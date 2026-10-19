Milliarden für Schrottimmobilien: Die Wohnungspolitik von Rot-Grün-Rot ist an Verrücktheit nicht zu überbieten

Die Enteignung von Wohnungsbaukonzernen klingt für viele Berliner Mieter nach Genugtuung. Endlich günstigere Mieten, endlich Schluss mit den „Miethaien“, endlich eine Stadt, die den Immobilienkonzernen zeigt, wer das Sagen hat. Hinter diesem Versprechen, das aus vielerlei Gründen, die in diesem Text noch zur Sprache kommen werden, vollkommen verrückt ist, steht ein massiver staatlicher Eingriff in den Wohnungsmarkt: Private Eigentümer sollen gezwungen werden, ihre Bestände gegen eine politisch festgelegte Entschädigung abzugeben.



Dass Berlin damit Milliarden binden und erhebliche rechtliche Risiken eingehen würde, ist vielfach kritisiert worden. Weniger Beachtung findet, dass die Stadt zugleich die Verantwortung für Häuser übernähme, deren marode Substanz sich durch einen neuen Eigentümer im Grundbuch nicht verbessert. Diesen Plan als Ausweg aus der Wohnungskrise zu verkaufen, ist politischer Größenwahn. Denn was Ihnen, werte Leser und Wähler der Linkspartei, verschwiegen wird, ist: Berlin würde haufenweise Schrottimmobilien kaufen.