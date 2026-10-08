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Bundespressekonferenz

Milliarden für Kiew – Aufklärung zu Nord Stream? Zweimal gefragt, zweimal ausgewichen

War Nord Stream beim Treffen mit Selenskyj ein Thema? Ist weitere Hilfe an Aufklärung geknüpft? Diese Zeitung fragt nach – der Regierungssprecher antwortet auf beides nicht.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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