonferenz.



„Wir sind besorgt darüber, dass Russland das Sahel-Modell auch an anderen Orten auf dem Kontinent verbreiten möchte“, sagte er demnach. Dabei verwies Brennan auf die Zusammenarbeit Russlands mit Mali, Burkina Faso und Niger. Die drei Sahelstaaten hatten ehemaligen westlichen Partnern laut BBC vorgeworfen, es sei ihnen nicht gelungen, jihadistische Gewalt einzudämmen.

Strategisch wichtige Lage

Die drei Länder haben ihre Sicherheitsbeziehungen zu westlichen Staaten dem Bericht zufolge eingeschränkt und sich stattdessen Russland zugewandt, um gegen jihadistische Gruppen vorzugehen. Trotz der verstärkten Kooperation mit Moskau gingen die Angriffe islamistischer Milizen jedoch weiter.

„Madagaskar liegt an einem äußerst wichtigen strategischen Standort, ebenso wie Mosambik. Wir wollen nicht, dass diese Modelle in diesen beiden Ländern angewendet werden“, sagte Brennan laut Channel Africa, dem Auslandsdienst des südafrikanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks SABC.

Er verwies laut BBC auf die strategische Lage Madagaskars am Mosambik-Kanal, einer wichtigen Route für den internationalen Schiffsverkehr, und äußerte Bedenken über die dortige Sicherheit. Zugleich betonte er, dass Staaten grundsätzlich frei seien, ihre Sicherheitspartner selbst zu wählen. Sie sollten sich jedoch der möglichen Risiken bewusst sein.

Madagaskar: Präsident besuchte Russland

Der madagassische Präsident Michael Randrianirina hat sich zuletzt für engere Beziehungen zwischen Russland und afrikanischen Staaten ausgesprochen. Im Februar besuchte er Moskau. Es war der erste offizielle Besuch eines madagassischen Staatsoberhauptes in Russland seit fast 50 Jahren, berichtete die BBC. Eine öffentliche Reaktion aus Madagaskar auf Brennans Äußerungen lag dem Bericht zufolge zunächst nicht vor.

Russland hat laut BBC seine militärische Zusammenarbeit mit Madagaskar seit der Machtübernahme des Militärs im Jahr 2025 ausgebaut. Moskau lieferte demnach Waffen und entsandte Militärausbilder. Beim Russland-Afrika-Gipfel im Oktober unterzeichneten beide Länder zudem mehrere Kooperationsvereinbarungen in den Bereichen Verteidigung, Tourismus und Handel.

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