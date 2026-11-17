Der Rüstungskonzern erhält den größten Überwasser-Auftrag seiner Geschichte. Deutschland bekommt vier weitere Fregatten zur U-Boot-Jagd – Kostenpunkt: 5,3 Milliarden Euro.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Deutschland hat vier weitere Kampfschiffe vom Typ Meko A-200 beim Kieler Rüstungskonzern TKMS bestellt. Einen entsprechenden Vertrag unterzeichneten TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. „Mit der Bestellung der vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung langfristig absichern“, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte dem Auftrag im Oktober zugestimmt. Bereits im Juli hatte das Gremium den Kauf der ersten vier Schiffe dieses Typs beschlossen. Die insgesamt acht Fregatten sollen baugleich sein. Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe lag nach Angaben vom Sommer bei rund 6,3 Milliarden Euro. Die Kosten für die vier weiteren Schiffe bezifferte das Verteidigungsministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro.

Erste Auslieferung für Ende 2029 geplant

Der Bau der ersten beiden Fregatten läuft nach Angaben von TKMS bereits. Das erste Schiff soll demnach wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben werden. Die weiteren Fregatten sollen nach aktueller Planung in einem engen Liefertakt folgen.

Die vier zusätzlichen Schiffe könnten unmittelbar auf den bestehenden Produktionsstrukturen und Lieferketten des Programms aufbauen, teilte das Unternehmen mit. TKMS setze dabei weiter auf bestehende Partnerschaften, unter anderem mit der Heinrich Rönner Gruppe aus Bremerhaven, sowie auf eine breite Beteiligung der deutschen maritimen Industrie.

Rüstungsinvestitionen unterliegen in Deutschland der politischen Kontrolle. Beschaffungen der Bundeswehr ab 25 Millionen Euro müssen laut Bundeshaushaltsordnung vom Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigt werden. (mit dpa)

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema